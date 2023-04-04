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≡ Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46522
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 11:35
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После заседания правительства глава кабмина Алихан Смаилов вразъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ. Он отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения - 370 литров в год.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1833
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 11:35
#1
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Это счастье для производителя когда не хватает его продукции, увеличивайте
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
282
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 11:42
#2
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Бороться с серым экспортом мы конечно же не будем, ну что же, впереди новый виток инфляции.

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,Несите ваши денежки — иначе быть беде.
Поле Чудес - в стране Дураков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12118
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 11:51
#3
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Цитата:
saba:

Вот именно.
И ваше как может дешёвое топливо плохо влиять на экономику страны? Наоборот можно развиватся и душить соседние страны дешёвым товаром. Короче опять повышение цен на всё.
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
575
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 11:57
#4
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Поэтому, чтобы не покупали чужие, поднимем цену своим.
Л-логика.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
575
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 11:58
#5
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А чё, фокус с 450 тенге за литр для приезжих не проканал? Или слишком хорошо проканал, теперь решили ещё и с населения поиметь?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12118
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 12:06
#6
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Цитата:
самый умный:

450 непрокатило .Транзит не дураки. В России можно спокойно дешевле заправить. Дешёвое топливо открыто продаётся по 40 р для камазов, на уборку пойдёт.( это без всяких понтов про поддержку аграриев) А такие крутые АЗС как Лукойл, Татнефть продаёт и зимой и летом по55- 57р . Можно заправить без чека, будет по 50 р. Вот такие услуги есть. Министр про это просто не знает.

[Исправлено: Vit, 04.04.2023 - 11:32]

[Исправлено: Vit, 04.04.2023 - 11:37]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1148
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 12:29
#7
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Цитата:
После заседания правительства глава кабмина вышел к журналистам. Он разъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ.

Источник:


Скорее всего идёт давление со стороны России. Казахстан за счёт дешёвого топлива выкачивает деньги из российского бюджета.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12118
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 12:40
#8
Комментарий удален модератором.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9085
Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 12:43
#9
Комментарий удален модератором.
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
14
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 12:49
#10
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Добрый день.
Интересные решения!! Получается наше государство не может контролировать вывоз ГСМ? Получается вывоз чего-либо через границу не поддается контролю. Смех да и только. Глупее решения и придумать сложно. "Мы поднимаем цены потому что всё вывозят, у себя получается дефицит. И плевать, что все опять подорожает и инфляция и без того рекордная, зато вывозить не будут." Адекватный бизнесмен при увеличении спроса будет увеличивать объем производства, а у нас по накатанной - поднимают цены. Вместо того чтобы увеличивать производство и легальный экспорт и на этом получать дополнительные доходы из-за рубежа, решили закрыть экспорт, поднять цены и получить эти доходы из карманов своих граждан. Как и кем такие такие решения проталкиваются? А цель скорее всего глубже и банальней, но о ней никто не говорит - пополнение пустого бюджета за счет граждан. Схема известная. После поднятия цен на ГСМ на внутреннем рынке скажут, что производители получают дополнительный доход, маржа то увеличилась без дополнительных затрат производителя, нужно изъять этот доход в виде налога.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24447
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 14:00
#11
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Зарплаты тоже у нас не дотягивают до 3000 ойро.
А потому выходит, их надо повысить..
Мда, сказал как для Быдла..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13615
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 15:28
#12
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Цитата:
И ваше как может дешёвое топливо плохо влиять на экономику страны? Наоборот можно развиватся и душить соседние страны дешёвым товаром. Короче опять повышение цен на всё.


смиотри обьесню популярно
живут две сеьми петрвоых и башировых
у петровых 14 детей
а у башировых 2
петровым мама покупает 14 яблок и башировым 14
в итоге петрвовы сжирают свои яблоки и еще прибегают к башировым нахаляву сьедать еще и их яблоки
башировы вроде по одному-два яблочку сьели и вроде как довльны но ведь мама им оставила 14 яблок которые сожрала толпа петровых
в итоге мама башировых покупает как и петровым по 1 яблочку каждому ибо зачем брать больше если эти халявщики прибегут и все сожрут (дети башировых конечно недовольны этим)
запрещать прибегать петровым? истерика у петровой матери начнется как это так нам запрещают к соседям ходить? запрещать петровым выносить с собой яблочки? тогда петровы проход через свой двор закроют или начнут по соседям ходить и визжать что башировы плохие не покупайте и не берите у них ничего
вот и приходиться идти на компромисс))

а если брать во внимание что страны опек решили резко снизить добычу нефти
а казахстан тут повышет цену на гсм то все это попахивает керосином точнее спланирвоанной акцией по обвалу экономики кое кому как было в 1973
Профайл
Т
* ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
64
Re: Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на...
Отправлено: 04.04.23 - 16:54
#13
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Для того, чтобы решать проблемы за счёт повышения цен - для этого не надо быть министром. Очередное подтверждение того, что никакой рыночной экономики в Казахстане нет. Повышение цен - это путь в никуда. Очередной виток инфляции. В Европу никто бензин из России не вывозит. Просто нужна политическая воля, жесткие таможенные пошлины и т.д.
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