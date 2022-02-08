Мои родственники купили и установили газовый котел, благо газовая труба идёт вдоль участка с двух сторон, подали в мае 2021 года заявку на подключение в КазГазТрансАймак, и им отказали по причине отсутствия необходимого объёма газа на город. Оказывается это связано с строительством завода по чугунному литью и когда начнут подключать новых абонентов неизвестно. Читать новость
Завод еще строится, а газа уже не хватает? Ситуация если честно дикая. Те кто принимают решения видимо не видят дальше своего носа. Может быть было бы правильно параллельно с строительством завода решать вопрос по наращиванию объема поставляемого в область газа, если известно что после запуска завода появится его дефицит?
Построили, въехали, внутренних работ ещё хватает, купили и установили газовый котел, благо газовая труба идёт вдоль участка с двух сторон, до этого землянку отапливали углем и дровами в 21 веке)). Подали в мае 2021 года заявку на подключение в КазГазТрансАймак, и им отказали
Тут явное несоответствие, первым делом идёшь в Аймак за тех условиями, только после этого делаешь проект, а уже потом покупаешь котёл тот который будет в проекте. А газа действительно нет и новым абонентам тех условия не выдают. Вроде говорят где то строят новую ГРП, но когда её построят наверное даже сам Архимед не знает, хотя при этом показательно газифицируют и подключают целые посёлки.
Наша АГРС-3 (в районе поворота на Дружбу) работает на пределе своей пропускной способности и с трудом справляется с существующей нагрузкой. С прошлого года идёт строительство новой АГРС. Вот и всё. Есть вероятность, что строительство закончится в этом году, хотя проект рассчитан был до 2023-го года.
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