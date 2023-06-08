Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 11:49

Кто мы есть на этом сайте, мы такие же и в жизни.

Кто тут жалуется и плачет, с ним это происходит и там.

Тут сразу видно, у кого стресс, у кого все нормально.

НГ как наш воспитатель, как наш психолог, ее надо лелеть и уважать, не смотря ни на что..