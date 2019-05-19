Пожар в офисе Центра защиты прав потребителей Рудного - по версии общественников, был поджог
О пожаре сегодня, 19 мая, сообщили в группе Центр защиты прав потребителей г. Рудный в социальной сети "Одноклассники".
"Поджог квартиры председателя ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Н.А. Гиньятова по ул. 50 лет Октября, 96-55, - говорится в сообщении. - Одновременно данный адрес является и местом государственной регистрации ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного"
Напомним, что вчера, 18 мая, руководитель центра Николай ГИНЬЯТОВ обратился через портал электронного правительства к прокурору Костанайской области Тимуру Сулейменову с требованием о демонтаже нового колеса обозрения в парке "Достык" Рудного. Кроме того, в тот же день ЦЗПП изменил направленный ранее в экономический суд иск, поставив вопрос о необходимости понудить отдел строительства акимата Рудного и аппарат акима Рудного демонтировать колесо обозрения.
Фото из группы Центр защиты прав потребителей г. Рудный
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Пожар в офисе Центра защиты прав потребителей Рудного - по версии общественников, был поджог
Столько денег затратить на колесо. Лучше бы на что-то путное
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Змея Подколодная: Снайпер снимет?))) Я бы снял - на фотик... :lol: :lol: :lol:
О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
Когда уже будут наказывать родителей? Как потеплеет, так дети из окон сыпятся.
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
сегодня по квартирам ходили полицейские и предупредили о том, чтобы 21 мая жильцы "не открывали окна и не выходили на балконы в связи с тем, что ожидается приезд высокопоставленного лица"....
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
а если во всем городе нормальную разметку сделать это ж сколько миллионов надо.если 16 только на основных улицах :-x