Re: Квест по «сакральным местам» 9 микрорайона. Версия 2022

Отправлено: - 15:18

Я думаю, этот бардак, этот СРАЧ - это не оттого что коммунальные службы совсем плохо работают, они конечно работают как обычно ПЛОХО, но думаю этот СРАЧ в большинстве своём создают сами ЖИТЕЛИ.



Тут только так можно сказать: - хотите жить в ГОВНЕ , продолжайте так же бросать мимо урн.