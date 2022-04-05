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≡ Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43956
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 10:54
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Внимание! Внимание! Уважаемые жители и гости города Костанай! Приглашаю вас в ежегодный весенний, увлекательный квест по «мусорному кольцу» 9 микрорайона.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
969
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 10:54
#1
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но, баки покрасивше стали в 2022)
Выходит, что не так уж и стабильно все 8-)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1222
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 11:24
#2
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Собаки Баскервилей обитают походу в ср... м месте.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2995
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 15:18
#3
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Я думаю, этот бардак, этот СРАЧ - это не оттого что коммунальные службы совсем плохо работают, они конечно работают как обычно ПЛОХО, но думаю этот СРАЧ в большинстве своём создают сами ЖИТЕЛИ.

Тут только так можно сказать: - хотите жить в ГОВНЕ , продолжайте так же бросать мимо урн.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10528
Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 15:51
#4
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Наша мусорка..
В любое время дня и ночи чистая и красивая..



Согласен с Акросом, что сами жители виновны в этом.
Сами и мусорят.
А асфальт могли бы тоже рядом сделать как мы, чтоб не было грязи..
У нас на 300 квартир эти пять контейнеров и всегда чисты..
Фантастишен..

[Исправлено: 111, 05.04.2022 - 15:53]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10528
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 15:56
#5
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А строительный мусор у нас вывозится самими жильцами.
Так же над мусоркой стоят камеры высокого разрешения, на которые складывались сами жильцы, ночью свет с двух сторон мощными какими то лампами.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
10528
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 05.04.22 - 15:58
#6
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Одна из таких лампочек

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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
334
Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022
Отправлено: 07.04.22 - 11:15
#7
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100% стаскивают еще не плохо частники и магазины ближайшие. У нас ситуация в кжби еще ужасней :(
просто не успевают вывозить мусор. к нашим контейнерам тащат мусор порядка 8-9 домов многоквартирных, не считая магазинчиков. Ну вывезли вовремя, пришли маргиналы, помогли разбросать, естественно, что мусор неплохо летает.
Не соглашусь, что всегда виноваты жильцы. Возможно у вас эти контейнеры отдалены магазинов и офисов, закуток во дворах.
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