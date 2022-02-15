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≡ «Наша зарплата зависит от вашего бизнеса» - Заместитель главы департамента антикоррупционной службы Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43563
«Наша зарплата зависит от вашего бизнеса» - Заместитель главы департамента антикоррупционной службы Костанайской области
Отправлено: 15.02.22 - 19:10
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Первый заместитель руководителя ведомства Данияр СМАГУЛОВ расшифровал свое утверждение, пояснив, что бизнес — это налоги, обеспечивающие деятельность многочисленных служащих. Сегодня в формате zoom-конференции он встретился с предпринимателями.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2538
Re: «Наша зарплата зависит от вашего бизнеса» - Заместитель...
Отправлено: 15.02.22 - 19:10
#1
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Цитата://рассчитываем на сотрудничество, на ваши сообщения о нарушениях,//

Павлики Морозовы, мы вас ждём"с.

"...наша зарплата зависит от вашего бизнеса..." и ответ моего давнего знакомого, бывшего финполовца по случаю его дня рождения с пожеланием ему удач в работе: "....мои удачи - это ваши неудачи...".
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kolibri
§ kolibri
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
43
Re: «Наша зарплата зависит от вашего бизнеса» - Заместитель...
Отправлено: 16.02.22 - 09:52
#2
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Налоги - это благополучие всех. Абсолютно правильно, что антикорр обращает на эту тему внимание. Бизнес и так находится в довольно сложных условиях. И такая поддержка просто необходима.
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Vradon
§ Vradon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.05.17
Сообщений:
190
Re: «Наша зарплата зависит от вашего бизнеса» - Заместитель...
Отправлено: 16.02.22 - 10:09
#3
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Самат Садвакасов: За последний год к нам поступило более 500 обращений, из них 150 на действия госорганов.....Вот сюда надо обращать внимание. Бизнес итак еле дышит, еще препоны там, где их по сути быть не должно!
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