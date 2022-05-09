Re: Токаев назвал священным долгом казахстанцев помнить о...

Отправлено: - 21:03

75-77 лет назад мы ориентировались на одну цель и на одну задачу - победить нацизм.

Было бы и есть странно сейчас ориентироваться на разные цели и задачи. Изображать какой-то "свой путь"...

Тут одно из двух: или мы против нацизма, или мы за нацизм.

Всё просто.

Всё остальное - демагогия чистой воды. Словоблудие, если ещё проще.

...

По жизни можно спорить о том, что лучше для народа - "демократия", монархия, республика, анархия, диктатура... При любом из этих строев всё зависит от личности правителя. Какое государство он хочет построить - с равноправием для всех или только для "своих"... С каким "равноправием"... Тут уже - у кого на сколько фантазии хватит...

Но нацизм (расшифровываю для тех, кто не знает - национал-социализм, национализм) - он изначально заточен на строительство хорошей/удобной/комфортной жизни для ОДНОЙ нации/национальности за счёт остальных наций/национальностей, живущих рядом.

Остаётся только определиться - чего НАМ надо?

Красивой жизни за счёт других или красивой жизни вместе со всеми?

Всё просто.