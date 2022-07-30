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На улице дождь..Блин, до сих пор не укладывается в голове, как?Как такое вообще возможно, наш союзник, Россия, целых пять месяцев прозябающая на тех 100-200 км, что взяли и больше не могут, как они, повторюсь, наши союзнички, начали со злости и ненависти, про которую говорил Мэу нас один пользователь по отношению ко мне, отрезать гениталии военнопленным, держать и пытать их еще ночь, и на утро просто выстреливать в голову и прилюдно привязывать веревками за ноги и волочь его целые расстояния, чтобы видели все военопленные, что их ожидает до какой то помойной ямы с последующим даже не погребением, а чтоб приводить остальных пленных в качестве учебного назидания..Это вообще как то не увязывается в голове..Это же дно и самое натуральное..