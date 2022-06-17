Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+21°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 64% влажность
  • С-СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 64 из 64«1...626364
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 20:10
#946
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чет смотрю немецкий гражданин возмужал,в

Прошел огонь и медные трубы!
Почаще бы его надо заставлять писать заявления..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
104
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 20:27
#947
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Прошел огонь и медные трубы! Почаще бы его надо заставлять писать заявления..

Ну так ты и сам грозился давеча
Что не так пошло? Пацан сказал, пацан сделал. :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 21:48
#948
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Я жду. Полагаю есть ещё желающие.

---Так несколько ранее спрашивал , но он молчит. Наверное выбрать никак не может .
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
104
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 18:41
#949
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Электрон не позорься Зайди со своего аккаунта)

Что то психолога заклинило, почти в каждой ветке одно и тоже. :lol:
Привыкайте, теперь другой Эл вас пинать будет! :lol: При необходимости и желании. :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 18.06.2022 - 18:48]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
104
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 19:45
#950
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рядовой Орлан Кыргыс. Благодаря военной смекалке и высокому профессионализму, проявленному в ходе боя, лично уничтожил три БМП, два танка и до пятнадцати националистов
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16929
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 21:10
#951
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Привыкайте, теперь другой Эл вас пинать будет! При необходимости и желании.

Зашел, пнул, вышел?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16929
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 21:39
#952
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или решил раз война началась опасно теперь сидеть на форуме со своего номера(мало ли сбу найдет) и перелагинил аккаунт на номер жены?

Сто пудов вы им все сведения сливаете 8-)
Интересно, они в курсе как вы их до заварушка называли? Не обижаются? :lol:
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2193
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 21:51
#953
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот видишь, сделать букву Зю ты не можешь..

Ну вот смотри, все эти знаки нужны, чтобы отличать своих от чужих. Добринцофф до всех твоих нападок держал нейтралитет, но твои завывания всем надоели и ему пришлось призвать тебя к порядку. А ведь ты как раз активно выступаешь против денацификации и демилитаризации, т.е. ты не держишь нейтралитет. Поэтому, если Добринцофф будет вынужден поставить букву Z на магазин, то тебе придется повесить фашистскую свастику на машину, балкон и кухаркин зат. Ты готов к такому разделению костанайцев на своих и чужих? И кто тебе свои?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 22:53
#954
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio: а кухаокинзат-лицом Джоконды!?

отжигаете сегодня))
Цитата:
Маркс:
на машину, балкон и кухаркин зат

да, пора хештег #КухаркинЗат использовать, последнее время это самое популярное словосочетание на форуме))
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1402
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 23:07
#955
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
отжигаете сегодня))

Когда-то перестаешь боятся, что тебя не просто переведут в чтение, а удалят, по капризу Тюти или КсунРекса.
И тогда жизнь играет новыми красками.
Появляется азарт, что ли!
С покойницей Ольгой последний раз рамсы были. Она почему то считала, что тролли забота не редакции.
И да её я уважал. В отличии от Тюти...
:lol:
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1402
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 23:10
#956
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
да, пора хештег #КухаркинЗат использовать, последнее время это самое популярное словосочетание на форуме))

Пора вынести ево в колонтитулы!
Иметь ево ввиду, в виде гимна, стяга и девиза!
#Кухаркинзатрулит!
:lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
698
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.22 - 01:01
#957
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
The last one June 22 - SNAP!!!.
Профайл
Страница 64 из 64«1...626364
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS