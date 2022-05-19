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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 23 из 24«1...21222324»
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:34
#331
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Цитата:
111:
Воевало, боеспособны были 200 человек. Остальные мирные жители, у которых российские войска разбомбили детей, матерей, и за которых они пошли мстить.

:lol: :lol: :lol: ....... Просто точки(а то модераторы пост удалят) :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12980
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:37
#332
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Цитата:
гражданин СССР:
Если Россия напала в 2014, то в феврале тогда кто напал

Пераый раз отобрала территории и поддерживала военные действия, готовясь к исключительной войне до Польши..
Или опять не получается?
Подумаешь, через 8 лет нападет снова..
Только тогда конечно уже силенок не хватит..
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:39
#333
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Цитата:
Маркс:
Специально поискал для вас, раз вы поиском не владеете, вот первые попавшиеся: "На Давыдову", "Брови царь нахмуря"

Наконец-то вы нашли хоть какой-то стих
Три дня искали чтобы без мата
Очень хороший стих
Почему бы в дет саду его не изучить особенно российском? Это же солнце русской поэзии))
Темболее Высоцкого нельзя за него штраф
А за Пушкина премию Цитата:
Маркс:
Вы ведете себя как представитель сексуальных меньшинств.

Тоесть среди вас любителей нетрадиционной войны,отмазывателей с предыханием идиотии российской власти и всего остального пахабного связанного с бородатыми казаками я веду себя как представитель сексуального меньшинства?)) Пусть так
Гетеросексуалом нынче опасно быть,особенно в России где за пропаганду отвечают коллективные Антоны Красовские)
Цитата:
Маркс:
Никто же не запрещает вам слушать матерные песни шансона, но не стоит включать их на полную громкость в церкви, наденьте наушники и наслаждайтесь своей "свободой выбора".

Без проблем
В песне высоцкого нет мата
Нет похабщины
Нет сексуального подтекста
Так за что осудили гражданку?)))))
Блин это можно продолжать бесконечно)

[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 16:07]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1094
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:40
#334
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Цитата:
111:

Всё, что-то больше не хочется феерические глупости читать))) Пока))
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:42
#335
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Цитата:
гражданин СССР:
Если Россия напала в 2014, то в феврале тогда кто напал? Что-то у тебя совсем какая-то путаница

В феврале наконец-то дошли те кто 8 лет смотрел на то как злые нацисты прикалачивают детей Донбасса к крестам
8 лет шли и 8 лет не замечали
Терпели
8 лет это как раз тот срок для россиян когда до них доходит что вот оно "Донбасс бомбят"

[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 16:06]
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:43
#336
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Цитата:
гражданин СССР: Всё, что-то больше не хочется феерические глупости читать))) Пока))

Странно а зачем тогда было это?
Цитата:
гражданин СССР:
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.

Тоесть сам почитал эти глупости и нам скинул зачем-то
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12980
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:48
#337
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Цитата:
гражданин СССР:
Всё, что-то больше не хочется феерические глупости

Глупость это было нападать на Украину..
Еще в 2014м..
Еще большая глупость, нападать сейчас, под утро бомбить мирные здания и спящие дома..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12980
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 16:08
#338
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Цитата:
гражданин СССР:
Олеся Бузину

Может тебе про Немцова или Политковскую сказать?
А может про 22 человек с детьми в Кущевке?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 16:20
#339
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Цитата:
111:
в Кущевке?

Недавно смотрел про Кущёвку. Всё так же. Тока бандиты другие стали. Не смогла воровская бандитская власть навести там порядок. Так же убийства не покорных и беспредел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12980
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 16:49
#340
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Хм..
Про Ж..

«Родина – это, друзья, не ********, которую надо все время мусолить, целовать… Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина», – заявил музыкант.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2105
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 16:53
#341
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Цитата:
abaika95:
Три дня искали чтобы без мата

Я был уверен, что вы так напишете. Это называется - нечем крыть, а проще говоря - слив.
Цитата:
abaika95:
Блин это можно продолжать бесконечно)

Вас это удивляет? Судя по плохой усваиваемости материала, в школе вы просто были обязаны быть второгодником, бесконечно изучая одно и то же.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2105
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 17:03
#342
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Цитата:
111:
Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку.

Ну, пока эти шоубизнесмены будут жить во дворцах, все бабушки, трактористы и комбайнеры будут нищими. Этот певец лучше бы поменьше выражался статусиками из контакта, а побольше выступал бесплатно на вокзалах для нищих бабушек.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 17:04
#343
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Цитата:
111:
Не помню, со мной кто то до упада спорил, что Шевчуку ничего не грозит..

даже тут переврал, как обычно)) найди и прочитай о чем разговор был, дабы ложь не распространять.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 18:19
#344
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Цитата:
111:
Как маршировали в классе Шестом и пели песни с деревянными автоматами..

И маршировали в гимнастерках или зелёных рубашках... Это ведь не победобесие было? Или вы там военнопленных косплеили, патамушта гимнастёрки без знаков отличия были?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11072
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 18:32
#345
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Цитата:
111: Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку
Марик у тебя есть родственики пенсы? Они как? У меня есть. Это мои родители, и пенсия у них них нормальная. И в России нормальная. Просто вот любят ныть некоторые богатые типы,шоумены ,блогеры,типа помогите пенсам они на помойках лазят. Нормальный Пенс не лазит а нормально живут, мои могут и в Турцию летать, но почему то не хотят. Не привыкли по заграницам гонять. Им и тут нравится.
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