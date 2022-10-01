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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 01.10.22 - 00:48
Цитата:
Надо бы в Казахстане такое ввести.
YESNO:
Как то читал что двери металлические запрещено ставить в квартирах и домах. Нужно чтоб с пинка открывалась. Для полиции удобно.
Как то читал что двери металлические запрещено ставить в квартирах и домах. Нужно чтоб с пинка открывалась. Для полиции удобно.
Надо бы в Казахстане такое ввести.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3162
Форумная эклектика
Отправлено: 02.10.22 - 19:25
Цитата:
"всервоно"? Всё рвано? Всё ровно?
Неологизм абайкиного разлива?
abaika95:
всервоно всех
всервоно всех
"всервоно"? Всё рвано? Всё ровно?
Неологизм абайкиного разлива?
Форумная эклектика
Отправлено: 03.10.22 - 18:37
велик и могуч русский язык, некоторые слова недоступны даже для перевода. вот например слово -жиртрест. Происходит из раннего периода советской власти, из тридцатых годов, когда образовывались многочисленные объединения – тресты и комбинаты.
Слово очень быстро стало нарицательным в отношении толстых людей. Однако, после исчезновения трестов звук "т" в слове жиртрест тоже стал выпадать, отсюда и пошла народная этимология: жиртрес - тот, кто трескает жир или тот, кто трясет жиром.
[Исправлено: alex_60, 03.10.2022 - 21:25]
Слово очень быстро стало нарицательным в отношении толстых людей. Однако, после исчезновения трестов звук "т" в слове жиртрест тоже стал выпадать, отсюда и пошла народная этимология: жиртрес - тот, кто трескает жир или тот, кто трясет жиром.
[Исправлено: alex_60, 03.10.2022 - 21:25]
Форумная эклектика
Отправлено: 03.10.22 - 18:42
в дополнение
обычно жиртресты люди добрые,
лишь единицы обладают злобным характером, любят только себя,
обычно жиртресты люди добрые,
лишь единицы обладают злобным характером, любят только себя,
Форумная эклектика
Отправлено: 04.10.22 - 19:00
сошел с ума.
понятие.
Значение лишиться разума, стать психически больным, сумасшедшим.
проявляется в неадекватном поведении,
при этом больной не оценивает своих поступков, ведет себя антисоциально и ему безразлично как его воспринимают окружающие.
понятие.
Значение лишиться разума, стать психически больным, сумасшедшим.
проявляется в неадекватном поведении,
при этом больной не оценивает своих поступков, ведет себя антисоциально и ему безразлично как его воспринимают окружающие.
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 10:24
насколько же надо быть идиотом, что бы не понимать что с
устроенного в 2014 году переворота в Украине сшансами,
на который они потратили 5 млрд долларов,
с того времени управляют страной не "зеленские",не украинцы,
а американский обком.
и поставленные ими предатели собственной страны.
поэтому и страна развалилась.
и ее нет по факту
[Исправлено: alex_60, 05.10.2022 - 10:53]
устроенного в 2014 году переворота в Украине сшансами,
на который они потратили 5 млрд долларов,
с того времени управляют страной не "зеленские",не украинцы,
а американский обком.
и поставленные ими предатели собственной страны.
поэтому и страна развалилась.
и ее нет по факту
[Исправлено: alex_60, 05.10.2022 - 10:53]
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 20:09
НЫ́ТИК,
определение
Постоянно чем-то недовольный, на что-либо жалующийся человек.
при этом не понимающий как его воспринимают окружающие.
определение
Постоянно чем-то недовольный, на что-либо жалующийся человек.
при этом не понимающий как его воспринимают окружающие.
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 20:29
Цитата:
Действительно, и че кто то на меня постоянно жалуется, второй не земляк стал, везде во всех темах..
И ноет и ноет..
И еще в третьем лице это делает
Куда смотрят модераторы?
[Исправлено: 111, 05.10.2022 - 20:31]
alex_60:
Постоянно чем-то недовольный, на что-либо жалующийся человек.
Постоянно чем-то недовольный, на что-либо жалующийся человек.
Действительно, и че кто то на меня постоянно жалуется, второй не земляк стал, везде во всех темах..
И ноет и ноет..
И еще в третьем лице это делает
Куда смотрят модераторы?
[Исправлено: 111, 05.10.2022 - 20:31]
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 20:46
приятно, что результат изучение понятий слов есть.
это радует.
это радует.
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 21:00
Цитата:
Ну раз ты превратил Экилектику в тему обо мне, рассказывая обо мне в третьем лице и следя за каждым моим комментом, мне конечно тоже это приятно.
О тебе то я точно ничего не скажу и посвящать тебе целые страницы не буду..
Даже целую Экилектику..
Как то унизительно для меня..
alex_60:
приятно
приятно
Ну раз ты превратил Экилектику в тему обо мне, рассказывая обо мне в третьем лице и следя за каждым моим комментом, мне конечно тоже это приятно.
О тебе то я точно ничего не скажу и посвящать тебе целые страницы не буду..
Даже целую Экилектику..
Как то унизительно для меня..
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 21:01
Цитата:
А они тут причём? Ты вон во флуде, тоже за Янга, причём ложь пишешь. Он писал, что пойдёт, если призовут. Значит не призвали, косить, как ты, он точно не будет.
111:
Куда смотрят модераторы?
Куда смотрят модераторы?
А они тут причём? Ты вон во флуде, тоже за Янга, причём ложь пишешь. Он писал, что пойдёт, если призовут. Значит не призвали, косить, как ты, он точно не будет.
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 21:05
Цитата:
Если ты изучал, добровольцы идут сами.
А не паникёрят тут по десять лет, сидя на диванах, почему мол украинцы такие нацисты и тд и тп..
То есть он опять струсил, как трусил всегда, показать свое лицо например, сказать кто он.
Обыкновенный пропагандисткий бот..
Как и этот, что бешает за мной за каждым комментом..
Эл-починно:
если призовут.
если призовут.
Если ты изучал, добровольцы идут сами.
А не паникёрят тут по десять лет, сидя на диванах, почему мол украинцы такие нацисты и тд и тп..
То есть он опять струсил, как трусил всегда, показать свое лицо например, сказать кто он.
Обыкновенный пропагандисткий бот..
Как и этот, что бешает за мной за каждым комментом..
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