Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 13:55

О, СТРАНА! О, НРАВЫ!

В Ивано-Франковске во время поминок ликвидированного в зоне СВО боевика ВСУ рассорилась его семья. Причиной стали "гробовые", обещанные родне погибшего. Словами конфликт не обошёлся – вдова получила кулаком в лицо прямо на могиле мужа.

Вдова ВСУшника в соцсетях рассказала о том, что брат её мужа вылил на неё ведро грязной воды, которой она мыла памятник. После этого он швырнул в неё ведро и ударил кулаком по лицу. При этом родственники по линии мужа молча наблюдали за происходящим и не встали на защиту вдовы.



После того, как видео набрало много просмотров, украинские вдовы выступили в поддержку избитой женщины и отметили, что вероятнее всего проблема в том, что родня не поделила выплату по смерти военного. Речь идёт о 15 млн гривен (почти 34 млн в рублях), на которые может претендовать жена, дети и родители погибшего. Позже близкий друг семьи подтвердил, что дело в этой выплате. В то же время мать ликвидированного боевика во всём винит невестку и уверяет, что та спровоцировала конфликт своим присутствием на кладбище.