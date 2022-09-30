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≡ Ледовый дворец за 4 млрд тенге простаивает в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45196
Ледовый дворец за 4 млрд тенге простаивает в Костанае
Отправлено: 30.09.22 - 09:56
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В Костанае простаивает помпезно открытый в начале этого года ледовый дворец. В последнее время дети там занимались на льду в густом тумане – на стенах образовывался конденсат и разрасталась плесень. Теперь родители вынуждены возить своих маленьких спортсменов на тренировки в соседний город Рудный.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
194
Re: Ледовый дворец за 4 млрд тенге простаивает в Костанае
Отправлено: 30.09.22 - 09:56
#1
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Всё как всегда в нашем царстве государстве! Этого и следовало ожидать! На более наше руководство и не способно! Идут ремонтные работы в здании которому 6 месяцев! Да что б вас ваши дети так кормили как вы строите для наших детей!
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
194
Re: Ледовый дворец за 4 млрд тенге простаивает в Костанае
Отправлено: 30.09.22 - 10:00
#2
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Денежки то небось растаяли, дворец то ледовый, пока холода были ещё что функционировало, а стоило солнышку пригреть и амба "ДВОРЦУ"! Вот как тут не вспомнить товарища СТАЛИНА!? При нем бы сейчас главных в застенки на пытки, вторстепенных урановую руду на кольсский полуостров нюхать! и это было СПРАВЕДЛИВО!!!! До сель будете гадить в собственнорй стране? народ то уже устал!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8778
Re: Ледовый дворец за 4 млрд тенге простаивает в Костанае
Отправлено: 30.09.22 - 10:04
#3
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Цитата:
– Стоит туман, на стенах плесень, конденсат. Из-за конденсата образуются на льду шишки,

вот оно качество по-архимедовски... кто-то тут себя в грудь копытом бил о том, как много при Мухамбетове делается... при таком качестве и бесполезности, оно даром не надо. Где "мировой опыт" подрядчика? Где обещания растить чемпионов? Одно бла-бла-бла...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
391
Re: Ледовый дворец за 4 млрд тенге простаивает в Костанае
Отправлено: 30.09.22 - 10:18
#4
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этот аким с первых дней пребывания тут как пиявка высасывает деньги из бюджета. Не думает надо это населению или нет-главное прибыль получить и свой интерес выгребсти. Халявщик.
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