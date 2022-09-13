Прогноз на 5 дней
ясно+22°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 17% влажность
  • ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Декоммунизация по-рудненски
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45101
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 13.09.22 - 21:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С подачи городского депутата Кымбат Бирмановой на имя Акима в связи с устаревшим идеологически прошлым и несоответствие общепринятым нынешним понятиям предложено переименовать многие улицы в Рудном на новые имена. Только вот чем не угодили улицы Мира или Восточная как-то отказывается разум понимать.


Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17527
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 11:26
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
За латиницу


проехали, это уже в прошлом.
зря буковки учил.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3217
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 11:46
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Наши братья татары и башкиры тоже строили города, в том числе и Кустанай, где в Костанае улица имени Салавата Юлаева и других представителей?


Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
454
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 11:57
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я к тому,что необдуманное жангырушничанье обнуляет прошлое,историю, и показывает то,как сильно мы отрываемся от своего прошлого.

Событие А: люди проливают кровь за нас с вами, за наше настоящее и будущее, за хлеб в магазине,и даже за то, что Абайка все это ни во что не ставит;

Событие Б: люди хотят увековечить фамилию своего родственника, оплатив переименование улицы, установку памятника и т.д.

Получается при наличии средств, память можно стереть, и фразы типа "Я помню, я горжусь" - сделать просто надписью на заднем стекле . Фарс.
Событие А стало невесомым,его может перевесить событие Б,В,Г и многие другие...

Модернизация в данном случае- не модернизация,а просто попытка откреститься от прошлого
И переименования это только доказывают
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12950
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 12:08
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: навеяло. от чего кстати СССР и развалился. универсальная фраза. например. дело было вечером ,делать было нечего, от чего кстати СССР и развалился. делу время ,потехе час,от
Ну вот видишь какой СССР был липовой страной что от таких мелких проблем взял и развалился))
Цитата:
vofkakst:
Я к тому,что необдуманное жангырушничанье обнуляет прошлое,историю, и показывает то,как сильно мы отрываемся от своего прошлого.

Вроде как вся статья рухани была о истории и о том что надо знать историю предков)
А её взяли и отменили)
Цитата:
vofkakst:
Событие А: люди проливают кровь за нас с вами, за наше настоящее и будущее, за хлеб в магазине,и даже за то, что Абайка все это ни во что не ставит;

Ты предков своих знаешь и чтишь которые с неандертальцами воевали за место под солнцем? А ведь они воевали за нас с вами)
Цитата:
vofkakst:
Событие Б: люди хотят увековечить фамилию своего родственника, оплатив переименование улицы, установку памятника и т.д.

Это бардак это согласен
До сих пор понять не могу к чему у нас улица мгбшного генерала арыстанбекова из Алматы? Ниче скоро переименуем)
Цитата:
vofkakst:
Получается при наличии средств, память можно стереть, и фразы типа "Я помню, я горжусь" - сделать просто надписью на заднем стекле

Как ни странно но это действительно просто надпись на заднем стекле как и текст песни
Я узкий и мне повезло,я узкий всем широким назло
Спасибо деду.... за узкий мой таз
Можем сейчас мы всех узких собрать! И спрятать за кустик!
А ск в России уже возбудилось из за этой песни))
Цитата:
vofkakst:
Модернизация в данном случае- не модернизация,а просто попытка откреститься от прошлого И переименования это только доказывают

Ещё раз надеюсь последний)
Большевикам можно было историю переписывать а сейчас нельзя стало?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12950
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 12:10
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
проехали, это уже в прошлом. зря буковки учил.

Ниче ещё пригодится)
Вишь как события быстрым темпом после пандемии померли)
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
905
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 19:33
#50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайке дали задание за два акимата "отгавкаться", я имею ввиду необычайную его активность. И заметьте, он никогда не кусает руку его кормящую, т.е. не критикует власть. Ну а проплаченного тролля чего слушать, он же Рудный не строил и даже в нем не жил, так что ему все по барабану, как и той ,"депутатше", которая взялась из ниоткуда и выполняет чей то заказ. Я, как коренной житель Рудного требую, оставьте город в покое!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12950
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 20:04
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Абайке дали задание за два акимата "отгавкаться", я имею ввиду необычайную его активность.

Я просто люблю темы переименований))
Тут против меня все щеглы)
Цитата:
Дантист:
И заметьте, он никогда не кусает руку его кормящую, т.е. не критикует власть

Власть хорошая
Токаев хороший)
Цитата:
Дантист:
Ну а проплаченного тролля чего слушать, он же Рудный не строил и даже в нем не жил, так что ему все по барабану

Интересно
Тут все не рудничане и не строители три дня меня пытаються "перегавкать" а тут пришел один смелый рудничанин и строитель и всех обозвал болванами))
Цитата:
Дантист:
Я, как коренной житель Рудного требую, оставьте город в покое!

Ну теперь батенька за ваш спич тут мы его вообще в Сыгындык переименуем)
Профайл
azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1461
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 17.09.22 - 16:45
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для сведения некоторых онамастов и временщиков, в Рудном большинство улиц носит названия связанные с историй Рудного, в частности 40 лет Октября была открыта именно в празднование дня революции. А онамасты которые незнают историю города пытаються её переписать и преподнести как свои достижения. Позорники. Вы еще улицу Сандрыгайло переменуйте, хотя и это возможно, ведь на сегодняшний день половина жителей города не знают как этот человет связан с городом.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS