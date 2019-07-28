Изнасилование в Казахстане не считается тяжким преступлением! Казахстанцы возмущены приговором проводникам-насильникам

- Есть два способа разложить нацию - наказывать невиновных и не наказывать виновных (Фридрих Энгельс)...Хирург, детский врач, доктор высшей категории Насукан Отаргазиев за словесную перепалку с посетительницей больницы в Актау был арестован на сутки и получил 5 месяцев наблюдения.Групповые насильники-проводники поезда «Тальго» Курманиязов и Умбеталиев. До суда ни дня не были под стражей. Один был под домашним арестом, второй - был отпущен под залог. Господи, храни мою страну, - написал на своей странице в facebook известный казахстанский блогер Александр ЦОЙ.

Фото с личной страницы А. Цоя в facebook

Он, как и многие казахстанцы, считает насправедливым приговор, вынесенный на прошлой неделе, двум молодым проводникам поезда "Тулпар - Тальго", изнасиловавшим пассажирку.

- Если бы потерпевшая, оказывая сопротивление насильнику, повредила ему глаз, ей бы дали больше. - пишет Цой. - Кстати, судья не признал изнасилование групповым, потому что Курманиязов и Умбеталиев, извините за шокирующие подробности, изнасиловали пострадавшую по очереди, а не одновременно. Вот такое рассмотрение дела. Это плюс к тому, что в Казахстане изнасилование - это преступление средней тяжести. Насильников не берут под стражу до приговора суда и в подавляющем большинстве случаев приговор не влечёт реального лишения свободы. Отнесение изнасилования к категории нетяжких преступлений является грубейшим нарушением обязательств, взятых Казахстаном перед мировым сообществом. Международные стандарты предписывают сажать за изнасилование. В нашей стране кража скота является тяжким преступлением. То есть, если вы уведёте у кого-нибудь со двора корову, вам дадут в три раза больше, чем за групповое изнасилование.

Пострадавшая, доктор наук и успешный бизнесмен из Актобе, намерена опротестовать приговор костанайского суда.