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≡ Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150 долларов. Почему их не разрешат потратить по своему желанию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46886
Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150 долларов. Почему их не разрешат потратить по своему желанию
Отправлено: 30.05.23 - 14:41
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Достигшие в 2024 году совершеннолетия казахстанцы получат выплату по проекту "Нацфонд – детям" только один раз - всего около 150 долларов. Министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев предложил использовать эту сумму для первоначального взноса за жильё в банке, и копить дальше.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
207
Re: Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150...
Отправлено: 30.05.23 - 14:41
#1
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Полтора ляма. А что можно купить сейчас на полтора ляма? Жильё вряд ли. Учёба? Ну по средним ценам на обучение на три курса в университете (только за обучение оплата).
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12573
Re: Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150...
Отправлено: 30.05.23 - 14:51
#2
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Цитата:
ZXC:

Правильно) ну зачем детям 150 д.) Потратят на всякую ерунду Лучше я себе дом построю и новую машину куплю, так подумал чиновник и сделал)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6103
Re: Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150...
Отправлено: 30.05.23 - 15:02
#3
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Полтора ляма. 
Кто недослышал, тот соврал, вернее недочитал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25956
Re: Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150...
Отправлено: 30.05.23 - 15:08
#4
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Конечно, лучше подачки сделать детям, чтоб родителям не платить зп по 3000 ойро на одного в месяц, чтоб подачки не были нужны, например за работу мусорщика, как в Ойропе.
Наше правительство и второй президент такие прям грамотные и социально ответственные, очень продуманные..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12573
Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150 долларов. Почему их не разрешат потратить по своему желанию
Отправлено: 30.05.23 - 15:14
#5
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Цитата:
111:
Марик 3000 евро в Европе мусорщику, это нищенское существование. По их ценам на всё и вся. Лучше уж тут. Просто надо жить по средствам и не гнатся за всякими автокредитаии тд. Например ну нет денег на автомобиль, купи себе велосипед. Но нет же стыдно, люди не правильно поймут. Поэтому мы и живём в Ж.
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