Премьер-министр Казахстана сделал заявление по ценам на бензин и дизтопливо
Отправлено: 04.04.23 - 11:35
После заседания правительства глава кабмина Алихан Смаилов вразъяснил ситуацию с предстоящим повышением цен на ГСМ. Он отметил, что в Казахстане самый высокий уровень потребления дизельного топлива на душу населения - 370 литров в год. Читать новость
450 непрокатило .Транзит не дураки. В России можно спокойно дешевле заправить. Дешёвое топливо открыто продаётся по 40 р для камазов, на уборку пойдёт.( это без всяких понтов про поддержку аграриев) А такие крутые АЗС как Лукойл, Татнефть продаёт и зимой и летом по55- 57р . Можно заправить без чека, будет по 50 р. Вот такие услуги есть. Министр про это просто не знает.
Добрый день. Интересные решения!! Получается наше государство не может контролировать вывоз ГСМ? Получается вывоз чего-либо через границу не поддается контролю. Смех да и только. Глупее решения и придумать сложно. "Мы поднимаем цены потому что всё вывозят, у себя получается дефицит. И плевать, что все опять подорожает и инфляция и без того рекордная, зато вывозить не будут." Адекватный бизнесмен при увеличении спроса будет увеличивать объем производства, а у нас по накатанной - поднимают цены. Вместо того чтобы увеличивать производство и легальный экспорт и на этом получать дополнительные доходы из-за рубежа, решили закрыть экспорт, поднять цены и получить эти доходы из карманов своих граждан. Как и кем такие такие решения проталкиваются? А цель скорее всего глубже и банальней, но о ней никто не говорит - пополнение пустого бюджета за счет граждан. Схема известная. После поднятия цен на ГСМ на внутреннем рынке скажут, что производители получают дополнительный доход, маржа то увеличилась без дополнительных затрат производителя, нужно изъять этот доход в виде налога.
Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать