Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Надеть разные носочки: отличаться от других - это нормально, уверены родители детей с синдромом Дауна
Надеть разные носочки: отличаться от других - это нормально, уверены родители детей с синдромом Дауна
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать