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≡ Надеть разные носочки: отличаться от других - это нормально, уверены родители детей с синдромом Дауна
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46445
Надеть разные носочки: отличаться от других - это нормально, уверены родители детей с синдромом Дауна
Отправлено: 26.03.23 - 16:20
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Костанай присоединился к Всемирной акции в поддержку "солнечных детей" - "Lots of socks". Она прошла 21 марта. Каждый желающий в тот день мог надеть разные носки, тем самым на себе почувствовать, как это быть непохожим на других.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1136
Re: Надеть разные носочки: отличаться от других - это нормально,...
Отправлено: 26.03.23 - 16:20
#1
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Цитата:
- Ведь к кому ни обращалась, мы не можем найти отклик, будь то частное или государственное учреждение. Это касается не только организации данной акции, но и других вопросов - например, поиска помещения и специалистов для занятий с детьми...

Источник:


Есть же "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" для таких детей по адресу: ул.Красносельская 22. Там будут рады таким вот волонтёрам, и пациентов с таким заболеванием там много,есть где развернутся
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