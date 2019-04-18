Убийцам Дарьи Махартовой ужесточили наказание в Костанае

Суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу Ольги ПОКАТАЕВОЙ, матери Дарьи Махартовой, зверски убитой 20 июля 2018 года, сегодня, 18 апреля. Ольга Покатаева просила суд назначить пожизненное заключение для убийц ее дочери - Руслана АЖАНОВА и Анатолия ШЕВЧЕНКО.

Учитывая личности осужденных и то, что оба судимы, судебная коллегия постановила, что первые 5 лет из назначенных 23 и 25-ти лет Ажанов и Шевченко будут отбывать в тюрьме Аркалыка в полной изоляции, потом перейдут в колонию максимальной безопасности.

Судом первой инстанции 13 февраля этого года они были приговорены к 23 и 25-ти годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Суд посчитал, что этого наказания достаточно и учел, что у Ажанова двое малолетних детей. Родственники Дарьи Махартовой остались крайне недовольны приговором. В феврале мать девушки подала апелляционную жалобу.

- Мой ребенок терпел такие боли, такие зверские издевательства, поэтому в своей жалобе я прошу пожизненного срока для Ажанова и Шевченко, - заявила 19 февраля в эфире одного из телеканалов Ольга Покатаева.

Апелляцию подал и осужденный Ажанов. Однако в удовлетворении жалобы ему полностью отказали.

Рассмотрение обеих жалоб проходило в закрытом режиме, но на оглашение пустили журналистов.

Ажанов и Шевченко снова закрывали лица: один надел капюшон, второй закрыл лицо листом бумаги. После оглашения приговора Ажанов и Шевченко впервые открыли свои лица.

- Ольга Ивановна! - крикнул Шевченко матери Даши. Но его быстро увел конвой.

- Гособвинитель не поддержал мою жалобу о назначении пожизненного заключения для осужденных, - поделилась с "НГ" Ольга Покатаева. - Ажанов просил пересмотреть приговор, но конкретного ничего не сказал. Шевченко впервые ко мне обратился. Не знаю, что он хотел мне сказать. Этот приговор обжаловать я не буду. Считаю, что полицейские работали плохо по этому делу. Просрочили эксперизу. Я уверена, что это сделали они. Отпечатки зубов на ее груди совпали с зубами Шевченко, подтвердилось и другое... Сердце болит, не знаю, как так можно было издеваться над ребенком.