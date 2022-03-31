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Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Куратор темы: Muad Dib
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 12:48
Цитата:
Так почему вы себя не о чём не спрашивали, когда гибли дети старики и женщины 8 лет на Донбассе? 8 лет это длилось, а у вас вопрос о том стоят ли жизни людей чего-то или нет появились только тогда, когда Россия вступилась за этих людей, чтобы прекратить их уничтожение? А то что сейчас на укриане погибают люди, это вина целиком и полностью на укронацистах. Я уже об этом написал. Ведь они намеренно приводят бои в черту города, подставляя опять же намеренно под удар мирных жителей
111:
Любой здравомыслящий человек, должен спросить себя, стоит ли жертвы детей, стариков, и женщин
Любой здравомыслящий человек, должен спросить себя, стоит ли жертвы детей, стариков, и женщин
Так почему вы себя не о чём не спрашивали, когда гибли дети старики и женщины 8 лет на Донбассе? 8 лет это длилось, а у вас вопрос о том стоят ли жизни людей чего-то или нет появились только тогда, когда Россия вступилась за этих людей, чтобы прекратить их уничтожение? А то что сейчас на укриане погибают люди, это вина целиком и полностью на укронацистах. Я уже об этом написал. Ведь они намеренно приводят бои в черту города, подставляя опять же намеренно под удар мирных жителей
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 12:52
Цитата:
Я спрашивал, еще в 2014м.
Пересмотрите мои сообщения тогда.
Уже говорил, споры были адские и если их тут печатать, то всех в режим чтения надо.
Читайте 112,112-й,112М, 211,211-й и еще несколько.
Это все я.
Николаич I:
Так почему вы себя не о чём не спрашивали, когда гибли дети старики и женщины 8 лет на Донбассе?
Так почему вы себя не о чём не спрашивали, когда гибли дети старики и женщины 8 лет на Донбассе?
Я спрашивал, еще в 2014м.
Пересмотрите мои сообщения тогда.
Уже говорил, споры были адские и если их тут печатать, то всех в режим чтения надо.
Читайте 112,112-й,112М, 211,211-й и еще несколько.
Это все я.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 15:15
Цитата:
Тогда к чему сейчас все эти обвинения? Должны понимать причины и цели того что сейчас происходит. 8 лет все смотрели и никто ничего не делал. 8 лет Россия добивалась выполнения минских соглашений, но украинская сторона их игнорировала. Так же пытались получить гарантии безопасности от запада, но те так же их проигнорили! Дипломатическим путём, избегая военного вмешательства хотели всё сделать. Не получилось. Никто не захотел решить всё мирным путём. В итоге что получили, непрекращающиеся бомбёжки Донбасса, процветающий фашизм при поддержке запада, украина напичкана натовским оружием, стремление вступить в нато, плюс ко всему добавились разговоры зелёного о ядерном оружии и ещё много чего можно перечислить. И это всё у российских границ. Итог спецоперация, цели которой разоружить, освободить Донбасс от восьмилетней агрессии, и сделать то, что делали наши деды 80 лет назад, уничтожить фашистов, то что они там есть и власти их поддерживают, уже ни у кого не должно быть сомнений
111:
спрашивал, еще в 2014м. Пересмотрите мои сообщения тогда. Уже говорил, споры были адские
спрашивал, еще в 2014м. Пересмотрите мои сообщения тогда. Уже говорил, споры были адские
Тогда к чему сейчас все эти обвинения? Должны понимать причины и цели того что сейчас происходит. 8 лет все смотрели и никто ничего не делал. 8 лет Россия добивалась выполнения минских соглашений, но украинская сторона их игнорировала. Так же пытались получить гарантии безопасности от запада, но те так же их проигнорили! Дипломатическим путём, избегая военного вмешательства хотели всё сделать. Не получилось. Никто не захотел решить всё мирным путём. В итоге что получили, непрекращающиеся бомбёжки Донбасса, процветающий фашизм при поддержке запада, украина напичкана натовским оружием, стремление вступить в нато, плюс ко всему добавились разговоры зелёного о ядерном оружии и ещё много чего можно перечислить. И это всё у российских границ. Итог спецоперация, цели которой разоружить, освободить Донбасс от восьмилетней агрессии, и сделать то, что делали наши деды 80 лет назад, уничтожить фашистов, то что они там есть и власти их поддерживают, уже ни у кого не должно быть сомнений
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 17:51
Цитата:
Я вообще то задал вопрос про детей, которые погибли за этот месяц.
Какие обвинения, вы о чем?
Россия наш союзник, как союзник, она все делает правильно.
Но я вопрос задал о другом.
Николаич I:
Тогда к чему сейчас все эти обвинения?
Тогда к чему сейчас все эти обвинения?
Я вообще то задал вопрос про детей, которые погибли за этот месяц.
Какие обвинения, вы о чем?
Россия наш союзник, как союзник, она все делает правильно.
Но я вопрос задал о другом.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:19
Цитата:
Этот ваш комментарий я упустил из ввиду, из-за занятости не могу находиться на форуме весь день. Так вот, меня тоже интересует этот вопрос, и адресовать его нужно как раз укронацистам. Ведь именно они и убивают мирных. И меня это мягко говоря очень возмущает! Одна из причин, по моему мнению, по которой они это делают, провокация против России. Чтобы внушить всем что якобы она воюет против мирных, повесить эти убийства на российский военных, заставить отвернуться от неё союзников и оправдать санкции и непрекращающуюся переброску оружия на украину
111:
Мне надо знать, почему идет сегодня бойня мирного населения и их детей?
Мне надо знать, почему идет сегодня бойня мирного населения и их детей?
Этот ваш комментарий я упустил из ввиду, из-за занятости не могу находиться на форуме весь день. Так вот, меня тоже интересует этот вопрос, и адресовать его нужно как раз укронацистам. Ведь именно они и убивают мирных. И меня это мягко говоря очень возмущает! Одна из причин, по моему мнению, по которой они это делают, провокация против России. Чтобы внушить всем что якобы она воюет против мирных, повесить эти убийства на российский военных, заставить отвернуться от неё союзников и оправдать санкции и непрекращающуюся переброску оружия на украину
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:25
Цитата:
Ваши обвинения российских военных в убийстве мирных жителей. Я вам уже изложил своё мнение по этому поводу, именно подобные неоправданные обвинения меня и возмутили. Как вобще вы можете приверженцев фашизма, того самого, который угрожал всему миру 80 лет назад, оправдывать и валить вину на сторону, которая воюет против них
111:
Какие обвинения, вы о чем?
Какие обвинения, вы о чем?
Ваши обвинения российских военных в убийстве мирных жителей. Я вам уже изложил своё мнение по этому поводу, именно подобные неоправданные обвинения меня и возмутили. Как вобще вы можете приверженцев фашизма, того самого, который угрожал всему миру 80 лет назад, оправдывать и валить вину на сторону, которая воюет против них
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:40
Цитата:
Я спрашивал вмего лишь, могли бы обойтись без убийства мирных жителей или вме таки необходимость в этом была.
Я их не обвинял.
Обвиняют их пусть матери этих детей..
Николаич I:
Ваши обвинения российских военных
Ваши обвинения российских военных
Я спрашивал вмего лишь, могли бы обойтись без убийства мирных жителей или вме таки необходимость в этом была.
Я их не обвинял.
Обвиняют их пусть матери этих детей..
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:47
Цитата:
Не могу с этим согласиться.
Если мать убивает своего махонького сына, только ради того, чтобы насолить как то Путину, ну как то это звучит дико..
Или у украинцев, их матерей и отцов, это научно доказано?
Николаич I:
Одна из причин, по моему мнению, по которой они это делают, провокация против России.
Одна из причин, по моему мнению, по которой они это делают, провокация против России.
Не могу с этим согласиться.
Если мать убивает своего махонького сына, только ради того, чтобы насолить как то Путину, ну как то это звучит дико..
Или у украинцев, их матерей и отцов, это научно доказано?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1980
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 31.03.22 - 18:55
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