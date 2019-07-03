Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае

Все проблемы министр образования Асхат Аймагамбетов и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов должны решить до начала учебного года. Обращение к ним президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал в своем Twitter.

Фото из архива "НГ"

"Судя по откликам местных жителей, в Костанае сложилась серьезная ситуация вокруг школы с казахским языком обучения. Министр образования и аким области должны решить все проблемы до начала нового учебного года", - написал он.

Возмущение родителей учеников школы №24 "А" – единственной в Костанае полностью казахской начальной школы – в конце июня вызвало объявление управления образования о переезде. Из центра города детей собирались переместить в здание бывшего профессионального колледжа по адресу ул. Бородина 138/1.

Разъясняя родителям причины переезда, аким Костаная Кайрат Ахметов указывал на то, что в новом здании дети смогут учиться с 1 по 11 класс. А не переводиться в другие школы по окончанию 4-го класса.

На следующий день, из-за бурной реакции родителей, переезд школы отменили.