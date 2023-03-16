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Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Куратор темы: 111
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 16.03.23 - 23:10
Взяли две штучки филе, этой же фирмы, на них ушло 3900
Вывод, конечно же лучше брать сразу курицу, там и филе и ножки..
Вывод, конечно же лучше брать сразу курицу, там и филе и ножки..
(Только чтение)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 620
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 00:55
Цитата:
Театр одного актёра...
[Исправлено: Домовенок, 17.03.2023 - 10:07]
111:
Вывод, конечно же
Вывод, конечно же
Театр одного актёра...
[Исправлено: Домовенок, 17.03.2023 - 10:07]
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 03:00
Цитата:
---Так он же российский ?!?А как же патриотизм ??
111:
Сок всегда нужен..
Сок всегда нужен..
---Так он же российский ?!?А как же патриотизм ??
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 11:47
Цитата:
Сок да, вроде бы российский
А что такое?
Это же не чужая жена чья то, тут нет никаких ограничений по вкусовым критериям и покупки данного сока, хорошего качества как мне кажется при относительно небольшой цене..
Гога:
Так он же российский ?!
Так он же российский ?!
Сок да, вроде бы российский
А что такое?
Это же не чужая жена чья то, тут нет никаких ограничений по вкусовым критериям и покупки данного сока, хорошего качества как мне кажется при относительно небольшой цене..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 14:52
Цитата:
---А как же патриотизм ??Ведь теперь твои деньги пойдут на войну ?? Не напрямую , конечно .
111:
А что такое?
А что такое?
---А как же патриотизм ??Ведь теперь твои деньги пойдут на войну ?? Не напрямую , конечно .
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 15:43
Цитата:
Объясни мне пожалуйста конкретней, что ты хотел сказать и при чем тут скидка на товар в Голднечном?
Гога:
Ведь теперь твои деньги пойдут на войну ?
Ведь теперь твои деньги пойдут на войну ?
Объясни мне пожалуйста конкретней, что ты хотел сказать и при чем тут скидка на товар в Голднечном?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15572
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 16:20
Цитата:
Шо бы вы понимали! Патриотизм - патриотизмом, но если есть скидка - почему бы и да?!?!?
Гога:
А как же патриотизм ??
А как же патриотизм ??
Шо бы вы понимали! Патриотизм - патриотизмом, но если есть скидка - почему бы и да?!?!?
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 16:33
Цитата:
А кто говорил, что именно я патриот?
Хочу рассказать, у меня даже не патриотический авто, японский, и непатриотический смартфон, китайский, да и интернет американский..
Рад россияне, что у вас и смартфоны российские, и интернет чисто российский, и газеты читаете только российские, сидя на российских форумах и авто у вас только Лады..
У нас в Казахстане немного по другому..
У нас могут ездить и на Мерседесах и даже кушать Макдональдс!
Victor Yang:
Патриотизм - патриотизмом, но если есть скидка - почему бы и да?!?!?
Патриотизм - патриотизмом, но если есть скидка - почему бы и да?!?!?
А кто говорил, что именно я патриот?
Хочу рассказать, у меня даже не патриотический авто, японский, и непатриотический смартфон, китайский, да и интернет американский..
Рад россияне, что у вас и смартфоны российские, и интернет чисто российский, и газеты читаете только российские, сидя на российских форумах и авто у вас только Лады..
У нас в Казахстане немного по другому..
У нас могут ездить и на Мерседесах и даже кушать Макдональдс!
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 17.03.23 - 17:23
Цитата:
Его,что? Не - закрыли?...
111:
и даже кушать Макдональдс!
и даже кушать Макдональдс!
Его,что? Не - закрыли?...
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.03.23 - 19:42
Цитата:
Да такая же фигня там иностранная.
Блин, коммент свой стер, обучался, ну как то так..
drakon:
Его,что? Не - закрыли?...
Его,что? Не - закрыли?...
Да такая же фигня там иностранная.
Блин, коммент свой стер, обучался, ну как то так..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1737
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 18.03.23 - 21:06
Цитата:
Так такая же фигня или McDonalds?
111:
Да такая же фигня там иностранная.
Да такая же фигня там иностранная.
Так такая же фигня или McDonalds?
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 19.03.23 - 20:43
Цитата:
Да, такая же..
Как моя кухарка, котлетки не делает ни одна фирма..
Эл-починно:
Так такая же фигня или McDonalds?
Так такая же фигня или McDonalds?
Да, такая же..
Как моя кухарка, котлетки не делает ни одна фирма..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 19.03.23 - 20:44
Сегодня взяли вот такой вот сервелат.
Прекрасная скидка у Голднечного, прекрасная колбаса, тает во рту, а не в руках..
Кстати моей не понравилось, показалась жирноватой, но мне само то..
Прекрасная скидка у Голднечного, прекрасная колбаса, тает во рту, а не в руках..
Кстати моей не понравилось, показалась жирноватой, но мне само то..
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 19.03.23 - 20:48
Цитата:
Она, правильно - говорит...
111:
Кстати моей не понравилось,
Кстати моей не понравилось,
Она, правильно - говорит...
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