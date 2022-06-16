Отправлено: - 01:29

Rexyn:

Редакция "НГ" начинает разрабатывать Техническое задание для нового сайта.

Rexyn:

Чтобы он был максимально удобным для наших читателей, нам необходимо понять: чего люди ожидают, заходя к нам.

Rexyn:

Сейчас мы хотим разработать общую концепцию, внешний вид, идею. Ждем ваших сообщений!

Цитата:А с старым что не так?Кухаркин зат уже не вмещается на ево страницах или что?Цитата:Маленький беленкий пушистый зверёк!Я то считал что на сайт заходят почитать интересные статьи, кои где? Можете интересные статьи в одну ветку вставлять, чтоб по другим их не искать?А оно воно чо, главное, чтоб было удобство...Удобство чего? Лицезрение кухаркин зат.Так тогда будьте уверены уровень его достигнут и можно ево увидеть с разных ракурсов.Цитата:Моя предлагаемая концепция, Рексун уволить, а на её место перевести Тимура, ему там самое место.И нанять нормального главного редактора, с учётом, что ни Каткова, ни Колоколову не вернешь, но хотя бы попытаться нанять нормального редактора, чтоб он мог привлечь и удержать профессиональных журналистов! (Говоров не всчет). Ибо на Галина Каткова не может физически одна писать нормальные статьи на всю газету.