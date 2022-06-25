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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:08
Ваня Нестерук (4 года), Тельманово Было 4 июня 2015 года. Шел «Минск-2». В Тельманово было солнечно, и дети играли в песочнице. Ванина мать с маленькой дочерью сидели совсем рядом. Это был обстрел из «Града». Внезапный. Никто не успел ничего сделать. Ударило где-то неподалеку. Дети разбежались, а четырехлетний Ваня упал. Осколок пробил ему легкое и застрял в позвоночнике. «Я еще чуть-чуть полежу, а потом мы пойдем домой», – сказал он подбежавшему отчиму. Больше он никогда ничего не сказал.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:10
Лиза Сербиненко (15 лет), Снежное 12 июня 2014 года Алексей Сербиненко решил вывезти дочку Лизу и сына Толика к бабушке. Считал, что так будет безопаснее. На украинском блокпосту он заранее поинтересовался, получится ли спокойно проехать. Пообещали, что до половины третьего будет тишина. Поэтому Анатолий взял с собой брата, посадил детей в старенькую машину и поехал на юг. В половину второго он проезжал Саур-могилу. Началась бойня. Лиза разговаривала по телефону с одноклассницей. «Слышишь выстрелы?», – сказала она в трубку, и связь прервалась. Украинская граната попала прямо в автомобиль. Погибли все, кроме Толика.Одноклассница перезвонила матери Лизы Наталье и обеспокоенно сказала, что не может дозвониться до подруги. Наталья стала звонить дочери, сыну и мужу. Телефоны были недоступны. Потом телефон сына включился. Он попросил об одном: «Мамочка, только не вешайся. Папы нет, дяди нет, Лизе вызвали скорую». Скорая не понадобилась – Лиза скончалась почти сразу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:18
Александре Мамедхановой в 2014 году исполнилось 14 лет. Она – одна из первых жертв донбасской войны, жизнь которой прервала автоматная очередь украинского боевика. Ирина Мамедханова, мама Саши, рассказала представителям комиссии, расследовавшей факты гибели детей Донбасса, о жизни и гибели дочери. Девочка была от природы одарена феноменальной памятью. Хорошо училась, любила заниматься творчеством, рисовать, делала своими руками игрушки, много помогала родителям и ухаживала за маленьким братом.Мы уезжали (от войны – прим. ред.) в Доброполье (территория, оккупированная Украиной) на своей машине. Проехали все блокпосты. Перед последним блокпостом, на котором уже стояли украинские солдаты, я дала Сашеньке телефон и попросила её позвонить бабушке, сказать, что мы уже приехали. Она отказалась позвонить, сказала, что, как приедем, тогда и позвоню, – вспоминает мама погибшей девочки. Супругов должен был встречать Сашин крёстный на своей машине. По словам отца погибшей, они увидели, что знакомый автомобиль стоит на обочине, окружённый украинскими военными. Крёстный махнул им рукой, и этот знак отец Саши расценил как "проезжайте мимо". И в этот момент раздались несколько очередей по машине дончан, несмотря на заметную надпись "дети". Украинские военные стреляли в упор. Несколько пуль попали в девочку.Мы не думали, что будут такие последствия, думали, что ребёнок ранен. Она ведь ещё дышала. Заехали в близлежащий дом, там вызвали скорую. Следом крёстный привез этих людей, которые стреляли по нашей машине, чтобы они убедились, что мы не террористы, мы мирные жители… Потом уже стало известно, что по нам стреляли из четырёх автоматов, – рассказала мама Саши. Когда украинские боевики удостоверились, что стреляли по мирным людям, они сразу же уехали, напоследок бросив убитым горем родителям, что "разберутся".Я им ответила: "В чём же вы разберётесь? вы ребёнка убили!" Потом приехала милиция, и мы все, крёстный и его брат, дали показания, но нам сразу сказали, что "мы даже заниматься этим делом не будем", – добавила Ирина. Она отметила: приехавшие на скорой врачи рассказали о том, что все жители соседнего с блокпостом донбасского посёлка очень боялись тех, кто там стоял, называя их бандеровцами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:20
Двенадцатилетний Никита Руссов погиб во время массированного обстрела со стороны ВСУ донецкого посёлка Азотный. Мама мальчика, Ольга Руссова, рассказала*, что он учился в донецкой школе №48, очень любил спорт, занимался греко-римской борьбой и имел отличные спортивные показатели. Никита погиб, когда шёл на тренировку. По словам Ольги, сын был очень отзывчивым и заботливым по отношению к близким. Ей трудно вспоминать обо всём без слёз:Часто говорил мне: мама, давай обнимемся… Мы стоим и обнимаемся. Однажды попросил меня, что бы я пирог научила его печь – самый обычный, яблочную шарлотку… В 2014 году Ольгу вызвали на работу и предложили ей, как и остальным сотрудникам, уехать из Донецка, так как их предприятие эвакуировалось. Но женщина отказалась наотрез.Я жила со своей мамой, у нас также жили кот и собака, нельзя было их бросать, – пояснила она своё решение. В тот роковой день, когда Никиту убил вражеский снаряд, она долго звонила сыну, ушедшему на тренировку. Но его телефон упорно молчал. Позднее стало известно, что мальчик погиб на месте, получив несовместимые с жизнью ранения в ходе обстрела со стороны ВСУ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:21
В том первом, страшном 2014 году, когда украинские боевики и ВСУ регулярно обстреливали мирные города Донбасса, от пуль и разорвавшихся снарядов гибли целыми семьями. 7 августа 2014 года погибли годовалая Настенька Подлипская и её мама Валерия. Татьяна Пашина, мама и бабушка погибших, рассказала*, что её дочь родилась в Горловке, училась, закончила ДПИ, получив специальность проектировщика дорог, работала в донецком проектном институте. Потом ушла в декретный отпуск, когда родилась Анастасия. Крошка уже стала произносить первые слова, когда жизнь семьи перечеркнула донбасская война. Мать и дочь погибли во время обстрела на собственной даче.У нас есть загородный дом в Калининском районе Донецка на территории бывшего совхоза Горловский, в котором мы хотели спрятаться от бомбёжек. В доме мы оборудовали подвал, думали, что спрячемся. Через некоторое время я ушла на работу, многие предприятия тогда ещё работали, но транспорт уже не ходил. В половине одиннадцатого в тот день, когда случился этот обстрел, я разговаривала с дочерью по телефону. Она сказала, что хочет выйти в огород… Внучку посадила в колясочке, возле калитки, как начался внезапный обстрел. Первый снаряд упал через два огорода у соседей, она (дочь) услышала взрыв и побежала к ребёнку, даже закрыла её своим телом немного. Их так и нашли. Настенька сидела в колясочке, а дочь рядом, как бы прикрывая её собой, – поделилась мама погибшей. Она пояснила, почему в тихий дачный посёлок прилетели военные снаряды, несмотря на то что рядом не было никаких воинских частей.Это был целенаправленный обстрел мирного населения. Геноцид Украины… – заявила женщина.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:23
Детские смерти были зафиксированы на всем протяжении наиболее горячих периодов вялотекущей донбасской войны. Даже в период так называемого перемирия дети гибли от осколочных ранений и шальных пуль украинских военных. 24 августа 2014 года посёлок Кировское был подвергнут мощнейшему обстрелу со стороны позиций ВСУ. Один из снарядов разорвался прямо возле жилого дома. Погибли несколько взрослых и четырёхлетняя София. Позже бабушка погибшей девочки рассказала, что снаряд ВСУ попал в квартиру.Было ощущение, что взорвался телевизор. Какой-то огненной волной было мгновенно снесено всё, что имелось в квартире: шторы, гардины… Я когда повернулась – ничего не увидела, кроме чёрного дыма, – описывала она пережитое донецким журналистам, приехавшим на место обстрела. В момент разрыва украинского снаряда её четырёхлетняя внучка находилась в подъезде. Но выбежать из дома девочка не успела: осколки буквально изрешетили её тело. София скончалась от полученных ран в кировской больнице скорой помощи. По словам бабушки девочки, ВСУ обстреливали дома жителей Кировского по наводке.В то время находили очень много жучков возле домов. Разбросанных… Я думаю, что били по наводке, – утверждает она.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:24
23 августа 2014 года, во время обстрела ВСУ жилого района Донецка, в результате прямого попадания погибли две сестры – Кристина и Александра, а вместе с ними и родители. Почти вся семья Коваленко. Бабушка погибшей семьи – единственный свидетель трагедии. Рассказывая подробности самого страшного дня в своей жизни донецким журналистам, она с трудом подбирала слова. Снаряд, выпущенный украинским военным, в одно мгновение лишил её всех близких, и теперь никогда в её доме не зазвучит детский смех.У нас (во дворе) всегда было так шумно, а теперь остались одни старухи, – горько говорила она. 5 ноября 2014 года. Возле донецкой школы №65 очередной обстрел ВСУ оборвал жизни донецким школьникам, которые в тот момент играли в футбол на школьной площадке. Самому младшему было двенадцать лет, самому старшему – восемнадцать. Ребята, услышав, что рядом ложатся снаряды, побежали в школу, но успели не все. 18-летний Андрей Елисеев, погибший от разрыва снаряда, незадолго до трагедии поступил в училище, гордился тем, что начал самостоятельную жизнь. Вместе с ним был убит ещё один школьник, который только пошёл в восьмой класс…
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:26
По официальным данным, в течение всего периода военного конфликта, с 14 апреля 2014-го по 30 апреля 2021-го, погибли 152 ребёнка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек). 28 мая 2018 года в мирном посёлке Железное вблизи Торецка (оккупированный район ДНР) было совершено очередное преступление ВСУ. В ходе обстрела погибла девочка-девятиклассница. На камеру украинским журналистам родственники погибшей твёрдо заявили о том, что знают, кто на самом деле стрелял по мирным жителям и убил девочку. Сюжет об убийстве школьницы снарядом ВСУ каким-то образом проскочил на украинское ТВ и вызвал скандал. На следующий день сообщалось, что обстрел якобы вели из оккупированной Горловки русские военные, и школьница – жертва их обстрела. Нашлись так называемые эксперты из ВСУ, которые подтвердили это, заявив, что русским якобы захотелось таким образом "поуправлять на украинских землях".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:30
Бобрышев Артем, 4 года. Был убит военными ВСУ и национальной гвардии Украины 18 января 2015 года во время артиллерийского обстрела Кировского района г. Донецка, ДНР.
Гусак Арина 2010 года рождения. Была убита бойцами ВСУ в Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 года Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик "Солнышко". Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО "Ураган". Наталья и Ариша погибли на месте.
Гусак Арина 2010 года рождения. Была убита бойцами ВСУ в Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 года Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик "Солнышко". Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО "Ураган". Наталья и Ариша погибли на месте.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.06.22 - 13:32
5 мая 2015 года в донецком парке имени Ленинского комсомола открыли "Аллею Ангелов" – мемориал погибшим детям Донбасса.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.06.22 - 20:31
Цитата:
Как это Абайка до сих пор не отреагировал? Весело неделя начинается
Есть надежда, что скоро всей соросятне, туранцам и прочим нацистам в Казахстане скоро прикрутят гайки.
Ряду казахских политологов рекомендую сильно почистить ленту и больше глупостей не писать», - написал Уралов в Telegram.
Ряду казахских политологов рекомендую сильно почистить ленту и больше глупостей не писать», - написал Уралов в Telegram.
Как это Абайка до сих пор не отреагировал? Весело неделя начинается
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.06.22 - 20:33
Че, аэропорт в Астане опять переименовывают? ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.06.22 - 20:35
Цитата:
А за двух коров сколько акций дадут?))
Простые казахстанцы должны приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды – Токаев
А за двух коров сколько акций дадут?))
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.06.22 - 22:52
Цитата:
Работу ищет.
maxsaf:
до сих пор не отреагировал
до сих пор не отреагировал
Работу ищет.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.06.22 - 23:58
Цитата:
Ну в чём тут финиш? Что работают, так твоя на тебя тоже работает, только без социального пакета. А другие с социальным пакетом, которые работают, да могут и сами за себя заплатить и уборку на пополам разделить. А твоей только выпрашивать походу всё приходится? Сама, не украшений не одежды купить не может. Вот это финиш.
111: Ну да, вплоть до того, что они сами платят за себя, работают, и еще уборка по дому на пополам.. Это вообще финиш..
Ну в чём тут финиш? Что работают, так твоя на тебя тоже работает, только без социального пакета. А другие с социальным пакетом, которые работают, да могут и сами за себя заплатить и уборку на пополам разделить. А твоей только выпрашивать походу всё приходится? Сама, не украшений не одежды купить не может. Вот это финиш.
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