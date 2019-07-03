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Vital
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
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03.07.19 13:34
alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
Президент попал в неловкую ситуацию. не проверив(не сам лично понятно), на всю страну заявил что в Костанае проблема с единственной школой с казахским языком. которая оказалась далеко не...
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Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 июля 2019, 12:50 |  Общество

Об этом сегодня на специальном брифинге сообщил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. Сегодня сообщение о закрытии школы было опубликовано на ряде республиканских интернет-ресурсов.

В ситуации, сложившейся вокруг начальной школы №24 "А", поручил разобраться президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Информацию о закрытии этого учебного заведения  Кайрат Ахметов опроверг.

- Это не единственная казахская школа, а единственная начальная школа в центре Костаная, - сказал Ахметов. - И речь шла не о ее закрытии, а о переносе в здание бывшего колледжа, расположенного на пересечении улиц Бородина-Победы. Сейчас в начальной школе обучается 585 детей в 2 смены при мощности 250-280 детей.

Всего в Костанае 6 школ с казахским языком обучения и 10 школ со смешанным языком обучения.

Тем более не соответствует действительности информация о том, что на грани закрытия гимназия №24 им. Мауленова, подчеркнул Кайрат Ахметов. Информация об этом также появилась на некоторых республиканских сайтах.

- Всего в Костанайской области 504 школы, - добавил руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. - Из них 120 с казахским языком обучения, 263 - с русским, 121 - со смешанным, в которых больше учеников, обучающихся на госязыке. Начальная казахская школа №24 "А" останется в своем здании в центре. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит.

Ахметов сообщил, что в  здании бывшего колледжа в любом случае будет открыта школа. В здании колледжа будет седьмая казахская школа на 960 мест. Также в микрорайоне Аэропорт откроется школа со смешанным языком обучения, тоже на 960 мест.

- То, что вопрос о переносе казахской начальной школы закрыли, - это проявление недальновидности родителей, которые позаботились только о себе, - отметила присутствующая на брифинге акын Асия БЕРКЕНОВА. - Это мое личное мнение. Они не подумали о тех, кто будет водить детей из других районов. Родителям предлагали полноценную казахскую школу с 1 по 11 классы, но они настояли на своем.

- Будем решать вопрос о подаче иска на тех, кто распространил фейковую информацию, - особо отметил Ахметов.


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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Информация о закрытии единственной казахской школы в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11662
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 в центре. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит.

А если её проверить пожарным и СЭС? Все площади и проходы соответствуют нормативам?
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§ alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3794
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент попал в неловкую ситуацию.
не проверив(не сам лично понятно),
на всю страну заявил что в Костанае проблема с единственной школой
с казахским языком. которая оказалась далеко не единственной.
и проблемы как оказалось уже нет.
и как он будет из этой ситуации выходить?
интересно.
как сказал аким города,кое-кто распостраняет фейки.
///- Будем решать вопрос о подаче иска на тех, кто распространил фейковую информацию, - особо отметил Ахметов.///

[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 13:43]
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§ Vital
Re: Информация о закрытии единственной казахской школы в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7747
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всего в Костанае 6 школ с казахским языком обучения и 10 школ со смешанным языком обучения

Эту инфу без полезно объяснять людям которые подняли всю эту истерику по поводу казахский школ. Они как правило не видят дальше своего носа.
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