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≡ Выкопали старый водопровод, а кто закопает канавы?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44456
Выкопали старый водопровод, а кто закопает канавы?
Отправлено: 14.06.22 - 13:13
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Видео, снятое в полях возле поселка Крымский в Денисовском районе прислал местный житель Утеген.

- Старый водопровод выкопали еще в прошлом году, но назад канавы не закопали, все так и осталось, люки открыты, - сообщил автор видео.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Re: Выкопали старый водопровод, а кто закопает канавы?
Отправлено: 14.06.22 - 13:13
#1
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Зато благодаря водопроводокрадам скотокрады не зная ловушек будут испытывать некоторые трудности. :lol:
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4204
Выкопали старый водопровод, а кто закопает канавы?
Отправлено: 14.06.22 - 14:46
#2
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Земля принадлежит акиму поселка. Следовательно, имеет место ущерб. Акимат поселка обязан подать в полицию заявление на установление лиц, нанесших ущерб, и потом подать в суд на ликвидацию и взыскание ущерба с виновных.
Если он это не сделает, то, может, что-то поимел и попадает на коррупцию.

[Исправлено: bgb, 14.06.2022 - 14:48]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12325
Выкопали старый водопровод, а кто закопает канавы?
Отправлено: 14.06.22 - 14:57
#3
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Цитата:
bgb:
Земля принадлежит акиму поселка

Простите, может я что-то пропустил.
А басмачи и баи уже официально признаны собственниками земель и душ? :lol:
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