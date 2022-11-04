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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 202 из 202«1...200201202
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3568
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.11.22 - 11:04
#3016
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Цитата:
lavprof:
Вижу за время отсутствия все и всё без изменений...



Цитата:
111:
Ну покажи, как ты сам изменился за эти пару дней.. Или не изменился...


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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.22 - 10:46
#3017
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А вот и изменения...
Кустанай в СССР
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.22 - 21:20
#3018
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Цитата:
В соответствии со стратегией правительства "Казахстан-2050", концепцией по переходу к "зеленой" экономике до 2050 года и
национальным планом развития до 2025 года заемные средства направлены на финансирование намеченных институциональных и структурных реформ,
призванных обеспечить высокий и устойчивый экономический рост через укрепление роли частного сектора в экономике и повышение подотчетности и прозрачности государственного аппарата", - говорится в сообщении банка.  Читать:


Всемирный банк выделил Казахстану кредит в 345,7 млн евро.
Средства пойдут на повышение конкурентоспособности частного сектора и восстановление экономики после пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY. Читать:

Какие то противоречия. Нас тоже накроет в итоге. 4 революция по Швабу.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.11.22 - 22:05
#3019
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:lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.11.22 - 18:39
#3020
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.22 - 15:33
#3021
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Вредно это - всё время говорить о войне. Психика страдает!
Смотрю, Вит часто стал появляться на форуме.
Времени стало больше?
Ушёл из большого секса? :lol: ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1117
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.22 - 21:36
#3022
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Похоже конец форуму. :-x Никого больше не видно в дискуссиях, кроме одноимённого пользователя, с его неадекватными умозаключениями.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.11.22 - 22:10
#3023
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Цитата:
Эл-починно:
Никого больше не видно в дискуссиях, кроме одноимённого

В дискуссиях?
Скажи, ты когда в последний раз видел дискуссию?
Года три или пять лет назад?
Разумных дискуссий тут давно нет.
Все старички сами по себе сходят с ума.
А называть оскорбления дискуссиями, язык просто не поворачивается..
И затишья всегда бывают, с самого начала форума.
И кстати, если не хотят писать не пишут, хотят, пишут..
Что теперь, насильно кого то заставлять писать на форум обсуждать статьи?
И да, пишу в своей ветке и никому не мешаю.
И комментарии к понравившимся статьям.
А что, нельзя?
Это правилами запрещено?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.22 - 19:49
#3024
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Цитата:
"Пугая внешними врагами
Нас истребляют изнутри!
Но не меняется годами
Девиз продавшихся властей:
Воруй, Уничтожай и Ври!"
Яр Велесов
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.22 - 15:39
#3025
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Захирел флуд без Алекса!
Негде и не с кем теперь и словом переброситься! :-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20080
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.22 - 17:32
#3026
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Цитата:
таноми52:
Захирел флуд без Алекса!

И слава Богу!
Чем исльпользовать Флуд для подставы всей Нашей Газеты, говоря о каком то национализме, так лучше совсем без него..
Хотя я уверен, Флуд выживет без отдельных личностей.
Если бы я тут писал, ведь не захотели же, Флуд номер 7 уже бы закрыли и открыли следующий 8..
Надо полагать..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1206
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.22 - 09:58
#3027
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Цитата:
таноми52:
Захирел флуд без Алекса!

скорее всего устал в "дерьме" "купаться")
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.22 - 10:07
#3028
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Цитата:
lavprof:
скорее всего устал в "дерьме" "купаться")

Зачем же он его тогда тут разводил если сам же так быстро устал в нем купаться?)
Мазохист какой-то
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Ойбай
§ Ойбай
(Пользователи)
Регистрация:
23.11.22
Сообщений:
4
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.11.22 - 10:39
#3029
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111
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Страница 202 из 202«1...200201202
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