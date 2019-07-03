Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
Ольга ЛИХОГРАЙ
Об этом сегодня на специальном брифинге сообщил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. Сегодня сообщение о закрытии школы было опубликовано на ряде республиканских интернет-ресурсов.
В ситуации, сложившейся вокруг начальной школы №24 "А", поручил разобраться президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Информацию о закрытии этого учебного заведения Кайрат Ахметов опроверг.
- Это не единственная казахская школа, а единственная начальная школа в центре Костаная, - сказал Ахметов. - И речь шла не о ее закрытии, а о переносе в здание бывшего колледжа, расположенного на пересечении улиц Бородина-Победы. Сейчас в начальной школе обучается 585 детей в 2 смены при мощности 250-280 детей.
Всего в Костанае 6 школ с казахским языком обучения и 10 школ со смешанным языком обучения.
Тем более не соответствует действительности информация о том, что на грани закрытия гимназия №24 им. Мауленова, подчеркнул Кайрат Ахметов. Информация об этом также появилась на некоторых республиканских сайтах.
- Всего в Костанайской области 504 школы, - добавил руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. - Из них 120 с казахским языком обучения, 263 - с русским, 121 - со смешанным, в которых больше учеников, обучающихся на госязыке. Начальная казахская школа №24 "А" останется в своем здании в центре. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит.
Ахметов сообщил, что в здании бывшего колледжа в любом случае будет открыта школа. В здании колледжа будет седьмая казахская школа на 960 мест. Также в микрорайоне Аэропорт откроется школа со смешанным языком обучения, тоже на 960 мест.
- То, что вопрос о переносе казахской начальной школы закрыли, - это проявление недальновидности родителей, которые позаботились только о себе, - отметила присутствующая на брифинге акын Асия БЕРКЕНОВА. - Это мое личное мнение. Они не подумали о тех, кто будет водить детей из других районов. Родителям предлагали полноценную казахскую школу с 1 по 11 классы, но они настояли на своем.
- Будем решать вопрос о подаче иска на тех, кто распространил фейковую информацию, - особо отметил Ахметов.
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