Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная

В суде № 2 Костаная сегодня, 22 мая, выслушали последнее слово бывшего председателя Аулиекольского районного суда Бекжана ЖАМБУЛОВА.





- Раскаиваться мне не в чем. Считаю, что этот суд - провокация, - заявил подсудимый. - От основного доказательства прокурор в ходе следствия отказался. Его слова о том, что я заведомо знал о фиктивности данных мне по гражданскому делу документов, чего мне в итоге не было предъявлено в качестве обвинения, явно выходят за пределы нашего судебного разбирательства. Свидетель и обвиняемый в одном лице длительное время после задержания был без адвоката. По этой причине следователь на видеозаписи умышленно не огласил время начала и конца допроса, что дает нам основание утверждать, что на него оказывалось давление через запугивание. Это нашло своё подтверждение в записях телефонных разговоров, которые суд приобщил к материалам дела.

По версии обвинения, судья Жамбулов в 2018 году вынес заведомо неправомерное решение о признании договора мены от 1993 года между совхозом "Островский" и ЧП Чилиманов действительным.

В 2014 году директор ТОО «Инспект-1» Юрий Заикин купил с торгов МТМ (машинно-тракторную мастерскую) в ЦРМ (центрально-ремонтной мастерской), расположенную в с. Пушкино Камыстинского района. Однако на размещенное в МТМ имущество стоимостью более 93 млн тенге, которое ранее принадлежало совхозу им. Островского, претендовали четверо: Тлек Демисенов, Сакен Чилиманов, Арман Сартаев, а также адвокат Женис Дусмагамбетов. Все они сейчас являются подсудимыми в рамках другого уголовного дела. Кроме того, Заикин судится с акиматом Камыстинского района, пытаясь доказать, что приобретал базу с торгов вместе со всем имуществом. В акимате уверяют, что он покупал только стены, а имущество находится на балансе местной исполнительной власти.

До этого, в 2013 году, Бекжан Жамбулов, работавший тогда председателем Камыстинского районного суда, признал бесхозным имущество на машдворе МТМ, а имущество внутри нее передали на баланс акимата решением Жениса Дусмагамбетова, который тогда был судьей этого же суда.

Согласно версии обвинения, Жамбулов помнил, что именно эту базу признавал бесхозной, а Дусмагамбетов решил провернуть аферу по передаче ее Чилиманову. Когда Дусмагамбетов уже работал адвокатом, он воспользовался знакомством с Жамбуловым и попросил его признать поддельный акт о том, что в 1993 году МТМ перешла к Чилиманову, действительным. Когда же потребовался исполнительный лист, без которого Заикин не отдавал имущество, Дусмагамбетов пообещал Жамбулову взятку в размере 1 млн тенге. Деньги на взятку дал Сартаев. Взятка передавалась в автомобиле, Жамбулов и Дусмагамбетов поделили деньги пополам. Но позже Жамбулов не смог выдать исполнительный лист и вернул взятку через свою жену - к ней Дусмагамбетов приехал к домой, в п. Затобольск, и забрал деньги. Позже его задержали с поличным возле здания Костанайского городского суда по ул. Победы, 70.

Ранее на процессе Жамбулов пояснял, что никакой взятки не было, поэтому и возвращать ему было нечего. А все разговоры, на которые ссылается следствие, были о рыбалке и охоте, хотя сотрудники антикоррупционной службы уверяют, что это были завуалированные разговоры о взятке.

В своем последнем слове Жамбулов заявил, что фальсификаций по делу предостаточно, а дело в его отношении - это «результат вседозволенности и безнаказанности сотрудников антикоррупционной службы, чинящих, без всякого сомнения, беззаконие и беспредел». Также он охарактеризовал дело как откровенный саботаж авторитета государственной власти и конституции.

- Если судья не может защититься от такого беззакония, то как может защититься простой гражданин? И о каком доверии к власти может идти речь? - подвел итог экс-председатель Аулиекольского районного суда. - В своей речи прокурор долго и высокопарно говорил о борьбе с коррупцией, с чем я, безусловно, согласен. Но бороться нужно во всех её проявлениях. В том числе со злоупотреблением и превышением должностных полномочий, служебными подлогами и фальсификациями доказательств, что имеет место быть в настоящем уголовном деле.

Жамбулов попросил суд оправдать его по всем статьям обвинения.

Приговор по этому делу огласят 27 мая. В случае, если вина бывшего судьи будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 6,5 лет.