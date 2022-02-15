Re: «Наша зарплата зависит от вашего бизнеса» - Заместитель...

Отправлено: - 19:10

Цитата://рассчитываем на сотрудничество, на ваши сообщения о нарушениях,//



Павлики Морозовы, мы вас ждём"с.



"...наша зарплата зависит от вашего бизнеса..." и ответ моего давнего знакомого, бывшего финполовца по случаю его дня рождения с пожеланием ему удач в работе: "....мои удачи - это ваши неудачи...".