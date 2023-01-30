Открываем рубрику из цикла Жадность нашей торговли, отдельных продавцов, качество товара и соответствие его своей стоимости. Это будет коэффициентом, или индексом или просто показателем Жадности.. Хотел насчет экономии сказать, но например для продовольствия это неактуально, иногда лучше немного переплатить и купить более качественное, чем потом все это выкинуть, как у нас недавно было с пельменями из Затобыловки.. Хотя, можно говорить и о приятных скидках хорошего качественного товара. Это еще плюс продавцам. Хоть порой и замануха называется, но все же.. Ну и там по ходу. В общем начинаем..
Тестируем первую Жадность мясного магазина. Даже находится он на Карбышева под номером 1. Есть она тут или нет. Сегодня купили мясо. Конинку и говядинку, фарш, ну и что то похожее на шужук, говорить об этом можно будет только после варки, шужук это или нет.
Тут с этим все хорошо. Индекс жадности магазина к проданному товару в пределах нормы. Так как по взаправдошному должен уплатить 37400, но уплатил 38665. То есть всего 1265 тенге.. Это и есть Жадность.. Я уж думал что 2500-3000. Но нет. Из 5ти, еще за то что мясо неплохое, твердая 4..
Выводим проценты, это будет примерно 4.5%. То есть к 37400, к сумме заплаченного прибавляем 4.5%, это будет как Эталон умеренной Жадности магазина либо продавца. Которую за хороший товар можно отдать просто так, ну как там в ресторанах, за обслуживание. Там правда это 10 процентов. А тут всего 4.5
Так как есть еще один пакет у нашего деда, он пока не распаковывал лук, интересно весь распаковать его и вычислить более точнее Жадность этого магазина у Гоголя.. Может быть и не 33, может пооцентов 20, что так же много..
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