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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20844
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.12.22 - 18:06
#4981
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Цитата:
alex_60:
потом руки помыть сразу.

Тоже есть такая проблема..
На смартфоне скапливаются много бактерий, грязи, которые налипают на пот с пальцев рук, без конца теребящих экран смартфона..
Да, надо после мыть не только руки, а и протирать каждый раз смартфон, тем более когда болеешь, чихаешь на него, скапливаются не только бактерии, а и вирусы..
А потому согласен, гигиену соблюдать надо..
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
565
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 27.12.22 - 17:44
#4982
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Письмо Дедушке Морозу
Добрый Дедушка Мороз , ты остался последней нашей надеждой на своевременный подвоз питьевой воды в поселок Михайловка Мендыкаринского района . Терпение иссякло , как и вода во флягах в преддверии Новогоднего праздника :
[22:04, 26.12.2022] : Добрый вечер группа завтра фляги не выставляем воды не будет так как была поломка на водокачке из за этого сбился график д.Саша развозит в другие поселки
[22:05, 26.12.2022] : К нам не сможет завтра привезти
[22:05, 26.12.2022] : Так завтра и не наш день
[22:06, 26.12.2022] : Завтра наш день он к нам по вторникам возит
[22:06, 26.12.2022] : Наш день когда привезут, каждую неделю меняется
[22:20, 26.12.2022] : А когда привезет??? Заранее собщение неплохо бы увидеть...
[22:21, 26.12.2022] Сказал пока не знает
И такой диалог продолжается в Михайловке более 2 лет . С тех пор, как ЖКХ стал возить воду в поселок своим КАМАЗом , лишив приработка молоковоз . Подвезти воду части поселка могут раз в 10-14 дней тк всем воды из одной бочки не хватает.
Несмотря на обращения к акиму, и ЖКХ , ни кому до этой проблемы дела нет. Может ты поможете решить этот вопрос или подскажите к кому обратиться
Добрый Дедушка Мороз , сделай так , чтобы дядя Саша и все от кого зависит снабжение нас питьевой водой , пили свежую воду не чаще нас. Может хоть тогда нас обеспечат водой
Надеюсь , что хоть ты поможешь нашему поселку
PS Пока писал появилась новая информация
[12:01, 27.12.2022] : Вода уже едет к нам
Но дядя Саша решил , что кроме него ни кто не работает и фляги выйдут сами его встречать . Потому он проехал по улице не оглядываясь
[17:10, 27.12.2022] Воды не хватило. Когда теперь приедит ?

[Исправлено: Я, 27.12.2022 - 17:45]
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