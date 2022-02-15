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«Наша зарплата зависит от вашего бизнеса» - Заместитель главы департамента антикоррупционной службы Костанайской области
«Наша зарплата зависит от вашего бизнеса» - Заместитель главы департамента антикоррупционной службы Костанайской области
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