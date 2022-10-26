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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 524 из 525«1...522523524525»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 12:36
#7846
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Россия объявила Джихад христианам..
А, украинским христианам..
Путин ослаб и потому через мусульман призывает к Джихаду..
Неплохой ход..

"Валлахи, это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что, ждите хорошие новости. Они будут", - заверил Кадыров.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 16:31
#7847
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Браво Казахстан..

Средства, собранные на антивоенном концерте в Казахстане, передали детским онкоцентрам в Украине

Средства, собранные во время концерта VOICE of PEACE были переданы детским онкологическим отделениям клинических больниц Львова и Дергачей (Харьковская область). Концерт VOICE of PEACE, в котором приняли участие артисты из Украины и Казахстана, состоялся ранее в Алматы (Казахстан). Среди выступавших были Тина Кароль, Монатик, DOROFEEVA, Айкын, Данелия Тулешова, Аргоня, Ситора Назарова, Асылбек и Сырымтай Енсеповы.
Организаторы из Talent Corporation провели антивоенный концерт в поддержку Украины, а собранные средства передали Благотворительному фонду Тины Кароль.

В свою очередь Фонд направил пожертвование детским онкологическим отделениям, нуждающимся в дополнительной поддержке в сложных условиях боевых действий.

"От имени своего фонда я благодарю каждого зрителя, который, покупая билет на благотворительный̆ концерт VOICE of PIECE в Алматы, тем самым поддержал маленьких украинцев, которые во время войны борются с коварной болезнью по имени рак, — прокомментировала Тина Кароль. — Благодаря вам мы смогли обеспечить две клиники необходимыми медикаментами и в ближайшее время сделаем это снова и снова".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6921
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 17:51
#7848
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Цитата:
111:
онкоцентрам в Украине

---А почему не казахстанским ??? Или - чужая рубашка ближе к телу ??

[Исправлено: Gljuk, 26.10.2022 - 18:28]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
815
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 17:55
#7849
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Бывают и благотворительные концерты для наших больных, это в первую очередь была акция в поддержку Украины в войне, ну и средства вполне логично передали в Украину фонду Тины Кароль, а она уже распорядилась ими как посчитала нужным. по моему единственным условием было передача средств не на военные цели

[Исправлено: saba, 26.10.2022 - 17:58]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
815
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:02
#7850
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Просмотрел тезисно программу Токаева, неожиданно понравилась, ожидал избитых, шаблонных, популистских фраз,они тоже конечно присутствуют, но в общем для для обозначения генеральной линии , неплохо. Прямые выборы акимов городов и сёл. как бальзам на душу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:03
#7851
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Цитата:
Гога:
почему не казахстанским ???

А что, у нас больницы бомбят россияне?
По моему ты что то спутал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:07
#7852
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Самка Индюка..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3352
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:09
#7853
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Цитата:
saba:
Прямые выборы акимов городов и сёл. как бальзам на душу


Прямые - это как ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:11
#7854
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Не понял, а че там в России за Собчачкой гоняются повсюду?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6921
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:14
#7855
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Цитата:
111:
Самка Индюка..

-----И где это видно ? Что самка ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
815
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:16
#7856
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Я думаю, если бы Токаева, первоначально не назначили президентом, навряд ли он чего нибудь добился бы на выборах. говорить таким заумным текстом о простых вещах надо суметь Например:"Мы будем стимулировать рост зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки," тяжело понять , не правда ли? Почему бы не написать, государство даст определенные льготы бизнесу в ответ на гарантированное поднятие зарплаты. Кто установил зарплату выше средней по стране получает, льготное кредитование или налоговые послабления
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:22
#7857
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Цитата:
Гога:
И где это видно ? Что самка ??

Хех..
Никогда не резал самок индюков, без Яиц?
Эх ты..
Дожил до седины и не разбираешься..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6921
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:41
#7858
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Цитата:
111:
не разбираешься..

----Ну это же ты знаток ----везде и всюду --- от и до :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6921
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 18:47
#7859
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Цитата:
111:

----Кстати , случайно ТВ включил --- там на первом канале ****09:20АнтиФейк (Выпуск от 26.10.2022)*** - посмотри
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
815
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 19:13
#7860
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Цитата:
Гога:
АнтиФейк

На НТВ, слово фейк уже заменили на слово брехня, надо только грамотно по русски выражаться
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