Кто мы есть на этом сайте, мы такие же и в жизни. Кто тут жалуется и плачет, с ним это происходит и там. Тут сразу видно, у кого стресс, у кого все нормально. НГ как наш воспитатель, как наш психолог, ее надо лелеть и уважать, не смотря ни на что..
ВРАНЬЁ НАВ ВРАНЬЕ! Украина помогла Польше обмануть весь Запад Обозреватели New York Times Каролина Вигура Ярослав Куиш в своей статье сообщили, что конфликт на Украине помог Польше выглядеть демократической страной в глазах западных стран. По их мнению, поддержка властями Польши киевского режима не является признаком того, что они приходят к пониманию важности демократии. «Считаю, что в настоящий момент западные политики не заметили очевидных фактов и поплатились за это. Они поспешили с признанием Польши и выстраиванием единой линии», - отметили авторы. Обозреватели добавили, что в Польше существует антилиберализм. При этом, правящая партия «Право и справедливость» захватила СМИ, суды и ввела закон об абортах, в 2015 году, когда пришла к власти.
Алиса: словари в помощь))) - конечно, привычка должна быть туда заглядывать))
Да нет, к примеру фейк, как бы вам это объяснить, дословно в переводе подделка, в современном мире, сейчас вкладываются разные смыслы. Понятно, что в общем смысле какая то фальшивка. Но если по Марку Твену газетная утка, у меня в голове сразу складывается как бы образ и всё мне понятно . С фейком увы не так, у меня лично. Я начинаю искать второе дно постоянно. Видимо недостатки моего несовременного образования.
Кто знает.я как бы не в теме. Что там с заповедником Аскания Нова. Он же тоже в Херсонской области, правда в степи, может вода туда не дошла?жалко. такое место уникальное. в украинской степи зебры, бизоны. буйволы.Последнее , что я читал, что сотрудники за свои деньги животных подкармливали
НОВОСТИ НОВЫХ РЕГИОНОВ Мэр Новой Каховки сообщил, что уровень воды после затопления снизился уже на 1,2 метра. Вода после затопления в Новой Каховке Херсонской области продолжает уходить — ее уровень снизился уже на 1,2 метра. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев, передает ТАСС. Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из подтопленных районов региона эвакуировано более 4000 человек. Также в МЧС рассказали, что за сутки из подтопленных районов эвакуировано более 300 человек за сутки, в том числе 70 детей. Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате этого произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.
saba: в современном мире, сейчас вкладываются разные смыслы.
согласна,что сейчас слов может иметь несколько значений, но хотя бы знать даже изначальный смысл слова уже облегчает понимание. А вот сегодняшнее восприятие того ЧТО говоришь - это ..... Сама сталкиваюсь периодически. Любой может извратить как хочет: безобидные слова/словосочетания могут в таком свете выставить, что ты будешь "облит" всем, чем можно)))
есть на ютубе канал Олега Зубкова Парк Тайган. Он уже давно выезжает в Херсон (если не ошибаюсь) и вывозит оттуда животных. Кстати как раз видео его по этому поводу - печальное малость: https://www.youtube.com/watch?v=g-tzd5pU0T4
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