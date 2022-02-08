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≡ Труба стране, труба народу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43513
Труба стране, труба народу
Отправлено: 08.02.22 - 12:45
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Мои родственники купили и установили газовый котел, благо газовая труба идёт вдоль участка с двух сторон, подали в мае 2021 года заявку на подключение в КазГазТрансАймак, и им отказали по причине отсутствия необходимого объёма газа на город. Оказывается это связано с строительством завода по чугунному литью и когда начнут подключать новых абонентов неизвестно.
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
6
Re: Труба стране, труба народу
Отправлено: 08.02.22 - 12:45
#1
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Завод еще строится, а газа уже не хватает? Ситуация если честно дикая. Те кто принимают решения видимо не видят дальше своего носа. Может быть было бы правильно параллельно с строительством завода решать вопрос по наращиванию объема поставляемого в область газа, если известно что после запуска завода появится его дефицит?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14910
Re: Труба стране, труба народу
Отправлено: 08.02.22 - 13:10
#2
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Цитата:
Vlad Kostanai:
Завод еще строится, а газа уже не хватает? Ситуация если честно дикая.

Не стоит верить каждому слову этого автора. У него трудности с причинно-следственными связями.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
288
Re: Труба стране, труба народу
Отправлено: 08.02.22 - 13:25
#3
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Вообще автору неплохо бы узнать, как и из какого газопровода поступает газ в Кустанай. Вот когда он эту схему увидит, то многое поймет
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Только чтение)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5271
Труба стране, труба народу
Отправлено: 08.02.22 - 13:53
#4
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Цитата:
dvb:

Зачем автору смотреть схему какой то трубы? Его волнует невозможность подключения его дома. Когда спокойно подключают к газу целые микрорайоны города! Налицо коррупционная составляющая отказа!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1438
Re: Труба стране, труба народу
Отправлено: 08.02.22 - 15:01
#5
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Лавры покоя не дают.Графоманство - оно такое.
ПыСы. Кстати, ну а еврея смог включить?!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8472
Труба стране, труба народу
Отправлено: 09.02.22 - 00:17
#6
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Цитата:
Построили, въехали, внутренних работ ещё хватает, купили и установили газовый котел, благо газовая труба идёт вдоль участка с двух сторон, до этого землянку отапливали углем и дровами в 21 веке)). Подали в мае 2021 года заявку на подключение в КазГазТрансАймак, и им отказали

Источник:

Тут явное несоответствие, первым делом идёшь в Аймак за тех условиями, только после этого делаешь проект, а уже потом покупаешь котёл тот который будет в проекте.
А газа действительно нет и новым абонентам тех условия не выдают.
Вроде говорят где то строят новую ГРП, но когда её построят наверное даже сам Архимед не знает, хотя при этом показательно газифицируют и подключают целые посёлки.

[Исправлено: Добринцофф, 09.02.2022 - 01:45]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8472
Re: Труба стране, труба народу
Отправлено: 09.02.22 - 00:21
#7
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Цитата:
Родственники мучаются, отапливают дом сжиженным газом, 50 литрового баллона, хватает на 2 дня максимум, так что обходится им сей ритуал под 100-150 тысяч тенге в месяц.

Источник:

Я как то пробовал баллонами отапливать,мало того что неудобно балоны эти таскать,так ещё и небезопасно,потом эл котёл поставил,так и перезимовал.
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1493
Re: Труба стране, труба народу
Отправлено: 09.02.22 - 17:40
#8
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Наша АГРС-3 (в районе поворота на Дружбу) работает на пределе своей пропускной способности и с трудом справляется с существующей нагрузкой. С прошлого года идёт строительство новой АГРС. Вот и всё. Есть вероятность, что строительство закончится в этом году, хотя проект рассчитан был до 2023-го года.
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