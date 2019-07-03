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Kairat stayer
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
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03.07.19 13:45
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Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
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03.07.19 13:34
alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
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Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае

3 июля 2019, 11:45 |  Государство

Все проблемы министр образования Асхат Аймагамбетов и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов должны решить до начала учебного года. Обращение к ним президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал в своем Twitter.

Фото из архива "НГ"

"Судя по откликам местных жителей, в Костанае сложилась серьезная ситуация вокруг школы с казахским языком обучения. Министр образования и аким области должны решить все проблемы до начала нового учебного года", - написал он.

Возмущение родителей учеников школы №24 "А" – единственной в Костанае полностью казахской начальной школы – в конце июня вызвало объявление управления образования о переезде. Из центра города детей собирались переместить в здание бывшего профессионального колледжа по адресу ул. Бородина 138/1.

Разъясняя  родителям причины переезда, аким Костаная Кайрат Ахметов указывал на то, что в новом здании дети смогут учиться с 1 по 11 класс. А не переводиться в другие школы по окончанию 4-го класса.

На следующий день, из-за бурной реакции родителей, переезд школы отменили.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3794
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
непонятно.
тут про 24/А.
а тенгри пишет про
///По данным СМИ, родители пожаловались на плохое состояние единственной казахской школы в Костанае - гимназии № 24 имени Сырбая Мауленова.///
вроде как кое-кого подставили.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 11:56]
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§ alex_60
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3794
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нагнетают конкретно обстановку.

///мы требуем ее обновления и расширения, потому что коридоры очень узкие, сама школа маленькая. Ученикам 0-го класса приходится посещать русскую школу, она находится напротив казахской. Классы из-за их нехватки тоже арендуют в русских школах.//

////Почему, живя в Казахстане, наши дети испытывают дискомфорт в обучении на родном языке?» — возмущаются родители школьников///

///Родители школьников требуют ее расширения или строительства новой///
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§ yudjin
Re: Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5974
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.07.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Родители школьников требуют

А это стало модно... "МЫ-ТРЕБУЕМ!!!"

Цитата:
alex_60:
приходится посещать русскую школу, она находится напротив казахской. Классы из-за их нехватки тоже арендуют в русских школах


А это просто страшно комментировать... текст прям пропитан злостью... не хватает пренебрежительного "там русский дух..."
Во-первых, у нас НЕТ русских школ.

Цитата:
alex_60:
вроде как кое-кого подставили.

Ну старики поговаривают про "тёрки" между новым городским акимом и начальниками образования... своих-то надо куда-то пристраивать... вот и будет создавать проблемы.
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* Rexyn
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 140
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
непонятно.


Аким Костаная опроверг новость на республиканских сайтах о закрытии школы https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35409
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* Kairat stayer
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ученикам 0-го класса приходится посещать русскую школу, она находится напротив казахской. Классы из-за их нехватки тоже арендуют в русских школах.//

Цитата:
yudjin:
А это просто страшно комментировать... текст прям пропитан злостью... не хватает пренебрежительного "там русский дух..." Во-первых, у нас НЕТ русских школ.


В части касающейся 0 класса, возможно имеется ввиду, что родители из-за отсутствия учебного заведения обучающего на казахском языке, отдают детей в заведения обучающие на русском языке. Сам в такой ситуации по посещению детского сада был, о чём отмечал в 2015 году, цитирую:

Дочка родилась в 2001 году, детских садов на казахском языке воспитания в районе котором мы проживали было недостаточно, пришлось отдать в садик на русском языке воспитания. В дальнейшем до 7 класса училась в 10 школе на казахском языке обучения, как раз указанная школа была введена в эксплуатацию.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=23068&forumid=1&viewmode=flat&sortorder=1
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* Kairat stayer
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну старики поговаривают про "тёрки" между новым городским акимом и начальниками образования... своих-то надо куда-то пристраивать... вот и будет создавать проблемы.


Слухи, на мой взгляд решению данного вопроса следует подходить взвешенно, проблем никаких не должно быть. Проанализировать сколько школ на казахском языке обучения, сколько на русском языке обучения, смешанных, их загруженность, потребность и с учётом мнения родителей необходимо решать сообща.
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