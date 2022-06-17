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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 20:10
Цитата:
Прошел огонь и медные трубы!
Почаще бы его надо заставлять писать заявления..
abaika95:
Чет смотрю немецкий гражданин возмужал,в
Чет смотрю немецкий гражданин возмужал,в
Прошел огонь и медные трубы!
Почаще бы его надо заставлять писать заявления..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.06.22 - 21:48
Цитата:
---Так несколько ранее спрашивал , но он молчит. Наверное выбрать никак не может .
Эл-починно:
Я жду. Полагаю есть ещё желающие.
Я жду. Полагаю есть ещё желающие.
---Так несколько ранее спрашивал , но он молчит. Наверное выбрать никак не может .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 18:41
Цитата:
Что то психолога заклинило, почти в каждой ветке одно и тоже.
Привыкайте, теперь другой Эл вас пинать будет! При необходимости и желании.
[Исправлено: Эл-починно, 18.06.2022 - 18:48]
abaika95: Электрон не позорься Зайди со своего аккаунта)
Что то психолога заклинило, почти в каждой ветке одно и тоже.
Привыкайте, теперь другой Эл вас пинать будет! При необходимости и желании.
[Исправлено: Эл-починно, 18.06.2022 - 18:48]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 19:45
Рядовой Орлан Кыргыс. Благодаря военной смекалке и высокому профессионализму, проявленному в ходе боя, лично уничтожил три БМП, два танка и до пятнадцати националистов
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 21:10
Цитата:
Зашел, пнул, вышел?))
Эл-починно:
Привыкайте, теперь другой Эл вас пинать будет! При необходимости и желании.
Привыкайте, теперь другой Эл вас пинать будет! При необходимости и желании.
Зашел, пнул, вышел?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 21:39
Цитата:
Сто пудов вы им все сведения сливаете
Интересно, они в курсе как вы их до заварушка называли? Не обижаются?
abaika95:
Или решил раз война началась опасно теперь сидеть на форуме со своего номера(мало ли сбу найдет) и перелагинил аккаунт на номер жены?
Или решил раз война началась опасно теперь сидеть на форуме со своего номера(мало ли сбу найдет) и перелагинил аккаунт на номер жены?
Сто пудов вы им все сведения сливаете
Интересно, они в курсе как вы их до заварушка называли? Не обижаются?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2193
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 21:51
Цитата:
Ну вот смотри, все эти знаки нужны, чтобы отличать своих от чужих. Добринцофф до всех твоих нападок держал нейтралитет, но твои завывания всем надоели и ему пришлось призвать тебя к порядку. А ведь ты как раз активно выступаешь против денацификации и демилитаризации, т.е. ты не держишь нейтралитет. Поэтому, если Добринцофф будет вынужден поставить букву Z на магазин, то тебе придется повесить фашистскую свастику на машину, балкон и кухаркин зат. Ты готов к такому разделению костанайцев на своих и чужих? И кто тебе свои?
111:
Вот видишь, сделать букву Зю ты не можешь..
Вот видишь, сделать букву Зю ты не можешь..
Ну вот смотри, все эти знаки нужны, чтобы отличать своих от чужих. Добринцофф до всех твоих нападок держал нейтралитет, но твои завывания всем надоели и ему пришлось призвать тебя к порядку. А ведь ты как раз активно выступаешь против денацификации и демилитаризации, т.е. ты не держишь нейтралитет. Поэтому, если Добринцофф будет вынужден поставить букву Z на магазин, то тебе придется повесить фашистскую свастику на машину, балкон и кухаркин зат. Ты готов к такому разделению костанайцев на своих и чужих? И кто тебе свои?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 22:53
Цитата:
отжигаете сегодня))
Цитата:
да, пора хештег #КухаркинЗат использовать, последнее время это самое популярное словосочетание на форуме))
Don Julio: а кухаокинзат-лицом Джоконды!?
отжигаете сегодня))
Цитата:
Маркс:
на машину, балкон и кухаркин зат
на машину, балкон и кухаркин зат
да, пора хештег #КухаркинЗат использовать, последнее время это самое популярное словосочетание на форуме))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1402
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 23:07
Цитата:
Когда-то перестаешь боятся, что тебя не просто переведут в чтение, а удалят, по капризу Тюти или КсунРекса.
И тогда жизнь играет новыми красками.
Появляется азарт, что ли!
С покойницей Ольгой последний раз рамсы были. Она почему то считала, что тролли забота не редакции.
И да её я уважал. В отличии от Тюти...
lavprof:
отжигаете сегодня))
отжигаете сегодня))
Когда-то перестаешь боятся, что тебя не просто переведут в чтение, а удалят, по капризу Тюти или КсунРекса.
И тогда жизнь играет новыми красками.
Появляется азарт, что ли!
С покойницей Ольгой последний раз рамсы были. Она почему то считала, что тролли забота не редакции.
И да её я уважал. В отличии от Тюти...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1402
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.06.22 - 23:10
Цитата:
Пора вынести ево в колонтитулы!
Иметь ево ввиду, в виде гимна, стяга и девиза!
#Кухаркинзатрулит!
lavprof:
да, пора хештег #КухаркинЗат использовать, последнее время это самое популярное словосочетание на форуме))
да, пора хештег #КухаркинЗат использовать, последнее время это самое популярное словосочетание на форуме))
Пора вынести ево в колонтитулы!
Иметь ево ввиду, в виде гимна, стяга и девиза!
#Кухаркинзатрулит!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 698
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.06.22 - 01:01
The last one June 22 - SNAP!!!.
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