Отправлено: - 22:42

Тимур Гафуров:

То есть, вы предлагаете применять меры сразу, после первого же нарушения, а не после трех?



Цитата:Предлагаю поменять "простое отключение после трёх нарушений с последующим набором 30 комментариев" на "интеллектуальную платформу отключения". Потому что нынешнее отключение по разному ударяет по таким пользователям, как, например, Таноми52 и 111. Первая пишет редко и по делу, а второй чешет по 300 бессмысленных комментов за день. Следовательно, для второго наказание даже из 30 премодерируемых сообщений является банальным пшиком.Или вот, многих сегодня отключают из-за цепочки сообщений. Такое отключение нужно считать единичным случаем, так как удаление трёх комментариев приходится на одну и туже тему, причем подряд. Это никак не тянет на три нарушения. Но так как многим нормальным юзерам претит набивать шнягу в течение 30 комментов, то они вынуждены зеленеть и терять ритм дискуссии, что ослабляет интерес к форумным баталиям.Повторю ещё раз. Формула отключений должна учитывать количество нарушений за определенный период. К тем, у кого этих нарушений меньше, необходимо относиться более лояльно. К рецидивистам же применять более строгие меры воздействия. Ведь на сегодняшний день и случайные нарушители и постоянные страдают одинаково и от этого теряется эффективность наказаний. Возьмите пример с гражданского законодательства, где обязательно учитывается количество нарушений и чем оно больше, тем больше срок наказания.Амнистию тоже можно применять так же, как и в уголовном законодательстве, по определенным датам, праздникам или через определенные промежутки времени, что бы это был ещё один стимул активизации форумной активности, а не банальное увеличение нагрузки на модераторов, вынужденных модерировать десятки никчемных комментариев.Формулы отключений и возвратов можно запустить в тестовом режиме, а потом просто менять параметры, исходя из результатов. Главное, продвигаться к более совершенной системе, а не прос...ть работу модераторов на чтение километров ненужного отстоя отдельных хитромудрых личностей.