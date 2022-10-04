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≡ Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45227
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 04.10.22 - 18:12
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что смена телефонного кода в Казахстане не связана с геополитической ситуацией в мире.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25412
Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией
Отправлено: 04.10.22 - 18:12
#1
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Это - архиважно. Без своего
кода, ну - никак.
Плохая слышимость... :lol: :-P

[Исправлено: drakon, 04.10.2022 - 18:14]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
509
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 18:31
#2
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Самое важное дело, однако...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
392
Re: Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с...
Отправлено: 04.10.22 - 19:45
#3
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ничего себе у нас оказывается аэрокосмическая промышленность имеется. А вот подскажите где это она у нас располагается? Байконур не в счет это российский комплекс. А что у нас то?
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