Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону

20 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить имя Нурсултана Назарбаева столице и центральным улицам всех областных центров.

Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая. В свою очередь, имя классика казахской литературы предложили отдать улице Уральской. Как пояснили «НГ» депутаты облмаслихата Алма Дощанова и Еркен Абиль, эту инициативу выдвинули с учетом дальнейшего развития ул. Уральской в сторону микрорайона Аэропорт.

- С предложением о присвоении имени Назарбаева проспекту Абая 20 марта выступили депутаты городского маслихата, - сообщила «НГ» 27 марта руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Процедура переименования была проведена в ускоренном режиме. Но все решения по переименованиям в областных центрах находятся в ведении Республиканской ономастической комиссии, которая не поддержала идею депутатов.

В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством. Как пояснила Мендекинова, основанием для этого стало специальное указание вышестоящего органа. Его название в ведомстве не уточнили.

- Вы же понимаете, что ситуация с предлагаемым именем неоднозначна, - отметила Гульжан Мендекинова. - Имя Нурсултана Назарбаева не требует каких-то комментариев или проведения дополнительных мероприятий, потому что это первый президент, у него много заслуг.

Теперь вопрос будут рассматривать в соответствии с законодательством. Для этого инициативная группа должна выступить с предложением о переименовании. Обычно процедура длится полтора-два месяца.

И первая инициатива уже поступила. 24 марта на блоге акима Костаная было опубликовано обращение Кульжиям КСТАУБАЕВОЙ.

- Прошу Вас рассмотреть мое обращение по переименованию улицы Гагарина на улицу имени Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, - говорится в обращении. - Эта улица центральная в городе. Там расположены Назарбаев интеллектуальная школа, ТРЦ «Костанай плаза», ТОО «Сарыаркаавтопром», ТОО «Агромашхолдинг», микрорайоны Алтын Арман и Юбилейный.

Аким Костаная Кайрат Ахметов ответил, что вопрос принят к рассмотрению.

Пользователь сайта ng.kz под ником yudjin на сайте «НГ» устроил свой опрос «Улица имени Н. Назарбаева. Выбор народа». К 19 часам среды, 27 марта, в нем приняли участие 106 человек. 48 из них предлагают переименовать проспект Тауелсиздик. Популярны варианты пр. Аль-Фараби и ул.Гагарина. 20 читателей считают, что именем первого президента лучше назвать парк, район города или площадь.