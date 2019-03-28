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Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону

Георгий ГОВОРОВ

28 марта 2019, 09:49 |  Общество

20 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить имя Нурсултана Назарбаева столице и центральным улицам всех областных центров.

Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая. В свою очередь, имя классика казахской литературы предложили отдать улице Уральской. Как пояснили «НГ» депутаты облмаслихата Алма Дощанова и Еркен Абиль, эту инициативу выдвинули с учетом дальнейшего развития ул. Уральской в сторону микрорайона Аэропорт.

- С предложением о присвоении имени Назарбаева проспекту Абая 20 марта выступили депутаты городского маслихата, - сообщила «НГ» 27 марта руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Процедура переименования была проведена в ускоренном режиме. Но все решения по переименованиям в областных центрах находятся в ведении Республиканской ономастической комиссии, которая не поддержала идею депутатов.

В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством. Как пояснила Мендекинова, основанием для этого стало специальное указание вышестоящего органа. Его название в ведомстве не уточнили.

- Вы же понимаете, что ситуация с предлагаемым именем неоднозначна, - отметила Гульжан Мендекинова. - Имя Нурсултана Назарбаева не требует каких-то комментариев или проведения дополнительных мероприятий, потому что это первый президент, у него много заслуг.

Теперь вопрос будут рассматривать в соответствии с законодательством. Для этого инициативная группа должна выступить с предложением о переименовании. Обычно процедура длится полтора-два месяца.

И первая инициатива уже поступила. 24 марта на блоге акима Костаная было опубликовано обращение Кульжиям КСТАУБАЕВОЙ.

- Прошу Вас рассмотреть мое обращение по переименованию улицы Гагарина на улицу имени Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, - говорится в обращении. - Эта улица центральная в городе. Там расположены Назарбаев интеллектуальная школа, ТРЦ «Костанай плаза», ТОО «Сарыаркаавтопром», ТОО «Агромашхолдинг», микрорайоны Алтын Арман и Юбилейный.

Аким Костаная Кайрат Ахметов ответил, что вопрос принят к рассмотрению.

Пользователь сайта ng.kz под ником yudjin на сайте «НГ» устроил свой опрос «Улица имени Н. Назарбаева. Выбор народа». К 19 часам среды, 27 марта, в нем приняли участие 106 человек. 48 из них предлагают переименовать проспект Тауелсиздик. Популярны варианты пр. Аль-Фараби и ул.Гагарина. 20 читателей считают, что именем первого президента лучше назвать парк, район города или площадь.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3227
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством. Как пояснила Мендекинова, основанием для этого стало специальное указание вышестоящего органа.//

нарушили законы страны. кто будет наказан?
может кто-то в отставку сам подаст?
как принято в демократических странах.
о про "органа" надо запросить,
что за орган такой.

[Исправлено: alex_60, 28.03.2019 - 09:55]
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§ abaika95
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гагарина? В принципе не плохая идея, но Абая конечно трогать нельзя!
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§ alex_60
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3227
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большинством голосов горожан, надо Т---к вроде..
но зачем вообще переименовывать что-то,
что случилось то?
ну ушел на пенсию, ну и что?
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§ Тот самый
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аль-Фараби или Тауельсыздык, если уж что-то переименовывать. Обе центральные. Гагарина - окраина.
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3227
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не трогайте Гагарина.
он один в мире первый космонавт.
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3227
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
получается в других городах тоже переименовали
с нарушением законодательства.
да и город, правительство предложило референдум национальный,
не взяло на себя такой грех.
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§ Макарыч
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 28.03.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Поддерживаю
Я за то, что до переименования должно проходить не менее 10 лет после смерти и уже потом если будут какие-то предложения, только тогда их рассматривать.
Не надо торопиться

[Исправлено: Макарыч, 28.03.2019 - 10:20]

[Исправлено: Макарыч, 28.03.2019 - 10:23]
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3227
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а с депутатами то городскими что теперь делать,
которые 20 марта нарушили единодушно закон.
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§ лимон
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.03.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а с депутатами то городскими что теперь делать, которые 20 марта нарушили единодушно закон.


так у них вроде депутатская неприкосновенность, не?
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§ arman_kst
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше Тарана переименовать. Там нет такой грязи как на Гагарина мкрн. Юбилейный. Потом стыдно будет вам)
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§ abaika95
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не трогайте Гагарина. он один в мире первый космонавт.

Если на то пошло у нас Токтар Аубакиров!
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§ abaika95
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Поддерживаю Я за то, что до переименования должно проходить не менее 10 лет после смерти и уже потом если будут какие-то предложения, только тогда их рассматривать. Не надо торопиться

А как же Герасимов тогда? :-( 10 лет ждать?
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§ ZXC
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ладно Герцен не угодил - русский царьский писака или Таран - большевик. Ну а Гагарин то! Его весь мир носил! Да и центральная улица должна проходить рядом с центром власти. У нас это областной Акимат.
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§ Змея Подколодная
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.03.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как я ранее и писала- "Прости нас, Юра". Юрий Гагарин для нас уже не актуально по видимому.
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§ Козлов я
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону

Получается, что все знали и признают,что этот вопрос решался незаконно? Кто-нибудь будет за это наказан? (Хотя бы пальчиком "ай-я-яй!").
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