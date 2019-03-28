20 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить имя Нурсултана Назарбаева столице и центральным улицам всех областных центров.
Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять решение о переименовании проспекта Абая. В свою очередь, имя классика казахской литературы предложили отдать улице Уральской. Как пояснили «НГ» депутаты облмаслихата Алма Дощанова и Еркен Абиль, эту инициативу выдвинули с учетом дальнейшего развития ул. Уральской в сторону микрорайона Аэропорт.
- С предложением о присвоении имени Назарбаева проспекту Абая 20 марта выступили депутаты городского маслихата, - сообщила «НГ» 27 марта руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Процедура переименования была проведена в ускоренном режиме. Но все решения по переименованиям в областных центрах находятся в ведении Республиканской ономастической комиссии, которая не поддержала идею депутатов.
В случае с переименованием проспекта Абая процедура прошла без общественных слушаний, предусмотренных законодательством. Как пояснила Мендекинова, основанием для этого стало специальное указание вышестоящего органа. Его название в ведомстве не уточнили.
- Вы же понимаете, что ситуация с предлагаемым именем неоднозначна, - отметила Гульжан Мендекинова. - Имя Нурсултана Назарбаева не требует каких-то комментариев или проведения дополнительных мероприятий, потому что это первый президент, у него много заслуг.
Теперь вопрос будут рассматривать в соответствии с законодательством. Для этого инициативная группа должна выступить с предложением о переименовании. Обычно процедура длится полтора-два месяца.
И первая инициатива уже поступила. 24 марта на блоге акима Костаная было опубликовано обращение Кульжиям КСТАУБАЕВОЙ.
- Прошу Вас рассмотреть мое обращение по переименованию улицы Гагарина на улицу имени Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, - говорится в обращении. - Эта улица центральная в городе. Там расположены Назарбаев интеллектуальная школа, ТРЦ «Костанай плаза», ТОО «Сарыаркаавтопром», ТОО «Агромашхолдинг», микрорайоны Алтын Арман и Юбилейный.
Аким Костаная Кайрат Ахметов ответил, что вопрос принят к рассмотрению.
Пользователь сайта ng.kz под ником yudjin на сайте «НГ» устроил свой опрос «Улица имени Н. Назарбаева. Выбор народа». К 19 часам среды, 27 марта, в нем приняли участие 106 человек. 48 из них предлагают переименовать проспект Тауелсиздик. Популярны варианты пр. Аль-Фараби и ул.Гагарина. 20 читателей считают, что именем первого президента лучше назвать парк, район города или площадь.
Внезапные проверки столовых и кондитерских вводят в Казахстане
Вообще проверки нужны конечно но в нашей стране это сводиться к бесполезным штрафам и откатам
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: нам то да. Алекс, Перерыв. У меня сегодня- Спортивый День... :lol: :oops: :-P
Флуд и оффтопик (часть 4)
Если майбах с номером 001QR увидите, То это НАН, честно хочу чтобы он долго жил, и здоровья ему. И Саре Алпысовне.
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
Khalisi: Стесняюсь спросить, если все так не нравится, и все так не любимо здесь и все так раздражает, может пора осознать, что если так не нравится отражение в зеркале, то не зеркало здесь...
В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Сколько нужно ещё аварий, чтобы в этом месте поставили светофор?