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≡ "Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о причинах и последствиях кибератак на Казнет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45205
"Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о причинах и последствиях кибератак на Казнет
Отправлено: 01.10.22 - 12:50
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Он в отметил, что в современных реалиях любая страна, которая соседствует с государствами, находящимися в состоянии военного конфликта, будет подвергаться атакам в кибер-пространстве
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Re: "Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о...
Отправлено: 01.10.22 - 12:50
#1
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Российские и украинские как их там, хакеры, очень профессиональные.
Надо пока ои сбегают, россияне, перекупать их..
Ну платить соответствующе, меньше проблем будет..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Re: "Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о...
Отправлено: 01.10.22 - 14:14
#2
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Цитата:
111:
хакеры, очень профессиональные. Надо пока ои сбегают

сомнительно, что хакеры куда-то сбегают)
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
"Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о причинах и последствиях кибератак на Казнет
Отправлено: 01.10.22 - 14:18
#3
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Цитата:
lavprof:
сомнительно, что хакеры куда-то сбегают)

Ну у меня программист же сидит уже полгода, хаккеров что, не берут в армию?
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
79
Re: "Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о...
Отправлено: 01.10.22 - 21:28
#4
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Был у меня сайт для костанайцев, написал собственноручно на движке Joomla. просуществовал несколько лет, посещаемость была отличная. За все время 3 раза подвергался атакам извне. Первые 2 раза с трудом восстановил работоспособность, помогли архивные копии. Но в третий раз я сдался. Моих знаний не хватило противостоять атакам. Обидно, что боты ищут уязвимости в структуре движка и не смотрят на контент сайта. Ведь мой сайт не представлял интереса никому, кроме обычного жителя Костаная.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13091
"Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о причинах и последствиях кибератак на Казнет
Отправлено: 01.10.22 - 21:40
#5
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Цитата:
Безбилетный пассажир:
Был у меня сайт для костанайцев, написал собственноручно на движке Joomla. просуществовал несколько лет, посещаемость была отличная. За все время 3 раза подвергался атакам извне. Первые 2 раза с трудом восстановил работоспособность, помогли архивные копии. Но в третий раз я сдался.

А че за сайт то?
Может стоит восстановить
А ботов мы покараем)
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