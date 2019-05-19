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arman_kst
Пожар в офисе Центра защиты прав потребителей Рудного - по версии общественников, был поджог
Столько денег затратить на колесо. Лучше бы на что-то путное
19.05.19 19:20
drakon
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Змея Подколодная: Снайпер снимет?))) Я бы снял - на фотик... :lol: :lol: :lol:
19.05.19 18:29
Змея Подколодная
О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
Когда уже будут наказывать родителей? Как потеплеет, так дети из окон сыпятся.
19.05.19 18:17
Змея Подколодная
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
сегодня по квартирам ходили полицейские и предупредили о том, чтобы 21 мая жильцы "не открывали окна и не выходили на балконы в связи с тем, что ожидается приезд высокопоставленного лица"....
19.05.19 18:13
андрей 117
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
а если во всем городе нормальную разметку сделать это ж сколько миллионов надо.если 16 только на основных улицах :-x
19.05.19 15:51
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Пожар в офисе Центра защиты прав потребителей Рудного - по версии общественников, был поджог

19 мая 2019, 17:31 |  Происшествия

О пожаре сегодня, 19 мая, сообщили в группе Центр защиты прав потребителей г. Рудный в социальной сети "Одноклассники". 

 

"Поджог квартиры председателя ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Н.А. Гиньятова по ул. 50 лет Октября, 96-55, - говорится в сообщении. - Одновременно данный адрес является и местом государственной регистрации ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного"

Напомним, что вчера, 18 мая, руководитель центра Николай ГИНЬЯТОВ обратился через портал электронного правительства к прокурору Костанайской области Тимуру Сулейменову с требованием о демонтаже нового колеса обозрения в парке "Достык" Рудного. Кроме того, в тот же день ЦЗПП изменил направленный ранее в экономический суд иск, поставив вопрос о необходимости понудить отдел строительства акимата Рудного и аппарат акима Рудного демонтировать колесо обозрения. 

Фото из группы Центр защиты прав потребителей г. Рудный 
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§ arman_kst
Re: Пожар в офисе Центра защиты прав потребителей Рудного - по...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.05.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько денег затратить на колесо. Лучше бы на что-то путное
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