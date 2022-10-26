Re: Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане

Отправлено: - 19:10

А ужесточить это как? По части величины штрафов мы на первом месте среди стран СНГ. да и в мире в первых рядах. это как то увеличило дисциплину на дорогах? Про организацию движения я целиком за, другое дело, что об этом никто не думает, как о науке, когда идёт строительство новых микрорайонов, в первую очередь думают о количестве кв.м. я уже писал, целый город выстроили за железной дорогой. а что оттуда будет сложно выезжать, подумали только, когда это стало ясно на практике. То, что предлагает депутат, показывает насколько она не в теме. Я читал где то , что по статистике в первый год после обучения совершается наименьшее количество ДТП, ведь новенькие ездят очень осторожно, что порой выводит, конечно из себя и последствия от этих ДТП минимальные, а после второго года я уже ас и полетел,