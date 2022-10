Отправлено: - 16:31

Браво Казахстан..Средства, собранные на антивоенном концерте в Казахстане, передали детским онкоцентрам в УкраинеСредства, собранные во время концерта VOICE of PEACE были переданы детским онкологическим отделениям клинических больниц Львова и Дергачей (Харьковская область). Концерт VOICE of PEACE, в котором приняли участие артисты из Украины и Казахстана, состоялся ранее в Алматы (Казахстан). Среди выступавших были Тина Кароль, Монатик, DOROFEEVA, Айкын, Данелия Тулешова, Аргоня, Ситора Назарова, Асылбек и Сырымтай Енсеповы.Организаторы из Talent Corporation провели антивоенный концерт в поддержку Украины, а собранные средства передали Благотворительному фонду Тины Кароль.В свою очередь Фонд направил пожертвование детским онкологическим отделениям, нуждающимся в дополнительной поддержке в сложных условиях боевых действий."От имени своего фонда я благодарю каждого зрителя, который, покупая билет на благотворительный̆ концерт VOICE of PIECE в Алматы, тем самым поддержал маленьких украинцев, которые во время войны борются с коварной болезнью по имени рак, — прокомментировала Тина Кароль. — Благодаря вам мы смогли обеспечить две клиники необходимыми медикаментами и в ближайшее время сделаем это снова и снова".