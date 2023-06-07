Отправлено: - 16:46

таноми52:

И не заблуждайся, ты раздражаешь на форуме абсолютно ВСЕХ!

таноми52:

Здесь здравомыслящие обсуждают причины и следствия политики Украины и России! Высказывают свои сожаления и скорбят вместе со своими родственниками на Украине.

Цитата:Знаете ли я лично не давал Вам своего разрешения выступать здесь и от моего имени тоже.Цитата:В большей части комментариев ничего подобного я не увидел, только в основном полное одобрение политики властей России. А также такие высказывания , как хохлосрач, салорейх и тому подобное. А это разве не раздувание межнациональной розни? более того. один из форумчан открыто радовался и призывал всех присоединиться к празднованию присоединения украинских областей к России, даже тех , которые до конца не завоёваны РФ. Поэтому я считаю, обе стороны хороши и даже прокуратуре можно с обеих сторон накопать всякой гадости понемножку. Только до этого лучше не доводить.