Отправлено: - 16:20





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=48429 - Ведь к кому ни обращалась, мы не можем найти отклик, будь то частное или государственное учреждение. Это касается не только организации данной акции, но и других вопросов - например, поиска помещения и специалистов для занятий с детьми...Источник:

Цитата:Есть же "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" для таких детей по адресу: ул.Красносельская 22. Там будут рады таким вот волонтёрам, и пациентов с таким заболеванием там много,есть где развернутся