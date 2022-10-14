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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
938
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:54
#2776
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Надеюсь Таноми купила для своего лэптопа клавиатуру. Вечер обещает быть не скучным. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 22:02
#2777
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Цитата:
Эл-починно:
Так это вы президент Костаная

Мелко
Я его диктатор
Цитата:
Эл-починно:
Тут понималка нужна

Согласен
Вы тоже получается не поняли?
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
938
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 22:08
#2778
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Цитата:
abaika95:
Я его диктатор

Ну это мелко как то, когда сам против диктатуры :lol: Цитата:
abaika95:
Вы тоже получается не поняли?

Мой любимый фильм или один из них (раза три всю трилогию пересматривал), но вам объяснять смысла не вижу.
Тут ведь как, кто понял, тот понял, кто нет, не судьба... :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 22:50
#2779
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Цитата:
Эл-починно:
Ну это мелко как то, когда сам против диктатуры

Тогда зачем вы смотрите матрицу?)
Цитата:
Эл-починно:
Тут ведь как, кто понял, тот понял, кто нет, не судьба...

Судьбы нет
Есть выбор
И он всегда кем то продуман
Или вы просто не поняли матрицу?)))
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
938
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 23:04
#2780
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Цитата:
abaika95:
Тогда зачем вы смотрите матрицу?)

А зачем вы спрашиваете?
если
Цитата:
abaika95:
Есть выбор И он всегда кем то продуман

:lol:
Всегда есть шаги, решающие куда идти. Выбор за вами (Аким Костаная). ;-)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
938
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 23:06
#2781
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Цитата:
abaika95:
И он всегда кем то продуман

Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 23:59]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
938
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 23:14
#2782
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Цитата:
abaika95:
Судьбы нет Есть выбор И он всегда кем то продуман Или вы просто не поняли матрицу?)))

Я так предположу, что фраза из матрицы. На русском не смотрел. Но могу себе представить, что так могла звучать одна из фраз, мистер Андерсон от Оракель. :lol: Хотя вы его вроде не смотрели.... :oops:

[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 23:17]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 01:05
#2783
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Цитата:
abaika95:
У меня дежавю регулярно. Это же сбой в матрице?)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 01:12
#2784
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Цитата:
abaika95:
Кто смотрел матрицу и почему она так актуальна?

Это фильм о двоичности , о способе управления и системе которая двоичным дает только один выбор из двух таблеток.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 01:20
#2785
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Цитата:
Vit:
Это же сбой в матрице?)

Нет . Просто на новый уровень не можешь попасть
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 01:36
#2786
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Цитата:
Эл-починно:
Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.

Цитата:
"... And Allah will rain the fire of the just"down on Zion and America, the two satans,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 09:21
#2787
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Цитата:
YESNO:


ты прикидываешься или так и есть?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 09:23
#2788
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, //Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд призвал Россию нанести ядерный удар по США. Об этом он заявил в интервью экс-бойцу MMA Брендану Шаубу, опубликованном в YouTube. //

тоже вариант.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 12:22
#2789
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Цитата:
alex_60:
ты прикидываешься или так и есть?

Если не готовы принять реальность или настолько отправлены что не в состоянии это принять то не следует винить других в этом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 14:53
#2790
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Цитата:
Эл-починно:
Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.

Пару раз нарывался по телику
Но показалось такой занудной мутью что сразу же переключал
Цитата:
Эл-починно:
Хотя вы его вроде не смотрели...

Обзоры посмотрел после нового ролика бэдкомедиана о 4 матрице
И вроде как в обзорах все очень интересно
Цитата:
Vit:
У меня дежавю регулярно. Это же сбой в матрице?)

Врачи говорят что частые дежавю это нарушения в мозгу от усталости и перегрузок
Мозг таким образом даёт понять что начинает троить и надо отдохнуть
Цитата:
YESNO:
Это фильм о двоичности , о способе управления и системе которая двоичным дает только один выбор из двух таблеток.

Я так понял выбора то в итоге нет
Зион то тоже оказался матрицей в матрице
В итоге выбирай не выбирай всеровно получишь матрицу
Вот Андерсон и выбрал любовь вместо спасения человечества)
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