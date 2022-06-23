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≡ Кибербуллинг в рудненский школе 17
 
 
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A
§ Albina3006
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.22
Сообщений:
1
Кибербуллинг в рудненский школе 17
Отправлено: 23.06.22 - 09:08
#1
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Здравствуйте. Хотела бы рассказать о проблеме, которая случилась с нашей семьёй, а точнее с моим ребенком. Моя дочь (13 лет) учится в 7 классе в школе 17 города Рудного. Начиная с декабря 2021 года в течении шести (!)месяцев ежедневно она подвергалась буллингу и кибербуллингу со стороны одноклассницы, а позже со стороны некоторых учителей школы. Классный руководитель был в курсе изначально, но мер по предотвращению оказано не было. Также в курсе всего была администрация школы и директор в том числе. Что подтверждает служебная проверка управления образования, которая была проведена 14.06.2022 года по моему заявоению. Директору Макушевой Д.Т. было объявлено лишь замечание за кибербуллинг и за ее невмешательство. Моя дочь получала и получает психологическую помощь в региональном центре психологической поддержки. Сейчас она практически не ест, не выходит на улицу. Мы вынуждены обращаться за медицинской помощью к врачу-психиатору. На последней линейке ее довели до истерики и она, будучи в стрессе, убежала в лесопосадки, отключив телефон. Искала ее я одна. Моя дочь хорошо учится, президент школы и класса, активистка, участница городской олимпиады по химии. Имеет сертификаты и грамоты за участие в школьных и городских мероприятиях. После того, как я подняла эту тему на уровне школы, ее просто прекратили привлекать к активу, хотя раньше она участвовала в каждом мероприятии. Ее просто так, беспричинно удалили из группы по волейболу. Правда после моего звонка , ее заново добавили. Вдруг ктото сейчас тоже борется с этой проблемой.
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