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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=44574 Построили, въехали, внутренних работ ещё хватает, купили и установили газовый котел, благо газовая труба идёт вдоль участка с двух сторон, до этого землянку отапливали углем и дровами в 21 веке)). Подали в мае 2021 года заявку на подключение в КазГазТрансАймак, и им отказалиИсточник:

[Исправлено: Добринцофф, 09.02.2022 - 01:45]

Цитата:Тут явное несоответствие, первым делом идёшь в Аймак за тех условиями, только после этого делаешь проект, а уже потом покупаешь котёл тот который будет в проекте.А газа действительно нет и новым абонентам тех условия не выдают.Вроде говорят где то строят новую ГРП, но когда её построят наверное даже сам Архимед не знает, хотя при этом показательно газифицируют и подключают целые посёлки.