Отправлено: - 19:48

alex_60:

меня сейчас кошка спряталась от моей мобилизации в своей "будке". там трогать нельзя. посмотрим, когда есть захочет, сдаваться придет. точно знаю.

Цитата:надолго не хватило.вернулась из "эммиграции".голод не тетка.