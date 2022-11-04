В соответствии со стратегией правительства "Казахстан-2050", концепцией по переходу к "зеленой" экономике до 2050 года и национальным планом развития до 2025 года заемные средства направлены на финансирование намеченных институциональных и структурных реформ, призванных обеспечить высокий и устойчивый экономический рост через укрепление роли частного сектора в экономике и повышение подотчетности и прозрачности государственного аппарата", - говорится в сообщении банка. Читать:
Всемирный банк выделил Казахстану кредит в 345,7 млн евро. Средства пойдут на повышение конкурентоспособности частного сектора и восстановление экономики после пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY. Читать:
Эл-починно: Никого больше не видно в дискуссиях, кроме одноимённого
В дискуссиях? Скажи, ты когда в последний раз видел дискуссию? Года три или пять лет назад? Разумных дискуссий тут давно нет. Все старички сами по себе сходят с ума. А называть оскорбления дискуссиями, язык просто не поворачивается.. И затишья всегда бывают, с самого начала форума. И кстати, если не хотят писать не пишут, хотят, пишут.. Что теперь, насильно кого то заставлять писать на форум обсуждать статьи? И да, пишу в своей ветке и никому не мешаю. И комментарии к понравившимся статьям. А что, нельзя? Это правилами запрещено?
И слава Богу! Чем исльпользовать Флуд для подставы всей Нашей Газеты, говоря о каком то национализме, так лучше совсем без него.. Хотя я уверен, Флуд выживет без отдельных личностей. Если бы я тут писал, ведь не захотели же, Флуд номер 7 уже бы закрыли и открыли следующий 8.. Надо полагать..
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