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≡ Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46636
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 22.04.23 - 12:54
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19 апреля президент Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе объединения собственников имущества (ОСИ), подчеркнув, что реформа не доведена до конца и вообще была ошибочной. С какими проблемами столкнулись объединения собственников?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24965
Re: Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой...
Отправлено: 22.04.23 - 12:54
#1
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У нас мы тратим примерно 700 тысяч, получаем 400 с чем то.
Председатель 5 месяцев без зарплаты.
Депутат миллиардер и родичи Святого, все кафешки, судятся с нами.
Не хотят подымать плату за жилье с 25ти и 29ти тенге за квадрат.
Которые с ними заключило продажное ПКСК.
Тогда как люди платят по 50.
Целый подвал весь, каким то преступным образом оказался выкупленным, зайти и обслуживать дом практически не дают.
Скоро третье слушание суда.
Да, Токаев прав, он выбросил жителей решать свои проблемы с миллиардерами чиновниками тем более, один на один.
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
45
Re: Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой...
Отправлено: 22.04.23 - 14:25
#2
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Реформу ОСИ начали, не учитывая пожелание народа, а он не готов к такой самостоятельности. Ему как прежде лучше, спокойнее. Мы тоже организовали ОСИ, но на счету гроши, народ не торопится платит квартплату. Не представляю, как будем платить сервисной компаний. Я как председатель работаю, можно сказать, на общественных началах, потому что пенсионер. А из чего платить? На днях читал,воют за кресло председателя, - удивился, я бы с радостью уступил место более молодому, но никто не хочет. Магазины, подвальное помещение - это отдельная тема.Еще не раз похоже будет судебное заседание.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24965
Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ
Отправлено: 22.04.23 - 14:41
#3
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Цитата:
Imago:
народ не торопится платит квартплату. Не представляю, как будем платить сервисной компаний. Я как председатель работаю, можно сказать, на общественных началах, потому что пенсионер. А из чего платить? На днях читал,воют за кресло председателя, - удивил

У нас председатель, не собственник, родители его.
На нас предприниматели подали в суд еще и на это, они через ментов оборотней все вычислили, не, народу просто больше некого поставить, никто не хочет проблем.
Хотя с 16го мая и не собственникам, но проживпющим, можно будет становиться председателями.
Государство тормознутое и с этим запоздало.
А вот у нас кто должен был в ПКСК, должники, выплатили долги в ОСИ, но должников мало, там от силы квартир 5-6, кто должен более 15ти тысяч.
Из двухсот квартир или чуть более.
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