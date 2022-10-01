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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
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Куратор темы: Маркс
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
866
Форумная эклектика
Отправлено: 01.10.22 - 00:48
#286
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Цитата:
YESNO:
Как то читал что двери металлические запрещено ставить в квартирах и домах. Нужно чтоб с пинка открывалась. Для полиции удобно.

Надо бы в Казахстане такое ввести. :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3162
Форумная эклектика
Отправлено: 02.10.22 - 19:25
#287
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Цитата:
abaika95:
всервоно всех


"всервоно"? Всё рвано? Всё ровно?
Неологизм абайкиного разлива?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17986
Форумная эклектика
Отправлено: 03.10.22 - 18:37
#288
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велик и могуч русский язык, некоторые слова недоступны даже для перевода. вот например слово -жиртрест. Происходит из раннего периода советской власти, из тридцатых годов, когда образовывались многочисленные объединения – тресты и комбинаты.
Слово очень быстро стало нарицательным в отношении толстых людей. Однако, после исчезновения трестов звук "т" в слове жиртрест тоже стал выпадать, отсюда и пошла народная этимология: жиртрес - тот, кто трескает жир или тот, кто трясет жиром.

[Исправлено: alex_60, 03.10.2022 - 21:25]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17986
Форумная эклектика
Отправлено: 03.10.22 - 18:42
#289
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в дополнение
обычно жиртресты люди добрые,
лишь единицы обладают злобным характером, любят только себя,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17986
Форумная эклектика
Отправлено: 04.10.22 - 19:00
#290
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сошел с ума.
понятие.
Значение лишиться разума, стать психически больным, сумасшедшим.
проявляется в неадекватном поведении,
при этом больной не оценивает своих поступков, ведет себя антисоциально и ему безразлично как его воспринимают окружающие.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17986
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 10:24
#291
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насколько же надо быть идиотом, что бы не понимать что с
устроенного в 2014 году переворота в Украине сшансами,
на который они потратили 5 млрд долларов,
с того времени управляют страной не "зеленские",не украинцы,
а американский обком.
и поставленные ими предатели собственной страны.
поэтому и страна развалилась.
и ее нет по факту

[Исправлено: alex_60, 05.10.2022 - 10:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17986
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 20:09
#292
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НЫ́ТИК,
определение
Постоянно чем-то недовольный, на что-либо жалующийся человек.
при этом не понимающий как его воспринимают окружающие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18690
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 20:29
#293
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Цитата:
alex_60:
Постоянно чем-то недовольный, на что-либо жалующийся человек.

Действительно, и че кто то на меня постоянно жалуется, второй не земляк стал, везде во всех темах..
И ноет и ноет..
И еще в третьем лице это делает
Куда смотрят модераторы?

[Исправлено: 111, 05.10.2022 - 20:31]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17986
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 20:46
#294
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приятно, что результат изучение понятий слов есть.
это радует.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18690
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 21:00
#295
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Цитата:
alex_60:
приятно

Ну раз ты превратил Экилектику в тему обо мне, рассказывая обо мне в третьем лице и следя за каждым моим комментом, мне конечно тоже это приятно.
О тебе то я точно ничего не скажу и посвящать тебе целые страницы не буду..
Даже целую Экилектику..
Как то унизительно для меня..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
866
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 21:01
#296
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Цитата:
111:
Куда смотрят модераторы?

А они тут причём? Ты вон во флуде, тоже за Янга, причём ложь пишешь. Он писал, что пойдёт, если призовут. Значит не призвали, косить, как ты, он точно не будет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18690
Форумная эклектика
Отправлено: 05.10.22 - 21:05
#297
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Цитата:
Эл-починно:
если призовут.

Если ты изучал, добровольцы идут сами.
А не паникёрят тут по десять лет, сидя на диванах, почему мол украинцы такие нацисты и тд и тп..
То есть он опять струсил, как трусил всегда, показать свое лицо например, сказать кто он.
Обыкновенный пропагандисткий бот..
Как и этот, что бешает за мной за каждым комментом..
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