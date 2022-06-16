Цитата:
Rexyn:
Редакция "НГ" начинает разрабатывать Техническое задание для нового сайта.
А с старым что не так?
Кухаркин зат уже не вмещается на ево страницах или что?
Цитата:
Rexyn:
Чтобы он был максимально удобным для наших читателей, нам необходимо понять: чего люди ожидают, заходя к нам.
Маленький беленкий пушистый зверёк!
Я то считал что на сайт заходят почитать интересные статьи, кои где? Можете интересные статьи в одну ветку вставлять, чтоб по другим их не искать?
А оно воно чо, главное, чтоб было удобство...
Удобство чего? Лицезрение кухаркин зат.
Так тогда будьте уверены уровень его достигнут и можно ево увидеть с разных ракурсов.
Цитата:
Rexyn:
Сейчас мы хотим разработать общую концепцию, внешний вид, идею. Ждем ваших сообщений!
Моя предлагаемая концепция, Рексун уволить, а на её место перевести Тимура, ему там самое место.
И нанять нормального главного редактора, с учётом, что ни Каткова, ни Колоколову не вернешь, но хотя бы попытаться нанять нормального редактора, чтоб он мог привлечь и удержать профессиональных журналистов! (Говоров не всчет). Ибо на Галина Каткова не может физически одна писать нормальные статьи на всю газету.