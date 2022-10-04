Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...

Отправлено: - 19:45

ничего себе у нас оказывается аэрокосмическая промышленность имеется. А вот подскажите где это она у нас располагается? Байконур не в счет это российский комплекс. А что у нас то?