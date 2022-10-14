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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 21:54
Надеюсь Таноми купила для своего лэптопа клавиатуру. Вечер обещает быть не скучным.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 22:02
Цитата:
Мелко
Я его диктатор
Цитата:
Согласен
Вы тоже получается не поняли?
Эл-починно:
Так это вы президент Костаная
Так это вы президент Костаная
Мелко
Я его диктатор
Цитата:
Эл-починно:
Тут понималка нужна
Тут понималка нужна
Согласен
Вы тоже получается не поняли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 22:08
Цитата:
Ну это мелко как то, когда сам против диктатуры Цитата:
Мой любимый фильм или один из них (раза три всю трилогию пересматривал), но вам объяснять смысла не вижу.
Тут ведь как, кто понял, тот понял, кто нет, не судьба...
abaika95:
Я его диктатор
Я его диктатор
Ну это мелко как то, когда сам против диктатуры Цитата:
abaika95:
Вы тоже получается не поняли?
Вы тоже получается не поняли?
Мой любимый фильм или один из них (раза три всю трилогию пересматривал), но вам объяснять смысла не вижу.
Тут ведь как, кто понял, тот понял, кто нет, не судьба...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 22:50
Цитата:
Тогда зачем вы смотрите матрицу?)
Цитата:
Судьбы нет
Есть выбор
И он всегда кем то продуман
Или вы просто не поняли матрицу?)))
Эл-починно:
Ну это мелко как то, когда сам против диктатуры
Ну это мелко как то, когда сам против диктатуры
Тогда зачем вы смотрите матрицу?)
Цитата:
Эл-починно:
Тут ведь как, кто понял, тот понял, кто нет, не судьба...
Тут ведь как, кто понял, тот понял, кто нет, не судьба...
Судьбы нет
Есть выбор
И он всегда кем то продуман
Или вы просто не поняли матрицу?)))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 23:04
Цитата:
А зачем вы спрашиваете?
если
Цитата:
Всегда есть шаги, решающие куда идти. Выбор за вами (Аким Костаная).
abaika95:
Тогда зачем вы смотрите матрицу?)
Тогда зачем вы смотрите матрицу?)
А зачем вы спрашиваете?
если
Цитата:
abaika95:
Есть выбор И он всегда кем то продуман
Есть выбор И он всегда кем то продуман
Всегда есть шаги, решающие куда идти. Выбор за вами (Аким Костаная).
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 23:06
Цитата:
Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.
[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 23:59]
abaika95:
И он всегда кем то продуман
И он всегда кем то продуман
Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.
[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 23:59]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.22 - 23:14
Цитата:
Я так предположу, что фраза из матрицы. На русском не смотрел. Но могу себе представить, что так могла звучать одна из фраз, мистер Андерсон от Оракель. Хотя вы его вроде не смотрели....
[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 23:17]
abaika95:
Судьбы нет Есть выбор И он всегда кем то продуман Или вы просто не поняли матрицу?)))
Судьбы нет Есть выбор И он всегда кем то продуман Или вы просто не поняли матрицу?)))
Я так предположу, что фраза из матрицы. На русском не смотрел. Но могу себе представить, что так могла звучать одна из фраз, мистер Андерсон от Оракель. Хотя вы его вроде не смотрели....
[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2022 - 23:17]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 01:05
Цитата:
abaika95:У меня дежавю регулярно. Это же сбой в матрице?)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 01:12
Цитата:
Это фильм о двоичности , о способе управления и системе которая двоичным дает только один выбор из двух таблеток.
abaika95:
Кто смотрел матрицу и почему она так актуальна?
Кто смотрел матрицу и почему она так актуальна?
Это фильм о двоичности , о способе управления и системе которая двоичным дает только один выбор из двух таблеток.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 01:20
Цитата:
Нет . Просто на новый уровень не можешь попасть
Vit:
Это же сбой в матрице?)
Это же сбой в матрице?)
Нет . Просто на новый уровень не можешь попасть
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 01:36
Цитата:
Цитата:
Эл-починно:
Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.
Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.
Цитата:
"... And Allah will rain the fire of the just"down on Zion and America, the two satans,
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 09:21
Цитата:
ты прикидываешься или так и есть?
YESNO:
ты прикидываешься или так и есть?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18220
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 09:23
, //Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд призвал Россию нанести ядерный удар по США. Об этом он заявил в интервью экс-бойцу MMA Брендану Шаубу, опубликованном в YouTube. //
тоже вариант.
тоже вариант.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 12:22
Цитата:
Если не готовы принять реальность или настолько отправлены что не в состоянии это принять то не следует винить других в этом.
alex_60:
ты прикидываешься или так и есть?
ты прикидываешься или так и есть?
Если не готовы принять реальность или настолько отправлены что не в состоянии это принять то не следует винить других в этом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 14:53
Цитата:
Пару раз нарывался по телику
Но показалось такой занудной мутью что сразу же переключал
Цитата:
Обзоры посмотрел после нового ролика бэдкомедиана о 4 матрице
И вроде как в обзорах все очень интересно
Цитата:
Врачи говорят что частые дежавю это нарушения в мозгу от усталости и перегрузок
Мозг таким образом даёт понять что начинает троить и надо отдохнуть
Цитата:
Я так понял выбора то в итоге нет
Зион то тоже оказался матрицей в матрице
В итоге выбирай не выбирай всеровно получишь матрицу
Вот Андерсон и выбрал любовь вместо спасения человечества)
Эл-починно:
Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.
Невозможно объяснить, что такое Матрица... Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет.
Пару раз нарывался по телику
Но показалось такой занудной мутью что сразу же переключал
Цитата:
Эл-починно:
Хотя вы его вроде не смотрели...
Хотя вы его вроде не смотрели...
Обзоры посмотрел после нового ролика бэдкомедиана о 4 матрице
И вроде как в обзорах все очень интересно
Цитата:
Vit:
У меня дежавю регулярно. Это же сбой в матрице?)
У меня дежавю регулярно. Это же сбой в матрице?)
Врачи говорят что частые дежавю это нарушения в мозгу от усталости и перегрузок
Мозг таким образом даёт понять что начинает троить и надо отдохнуть
Цитата:
YESNO:
Это фильм о двоичности , о способе управления и системе которая двоичным дает только один выбор из двух таблеток.
Это фильм о двоичности , о способе управления и системе которая двоичным дает только один выбор из двух таблеток.
Я так понял выбора то в итоге нет
Зион то тоже оказался матрицей в матрице
В итоге выбирай не выбирай всеровно получишь матрицу
Вот Андерсон и выбрал любовь вместо спасения человечества)
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