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≡ - Мое мнение, что тарифы нужно поднимать в два раза, чтобы...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46888
- Мое мнение, что тарифы нужно поднимать в два раза, чтобы...
Отправлено: 27.05.23 - 20:06
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- Мое мнение, что тарифы нужно поднимать в два раза, чтобы люди наконец начали экономить тепло. В богатой Европе и США зимой температура в домах +18, а у нас все хотят, чтобы было выше 22 градусов. Только высокий тариф может заставить потребителей ставить счетчики и «прикручивать краны», не открывать окна зимой и утеплять свои дома... При этом бедным слоям населения увеличившийся тариф нужно компенсировать за счет богатых, которые все это время экономили большие средства на низких тарифах.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1089
Re: - Мое мнение, что тарифы нужно поднимать в два раза, чтобы...
Отправлено: 27.05.23 - 20:06
#1
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вот и поднимай, член "гражданского совета", богатым
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15741
Re: - Мое мнение, что тарифы нужно поднимать в два раза, чтобы...
Отправлено: 31.05.23 - 11:12
#2
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Допустим. А ради чего? Что даст такая экономия стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Что делать с советскими системами отопления, где поквартирная регулировка невозможна? Откуда брать приток воздуха для положенного по санитарным правилам, однократного воздухообмена в жилых помещениях, если не открывать окна? В последнем, кстати, такой очень хороший дьяволенок кроется. Система отопления рассчитана на 20 градусов в жилом помещении С УЧЕТОМ проникающего свежего холодного воздуха, который тоже нужно нагреть. А вы попробуйте микропроветривание сделать в минус 35 и посмотрите - будет ли положенные 20 градусов или нет. Зачастую они достигаются только герметичностью окон.
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