Отправлено: - 14:41

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народ не торопится платит квартплату. Не представляю, как будем платить сервисной компаний. Я как председатель работаю, можно сказать, на общественных началах, потому что пенсионер. А из чего платить? На днях читал,воют за кресло председателя, - удивил

Цитата:У нас председатель, не собственник, родители его.На нас предприниматели подали в суд еще и на это, они через ментов оборотней все вычислили, не, народу просто больше некого поставить, никто не хочет проблем.Хотя с 16го мая и не собственникам, но проживпющим, можно будет становиться председателями.Государство тормознутое и с этим запоздало.А вот у нас кто должен был в ПКСК, должники, выплатили долги в ОСИ, но должников мало, там от силы квартир 5-6, кто должен более 15ти тысяч.Из двухсот квартир или чуть более.