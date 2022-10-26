Россия объявила Джихад христианам.. А, украинским христианам.. Путин ослаб и потому через мусульман призывает к Джихаду.. Неплохой ход..
"Валлахи, это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что, ждите хорошие новости. Они будут", - заверил Кадыров.
Средства, собранные на антивоенном концерте в Казахстане, передали детским онкоцентрам в Украине
Средства, собранные во время концерта VOICE of PEACE были переданы детским онкологическим отделениям клинических больниц Львова и Дергачей (Харьковская область). Концерт VOICE of PEACE, в котором приняли участие артисты из Украины и Казахстана, состоялся ранее в Алматы (Казахстан). Среди выступавших были Тина Кароль, Монатик, DOROFEEVA, Айкын, Данелия Тулешова, Аргоня, Ситора Назарова, Асылбек и Сырымтай Енсеповы. Организаторы из Talent Corporation провели антивоенный концерт в поддержку Украины, а собранные средства передали Благотворительному фонду Тины Кароль.
В свою очередь Фонд направил пожертвование детским онкологическим отделениям, нуждающимся в дополнительной поддержке в сложных условиях боевых действий.
"От имени своего фонда я благодарю каждого зрителя, который, покупая билет на благотворительный̆ концерт VOICE of PIECE в Алматы, тем самым поддержал маленьких украинцев, которые во время войны борются с коварной болезнью по имени рак, — прокомментировала Тина Кароль. — Благодаря вам мы смогли обеспечить две клиники необходимыми медикаментами и в ближайшее время сделаем это снова и снова".
Бывают и благотворительные концерты для наших больных, это в первую очередь была акция в поддержку Украины в войне, ну и средства вполне логично передали в Украину фонду Тины Кароль, а она уже распорядилась ими как посчитала нужным. по моему единственным условием было передача средств не на военные цели
Просмотрел тезисно программу Токаева, неожиданно понравилась, ожидал избитых, шаблонных, популистских фраз,они тоже конечно присутствуют, но в общем для для обозначения генеральной линии , неплохо. Прямые выборы акимов городов и сёл. как бальзам на душу
Я думаю, если бы Токаева, первоначально не назначили президентом, навряд ли он чего нибудь добился бы на выборах. говорить таким заумным текстом о простых вещах надо суметь Например:"Мы будем стимулировать рост зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки," тяжело понять , не правда ли? Почему бы не написать, государство даст определенные льготы бизнесу в ответ на гарантированное поднятие зарплаты. Кто установил зарплату выше средней по стране получает, льготное кредитование или налоговые послабления
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