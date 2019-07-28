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Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: как в газете Ленинский Путь, гражданин с анализами и ресурс дружественный чинушам похвалил, и даже я там пишу якобы получилось. :-) грязненько работаете. :-) скопипастить не...
28.07.19 16:55
Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: на серого ополчились То труженики форумные. :-) трудятся, читают. Даже все. :-) мне их даже жалко. :-) некоторым вон чуть выше анализы требуются. Мучаются, читают все подряд,...
28.07.19 16:43
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: основном дело говорит, бывают отклонения Я бы сказал наоборот - в основном отклонения и бывает по делу. Почитай все его сообщения - там всегда смысл один - и ни рассуждений, ни анализа,...
28.07.19 15:59
Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Немного стесняюсь посоветовать букварь купить. Это правда будет нечестно, если все книжные магазины украдены. :-(
28.07.19 14:53
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале: Victor Yang: Вы чё на серого ополчились то? В основном дело говорит, бывают отклонения. А кто виноват в "озеленении" кто дороги "стоит", кто трубы каждый...
28.07.19 14:44
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Изнасилование в Казахстане не считается тяжким преступлением! Казахстанцы возмущены приговором проводникам-насильникам

28 июля 2019, 13:47 |  Общество

- Есть два способа разложить нацию - наказывать невиновных и не наказывать виновных (Фридрих Энгельс)...Хирург, детский врач, доктор высшей категории Насукан Отаргазиев за словесную перепалку с посетительницей больницы в Актау был арестован на сутки и получил 5 месяцев наблюдения.Групповые насильники-проводники поезда «Тальго» Курманиязов и Умбеталиев. До суда ни дня не были под стражей. Один был под домашним арестом, второй - был отпущен под залог. Господи, храни мою страну, - написал на своей странице в facebook известный казахстанский блогер Александр ЦОЙ.

Фото с личной страницы А. Цоя в facebook

Он, как и многие казахстанцы, считает насправедливым приговор, вынесенный на прошлой неделе, двум молодым проводникам поезда "Тулпар - Тальго", изнасиловавшим пассажирку.

- Если бы потерпевшая, оказывая сопротивление насильнику, повредила ему глаз, ей бы дали больше. - пишет Цой. - Кстати, судья не признал изнасилование групповым, потому что Курманиязов и Умбеталиев, извините за шокирующие подробности, изнасиловали пострадавшую по очереди, а не одновременно. Вот такое рассмотрение дела. Это плюс к тому, что в Казахстане изнасилование - это преступление средней тяжести. Насильников не берут под стражу до приговора суда и в подавляющем большинстве случаев приговор не влечёт реального лишения свободы. Отнесение изнасилования к категории нетяжких преступлений является грубейшим нарушением обязательств, взятых Казахстаном перед мировым сообществом. Международные стандарты предписывают сажать за изнасилование. В нашей стране кража скота является тяжким преступлением. То есть, если вы уведёте у кого-нибудь со двора корову, вам дадут в три раза больше, чем за групповое изнасилование. 

Пострадавшая, доктор наук и успешный бизнесмен из Актобе, намерена опротестовать приговор костанайского суда.
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