Пожар в офисе Центра защиты прав потребителей Рудного - по версии общественников, был поджог

О пожаре сегодня, 19 мая, сообщили в группе Центр защиты прав потребителей г. Рудный в социальной сети "Одноклассники".

"Поджог квартиры председателя ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Н.А. Гиньятова по ул. 50 лет Октября, 96-55, - говорится в сообщении. - Одновременно данный адрес является и местом государственной регистрации ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного"

Напомним, что вчера, 18 мая, руководитель центра Николай ГИНЬЯТОВ обратился через портал электронного правительства к прокурору Костанайской области Тимуру Сулейменову с требованием о демонтаже нового колеса обозрения в парке "Достык" Рудного. Кроме того, в тот же день ЦЗПП изменил направленный ранее в экономический суд иск, поставив вопрос о необходимости понудить отдел строительства акимата Рудного и аппарат акима Рудного демонтировать колесо обозрения.

Фото из группы Центр защиты прав потребителей г. Рудный