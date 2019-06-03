Серию ЧП вокруг центра защиты прав потребителей Рудного и арест Николая Гиньятова прокомментировали в ДП Костанайской области

Председатель общественного объединения ЦЗПП Николай Гиньятов арестован. В департаменте полиции утверждают, что это не связано с недавним пожаром в квартире Гиньятова, где зарегистрирован центр по защите прав потребителей, а также с борьбой председателя ОО за демонтаж колеса обозрения, установленного недавно в Рудном.

Фото со страницы Николая Гиньятова в Одноклассниках

Как стало известно "НГ", Николай Гиньятов, арестован на 15 суток по решению суда. Это произошло 1 июня в Аулиекольском районе.

В департаменте полиции сообщили, что задолго до пожара и иска Гиньятова по поводу неисправности рудненского колеса обозрения, постановлением Аулиекольского районного суда Гиньятов был объявлен в межгосударственный розыск, поскольку суд назначил ему наказание в виде общественных работ по ч. 2 ст. 389 УК РК (Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства). Позднее суд заменил наказание на 15 суток ареста, так как от общественных работ Гиньятов уклонялся.

Общественники Рудного высказывали предположение, что причиной пожара в квартире Гиньятова стал поджог и связывали этот факт с тем, что накануне пожара, 18 мая, Гиньятов обратился через портал электронного правительства к прокурору Костанайской области Тимуру Сулейменову с требованием о демонтаже нового колеса обозрения в парке "Достык" Рудного.

Сам Гиньятов версию о связи пожара в квартире именно с делом о колесе обозрения в соцсетях не поддерживал, но говорил, что связывает происшествие со своей правозащитной деятельностью.



По факту пожара в ночь с 18-го на 19 мая в квартире 55 дома № 96 по ул. 50 лет Октября, было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст 202 УК РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога, взрыва или другим общеопасным способом).

В департаменте полиции Костанайской области, куда "НГ" обратилась за комментарием, пояснили, что данная статья выбрана, чтобы в рамках возбужденного дела рассмотреть все версии произошедшего, в том числе и версию о поджоге.

По заключению экспертов ДЧС, причиной возгорания стало замыкание медного электрического провода в кондиционере, который висел в спальне. Между тем, Гиньятов не согласился с такими выводами. Он утверждает, что квартира была обесточена, а все приборы отключены из розеток.

- Заключение экспертов ДЧС не является основанием для принятия процессуального решения, но приобщается к материалам дела, - сообщила "НГ" советник начальника ДП Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА. - В рамках расследования уголовного дела назначена пожарно-техническая экспертиза, которая является одним из оснований для принятия процессуального решения. В ней ставятся вопросы, которые необходимо согласовать с потерпевшей стороной - с господином Гиньятовым. Однако, несмотря на многократные попытки ознакомить его с вопросами поставленными перед экспертами, Гиньятов в полицию не является. Уведомления о том, что ему нужно прийти, рудненские полицейские передавали через портал E-GOV.

На страничке ЦЗПП Рудного в "Одноклассниках" Николай Гиньятов сообщал, что через 2 дня после пожара по другому адресу, который, по всей видимости, тоже имеет отношение к центру по защите прав потребителей, прошел обыск и были изъяты все уставные и учредительные документы, печати и штампы общественного объединения, а также все заявления и обращения граждан.

- Департаментом полиции по другим адресам следственных действий не проводилось, ничего не изымалось, - пояснила Кашарина.

По ее словам, полицейские опросят Гиньятова по поводу расследования дела о пожаре в ближайшее время.