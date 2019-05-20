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Victor Yang
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Гога: Вы за кого ?? Вот да! За красных или за белых? Или вообще, - за бандюков-зелёных? А? :lol: ;-)
20.05.19 17:37
Гога
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Валентин - Вы за кого ?? Кого защищаете ?
20.05.19 17:33
yudjin
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
Валентин: смотри что делают Victor Yang: А словами сыт не будешь. Поживём-увидем... как грили тоже в одном известном фильме.
20.05.19 17:24
Victor Yang
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... На то он и актер. А словами сыт не будешь.
20.05.19 17:21
Валентин
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... Не слушай что говорят, смотри что делают ©
20.05.19 17:17
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"Уголовное дело спустят на тормозах, не сомневаюсь!" - Гиньятов прокомментировал пожар в квартире ЦЗПП Рудного

Георгий ГОВОРОВ

20 мая 2019, 17:23 |  Общество

О пожаре в квартире 55 в доме № 96 по ул. 50 лет Октября (по этому адресу юридически зарегистрирован Центр защиты прпав потребителей Рудного) стало известно в воскресенье, 19 мая.

Свою позицию председатель ЦЗПП Рудного Николай ГИНЬЯТОВ изложил на странице общественного объединения в соцсети "Однокласники". Он не разделяет версию о том, что данный факт связан с иском общественников о многочисленных нарушениях при строительстве аттракциона "Колесо обозрения" за 334 млн тенге.

- Каких-либо оснований так предполагать у меня не имеется, - отмечает председатель ЦЗПП. - Данное дело по нарушениям при строительстве на первоначальном этапе возведения этого объекта, с правовой точки зрения, является самым простым, не представляющим какой-либо особой сложности - в сравнении с другими делами, 2017-2018 годов.

Среди таких дел - иск к областному акимату, в октябре 2018 года Гиньятов настаивал на том, что постановление о слиянии городских взрослой и детской больниц с перинатальным центром незаконно.

Из поста Гиньятова следует, что он сейчас находится в Астане, в сгоревшей квартире не был с июня 2018 года, а с сентября она была закрыта и никто её не посещал.

- Электропроводка полностью новая. По предварительной информации, возгорание произошло от заброса в окно зажигательной смеси. Квартира от электроснабжения мною была отключена, - пояснил Гиньятов. - Преступление совершено, безусловно, в связи с исполнением мной обязанностей руководителя ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного". Что данное уголовное дело спустят на тормозах, как и с десяток других. до этого возбуждённых по всем совершённым преступлениям в отношении меня, в том числе, и с участием сотрудников правоохранительных органов, лично я почему-то пока совершенно не сомневаюсь.

В ДЧС Костанайской области "НГ" пообещали сообщить о причине возгорания после того, как экспертная комиссия даст окончательное заключение.

Проишествия с собственностью Николая Гиньятова случались и раньше. Неизвестные в масках проникли в его квартиру 22 июня 2017 года, тогда их спугнула сестра общественника. Следствие велось долго. Пострадавшие были опрошены следователем только через две недели после инцидента и только после того, как Гиньятов написал жалобы о "преступном бездействии" правоохранительных органов. Тогда же Гиньятов заявлял о том, что из дела исчезла запись с камер видеонаблюдения магазина "Универсам", которая могла бы зафиксировать преступников.

Фото из группы Центр защиты прав потребителей г. Рудный
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