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По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43684
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 13:38
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбасе (так Роскомнадзор требует называть войну между Россией и Украиной). "НГ" попросила жительниц двух стран рассказать, что они думают об этом конфликте.
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По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 17:24
Цитата:
yudjin:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12141
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 17:28
По поводу материала в НГ.
Не знаю где этот новоявленный автор смог отыскать одно и совершенно не характерное мнение якобы жительницы Москвы. По помойкам лазил как некоторые тут на форуме коты в парандже?
Может быть поверил бы. Город большой найти можно любые мнения с любым изложением. Но непохоже даже не говорят тут так. И если бы оно было среди других. Но не единственным.
Среди моих знакомых в Москве нет тех, кто оправдывает военные действия Путина на Украине.
А выборка у меня очень обширная.
Научные сотрудники.
Инженеры.
Энергетики.
Журналисты.
Военные офицеры запаса.
Врачи, из клиники рядом с знаменитой теперь Гамалеей и с клиники в центре Больше всего яростно против знакомые врачи.
И только из отставников передали, что есть у них один крендель, бывший погонник ВВ, который охранял не то склад, не то зону всю жизнь. Он при этом режиме смог купить в кредит красный Ниссан и очень хвалил режим. Фельдфебелю до мозга костей очень нравится ниссан, и всё что делает его бог там в кремле, благодаря которому он смог купить ниссан.
Говрят хотели ему в рожу плюнуть, но не стали - он настолько туп, что даже не поймет за что.
НГ с такой подборкой якобы мнений, абсолютно не отображающей действительности, можно теперь считать дезинформационным ресурсом.
Не знаю где этот новоявленный автор смог отыскать одно и совершенно не характерное мнение якобы жительницы Москвы. По помойкам лазил как некоторые тут на форуме коты в парандже?
Может быть поверил бы. Город большой найти можно любые мнения с любым изложением. Но непохоже даже не говорят тут так. И если бы оно было среди других. Но не единственным.
Среди моих знакомых в Москве нет тех, кто оправдывает военные действия Путина на Украине.
А выборка у меня очень обширная.
Научные сотрудники.
Инженеры.
Энергетики.
Журналисты.
Военные офицеры запаса.
Врачи, из клиники рядом с знаменитой теперь Гамалеей и с клиники в центре Больше всего яростно против знакомые врачи.
И только из отставников передали, что есть у них один крендель, бывший погонник ВВ, который охранял не то склад, не то зону всю жизнь. Он при этом режиме смог купить в кредит красный Ниссан и очень хвалил режим. Фельдфебелю до мозга костей очень нравится ниссан, и всё что делает его бог там в кремле, благодаря которому он смог купить ниссан.
Говрят хотели ему в рожу плюнуть, но не стали - он настолько туп, что даже не поймет за что.
НГ с такой подборкой якобы мнений, абсолютно не отображающей действительности, можно теперь считать дезинформационным ресурсом.
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 17:47
Минобороны: Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные: насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан из Харькова - 3 189 граждан Индии, до 2 700 - Вьетнама, 202 - гражданина Китая; из города Сумы - 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 - Китая; из Чернигова - 9 граждан Индонезии. Кроме того, в Министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации десяти чел. своих граждан: семерых - из Киева и троих - из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты. Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения. Приазовский государственный университет также в городе Мариуполе заминирован. Подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами. В этом же городе Мариуполе задержаны 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору, и насильственно перевезены в 34-ю местную школу, которая также заминирована. Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики готовностью взорвать школу с заложниками. В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2758
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 17:58
Цитата:
То же так подумал: - они так ХОТЕЛИ в Европу, и теперь благодаря бомбардировкам России их городов, нежданно-негаданно, и главное: - совершенно БЕСПЛАТНО попали в вожделенную Европу и при этом им наверное будут : - выдавать нехилые пособия, дадут бесплатно жильё, устроят на работу, детей в детский садик, вид на жительство и много чего социального.
Так что они должны НЕ ХАЯТЬ Россию, а БЛАГОДАРИТЬ её, и просить её ПРОДОЛЖИТЬ бомбардировки, как можно дольше.
Единственное: война не сегодня-завтра закончиться и ОТПРАВИТЬ украинцев из Европы к себе домой, будет для европейцев ПРОБЛЕМАТИЧНО, почти НЕВОЗМОЖНО.
maxsaf:
так хотели в европу. Свершилось
так хотели в европу. Свершилось
То же так подумал: - они так ХОТЕЛИ в Европу, и теперь благодаря бомбардировкам России их городов, нежданно-негаданно, и главное: - совершенно БЕСПЛАТНО попали в вожделенную Европу и при этом им наверное будут : - выдавать нехилые пособия, дадут бесплатно жильё, устроят на работу, детей в детский садик, вид на жительство и много чего социального.
Так что они должны НЕ ХАЯТЬ Россию, а БЛАГОДАРИТЬ её, и просить её ПРОДОЛЖИТЬ бомбардировки, как можно дольше.
Единственное: война не сегодня-завтра закончиться и ОТПРАВИТЬ украинцев из Европы к себе домой, будет для европейцев ПРОБЛЕМАТИЧНО, почти НЕВОЗМОЖНО.
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 18:08
"Увидела папу и Артура живыми" Видео от родственницы сдавшихся в плен бойцов ВСУ на острове Змеиный! Начинает приходить прозрение!
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 18:20
Кладбище фейков пополняется. На этот раз украинские пропагандисты выдали взрывы на складах боеприпасов, которые произошли в 2017 голу в Балаклее, за бомбардировку Харькова.
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 19:09
НГ опустилась до слухов? А вот у меня есть достоверная информация. Вчера, знакомая жены двоюродного брата моей бывшей супруги сказала, что её одноклассница из Германии рассказала, что её знакомая в Украине получила информацию от брата своей троюродной тётки, что вроде бы как там их обстреливают не то атомными бомбами, не то ядерными. На улицу уже выйти нет возможности от гари.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2758
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 19:52
Цитата:
Вы то же достоверно врите: после атомной бомбардировки , гари не будет ( потому что ВСЁ вызжется мощнейшей ударной волной), а будет, насколько я помню из уроков НВП: ударная волна;световое излучение, проникающая радиация, радиоактивный дождь и заражение местности радиацией.
Поедатель:
На улицу уже выйти нет возможности от гари.
На улицу уже выйти нет возможности от гари.
Вы то же достоверно врите: после атомной бомбардировки , гари не будет ( потому что ВСЁ вызжется мощнейшей ударной волной), а будет, насколько я помню из уроков НВП: ударная волна;световое излучение, проникающая радиация, радиоактивный дождь и заражение местности радиацией.
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 19:56
Моя ирония Вас застала врасплох
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 20:00
А ещё поговаривают, что лично ВВП бегал по Мариуполю с гранатомётом. Соседка знакомой по площадке в доме сказала, что ифа стопроцентная, так как ей это сказал один высокопоставленный чиновник, который ходит к соседке, когда её муж дальнобойщик в рейсе. Только ФИО сказать не может, так как поклялась на Библии
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 167
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 20:09
Цитата:
Это серьёзно?
Сергей_я:
первопричина - это Россия
первопричина - это Россия
Это серьёзно?
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 20:12
Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. При одном появлении наших бойцов нацисты целыми полками бросаются наутек, если успевают, конечно. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база. В расположенных на ее территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки. Такие вот трофеи достались российским бойцам. Но это все ничто по сравнению с решительным настроем спецназовцев. Парни рвутся вперед - на Киев и горят желанием популярно объяснить бандеровцам, что здесь они больше не хозяева. Уверен, так они и сделают. Всему свое время.
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