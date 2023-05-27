Re: - Мое мнение, что тарифы нужно поднимать в два раза, чтобы...

Отправлено: - 11:12

Допустим. А ради чего? Что даст такая экономия стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Что делать с советскими системами отопления, где поквартирная регулировка невозможна? Откуда брать приток воздуха для положенного по санитарным правилам, однократного воздухообмена в жилых помещениях, если не открывать окна? В последнем, кстати, такой очень хороший дьяволенок кроется. Система отопления рассчитана на 20 градусов в жилом помещении С УЧЕТОМ проникающего свежего холодного воздуха, который тоже нужно нагреть. А вы попробуйте микропроветривание сделать в минус 35 и посмотрите - будет ли положенные 20 градусов или нет. Зачастую они достигаются только герметичностью окон.