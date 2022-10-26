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Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45372
Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Отправлено: 26.10.22 - 18:50
Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова направила заместителю премьер-министра Роману Скляру запрос, в котором говорится о необходимости усиления требований к правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
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Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Отправлено: 26.10.22 - 18:50
Не прав ,а удостоверений .
И кто сказал , что эти Дтп произошли по вине водителей с малым стажем управления ?
Может правильнее ужесточить наказание за нарушения ? Да и организация движения оставляет желать лучшего :
- какой гений решил , что светофор безопаснее и прогрессивнее кольца , пусть проедет по городу , если уж не знает ничего по этому вопросу
- хоть кто -то обращает внимание на регулировку фар и противотуманок ? Только и остается , что принимать меры в виде щебенки
[Исправлено: Я, 26.10.2022 - 18:54]
И кто сказал , что эти Дтп произошли по вине водителей с малым стажем управления ?
Может правильнее ужесточить наказание за нарушения ? Да и организация движения оставляет желать лучшего :
- какой гений решил , что светофор безопаснее и прогрессивнее кольца , пусть проедет по городу , если уж не знает ничего по этому вопросу
- хоть кто -то обращает внимание на регулировку фар и противотуманок ? Только и остается , что принимать меры в виде щебенки
[Исправлено: Я, 26.10.2022 - 18:54]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3354
Re: Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Отправлено: 26.10.22 - 19:09
Цитата://Тревожной тенденцией является ежегодный рост показателей аварийности. Уже в текущем году количество ДТП выросло на девять процентов, в них погибло на 21 процент больше наших граждан"
Почему депутат не приводит и возросшее количество автомобилей , и соответственно: - поэтому возрос процент аварии.
Цитата:
Согласен: часто возвращаюсь из области домой поздно вечером и ночью, ( пилить более 200 км) , так вот некоторые "автоумники" регулируют одну фару "ближнего" света почти как на "дальном": - вроде переключился с "дальнего" на "ближний", но одна фара бъёт как "дальная" - ему хорошо- он трассу видит, а встречному не очень - эта фара фактически ослепляет его.
Почему депутат не приводит и возросшее количество автомобилей , и соответственно: - поэтому возрос процент аварии.
Цитата:
Я:
регулировку фар и противотуманок
регулировку фар и противотуманок
Согласен: часто возвращаюсь из области домой поздно вечером и ночью, ( пилить более 200 км) , так вот некоторые "автоумники" регулируют одну фару "ближнего" света почти как на "дальном": - вроде переключился с "дальнего" на "ближний", но одна фара бъёт как "дальная" - ему хорошо- он трассу видит, а встречному не очень - эта фара фактически ослепляет его.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 820
Re: Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Отправлено: 26.10.22 - 19:10
А ужесточить это как? По части величины штрафов мы на первом месте среди стран СНГ. да и в мире в первых рядах. это как то увеличило дисциплину на дорогах? Про организацию движения я целиком за, другое дело, что об этом никто не думает, как о науке, когда идёт строительство новых микрорайонов, в первую очередь думают о количестве кв.м. я уже писал, целый город выстроили за железной дорогой. а что оттуда будет сложно выезжать, подумали только, когда это стало ясно на практике. То, что предлагает депутат, показывает насколько она не в теме. Я читал где то , что по статистике в первый год после обучения совершается наименьшее количество ДТП, ведь новенькие ездят очень осторожно, что порой выводит, конечно из себя и последствия от этих ДТП минимальные, а после второго года я уже ас и полетел,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 944
Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Отправлено: 26.10.22 - 19:12
Цитата:
ну так это уже с давних пор.
кроме матов, ничего.
ACROS:
вот некоторые "автоумники" регулируют одну фару
вот некоторые "автоумники" регулируют одну фару
ну так это уже с давних пор.
кроме матов, ничего.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3354
Re: Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Отправлено: 26.10.22 - 19:22
Цитата:
Увеличение штрафов - это только на пользу карманов инспекторов жол полиции.
Допустим: - я нарушил и мне штраф на 20 000 тенге; ну что я буду деньги отдавать в ненасытный бюджет: - традиционно говорю: - "...братишка, давай порешаем..." и половину налом инспектору в бардачёк - и ему хорошо, и я меньше плачу.
Вот если бы был штраф не 20 000 тенге, а 200 тенге: - и я не унижался бы договариваясь с инспектором и он бы не пачкался 100 теньгами.
saba:
По части величины штрафов м
По части величины штрафов м
Увеличение штрафов - это только на пользу карманов инспекторов жол полиции.
Допустим: - я нарушил и мне штраф на 20 000 тенге; ну что я буду деньги отдавать в ненасытный бюджет: - традиционно говорю: - "...братишка, давай порешаем..." и половину налом инспектору в бардачёк - и ему хорошо, и я меньше плачу.
Вот если бы был штраф не 20 000 тенге, а 200 тенге: - и я не унижался бы договариваясь с инспектором и он бы не пачкался 100 теньгами.
Re: Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Отправлено: 26.10.22 - 22:39
Цитата:
Увеличить размер штрафа, отменить скидку , чаще применять лишениеЦитата:
Не правда ваша : нарушаете - платите , а кому - это уже ваше решение. За последние 11 лет вождения меня остановили только 4 раза и только за нарушения
saba:
А ужесточить это как
А ужесточить это как
Увеличить размер штрафа, отменить скидку , чаще применять лишениеЦитата:
ACROS:
на пользу карманов
на пользу карманов
Не правда ваша : нарушаете - платите , а кому - это уже ваше решение. За последние 11 лет вождения меня остановили только 4 раза и только за нарушения
Re: Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане
Отправлено: 26.10.22 - 22:41
Цитата:
Вы бы забыли о том , что правила существуют
ACROS:
если бы был штраф не 20 000 тенге, а 200 тенге:
если бы был штраф не 20 000 тенге, а 200 тенге:
Вы бы забыли о том , что правила существуют
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