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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 573
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.06.23 - 14:39
Цитата:
Нет, флуд закрывать не будем. Вопрос не в количестве просмотров, а возможностм обсуждать отвлеченные темы, если такое желание возникнет.
111:
может быть давайте Флуд закроем вообще?
может быть давайте Флуд закроем вообще?
Нет, флуд закрывать не будем. Вопрос не в количестве просмотров, а возможностм обсуждать отвлеченные темы, если такое желание возникнет.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.06.23 - 14:50
Цитата:
Бобёр, выдыхай!
юля елиссева:
от того что Украина начала успешное контрнаступление.
от того что Украина начала успешное контрнаступление.
Бобёр, выдыхай!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.06.23 - 15:17
Война до того поганое дело,что её дыхание дошло и до форума. Столько ненависти
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.06.23 - 15:31
Цитата:
Это дыхание распространяют люди без мозгов, которые не могут отличить эмоции от фактов. А любая пропаганда действует именно на эмоции, чтобы окрасить только в два цвета - черный и белый. И для примитивных организмов это так и работает - все вокруг плохие, а мы одни хорошие и несчастные жертвы. Но определения хороший и плохой - это для детей, у которых ещё не сформировалось критическое мышление и они не знают ни закона единства и борьбы противоположностей, ни закона перехода из количества в качество.
saba:
её дыхание дошло и до форума. Столько ненависти
её дыхание дошло и до форума. Столько ненависти
Это дыхание распространяют люди без мозгов, которые не могут отличить эмоции от фактов. А любая пропаганда действует именно на эмоции, чтобы окрасить только в два цвета - черный и белый. И для примитивных организмов это так и работает - все вокруг плохие, а мы одни хорошие и несчастные жертвы. Но определения хороший и плохой - это для детей, у которых ещё не сформировалось критическое мышление и они не знают ни закона единства и борьбы противоположностей, ни закона перехода из количества в качество.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.06.23 - 15:48
Цитата:
Но факты совершенно не в пользу войны
Victor Yang:
эмоции от фактов.
эмоции от фактов.
Но факты совершенно не в пользу войны
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3478
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.06.23 - 16:11
Цитата:
Вот он - "пуп Земли"!
Если он кого-то раздражает во Флуде, то давайте, нет НЕ его удалим оттуда, а закроем Флуд!!!
И что значит "многих z-патриотов"? Кого ты под ними подразумеваешь? Навешиваешь ярлыки?
На форуме нет ни одного человека, который бы был за войну, жертвы и разрушения!
Здесь здравомыслящие обсуждают причины и следствия политики Украины и России!
Высказывают свои сожаления и скорбят вместе со своими родственниками на Украине.
Никто не смакует так,как ты, во все ракурсах и картинках смерти детей и воинов!
А ТЫ - смакуешь, наслаждаешься происходящим и даже не понимаешь, что давно уже перешёл все допустимые границы - ну, особенность твоего организма такая!
И не заблуждайся, ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!
Только не все это могут сказать
Цитата:
Обдумаю. Надо выбрать свободное время, чтобы полазить по темам, "всячине" и флуде и пополнить его "Обсуждения", благо, он же везде "наследил"
111:
Коль я во Флуде многих z-патриотов раздражаю, может быть давайте Флуд закроем вообще?
Коль я во Флуде многих z-патриотов раздражаю, может быть давайте Флуд закроем вообще?
Вот он - "пуп Земли"!
Если он кого-то раздражает во Флуде, то давайте, нет НЕ его удалим оттуда, а закроем Флуд!!!
И что значит "многих z-патриотов"? Кого ты под ними подразумеваешь? Навешиваешь ярлыки?
На форуме нет ни одного человека, который бы был за войну, жертвы и разрушения!
Здесь здравомыслящие обсуждают причины и следствия политики Украины и России!
Высказывают свои сожаления и скорбят вместе со своими родственниками на Украине.
Никто не смакует так,как ты, во все ракурсах и картинках смерти детей и воинов!
А ТЫ - смакуешь, наслаждаешься происходящим и даже не понимаешь, что давно уже перешёл все допустимые границы - ну, особенность твоего организма такая!
И не заблуждайся, ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!
Только не все это могут сказать
Цитата:
yudjin:
Обратитесь в прокуратуру с этим списком цитат, там разберутся ху из ху.
Обратитесь в прокуратуру с этим списком цитат, там разберутся ху из ху.
Обдумаю. Надо выбрать свободное время, чтобы полазить по темам, "всячине" и флуде и пополнить его "Обсуждения", благо, он же везде "наследил"
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.06.23 - 16:46
Цитата:
Знаете ли я лично не давал Вам своего разрешения выступать здесь и от моего имени тоже.Цитата:
В большей части комментариев ничего подобного я не увидел, только в основном полное одобрение политики властей России. А также такие высказывания , как хохлосрач, салорейх и тому подобное. А это разве не раздувание межнациональной розни? более того. один из форумчан открыто радовался и призывал всех присоединиться к празднованию присоединения украинских областей к России, даже тех , которые до конца не завоёваны РФ. Поэтому я считаю, обе стороны хороши и даже прокуратуре можно с обеих сторон накопать всякой гадости понемножку. Только до этого лучше не доводить.
таноми52:
И не заблуждайся, ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!
И не заблуждайся, ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!
Знаете ли я лично не давал Вам своего разрешения выступать здесь и от моего имени тоже.Цитата:
таноми52:
Здесь здравомыслящие обсуждают причины и следствия политики Украины и России! Высказывают свои сожаления и скорбят вместе со своими родственниками на Украине.
Здесь здравомыслящие обсуждают причины и следствия политики Украины и России! Высказывают свои сожаления и скорбят вместе со своими родственниками на Украине.
В большей части комментариев ничего подобного я не увидел, только в основном полное одобрение политики властей России. А также такие высказывания , как хохлосрач, салорейх и тому подобное. А это разве не раздувание межнациональной розни? более того. один из форумчан открыто радовался и призывал всех присоединиться к празднованию присоединения украинских областей к России, даже тех , которые до конца не завоёваны РФ. Поэтому я считаю, обе стороны хороши и даже прокуратуре можно с обеих сторон накопать всякой гадости понемножку. Только до этого лучше не доводить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1569
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.06.23 - 16:52
Цитата:
А чем вам не нравится "хохлосрач"? Укроспор как-то не отражает безумности происходящего.
Что касается "салорейх", то да, это неприемлемо, я считаю.
saba:
А также такие высказывания , как хохлосрач, салорейх и тому подобное.
А также такие высказывания , как хохлосрач, салорейх и тому подобное.
А чем вам не нравится "хохлосрач"? Укроспор как-то не отражает безумности происходящего.
Что касается "салорейх", то да, это неприемлемо, я считаю.
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