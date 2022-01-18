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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:07
Цитата:
снова в церковь в 12 ночи не пустят - типа там вирус витает
---
"Там где двое или трое собраны во Имя Моё, там и я среди них." Не в церквях Бог, а в душе.
ПыСы. Перестал верить попам, узнав, как они поступают не только с прихожанами, а даже со своим же клиром.Таких интриг даже среди мирян редко сыскать можно. А вот батюшкам верю.
Алиса:
снова в церковь в 12 ночи не пустят - типа там вирус витает
---
"Там где двое или трое собраны во Имя Моё, там и я среди них." Не в церквях Бог, а в душе.
ПыСы. Перестал верить попам, узнав, как они поступают не только с прихожанами, а даже со своим же клиром.Таких интриг даже среди мирян редко сыскать можно. А вот батюшкам верю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:10
Цитата:
Это уже ланч.
Don Julio:
Ты та сам, утром в обед,
Ты та сам, утром в обед,
Это уже ланч.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:18
Цитата:
Блин, и?
Don Julio:
азахстана живущих вна Незалежной. Организатор языковых патрулей, Куат Ахметов внезапно отбыл
азахстана живущих вна Незалежной. Организатор языковых патрулей, Куат Ахметов внезапно отбыл
Блин, и?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:19
Цитата:
У меня седни моск взорвется!
Родственники Елбасы, сплошь-предатели!
111-женщина прошедшая обрезание, ишо и стукач! Дохтур, пощади мой мозг...
Цитата:
Не путайте меня, когда прочнесси, это завтрак, а пчли маврик в 3 дня просыпаттся изволят, то он завтракает, а не обедает!
Доктор СИЗО:
Не поддавайся 111 на провокации этой бабы, черное за белое выдаст, и еще настучит на тебя!
Не поддавайся 111 на провокации этой бабы, черное за белое выдаст, и еще настучит на тебя!
У меня седни моск взорвется!
Родственники Елбасы, сплошь-предатели!
111-женщина прошедшая обрезание, ишо и стукач! Дохтур, пощади мой мозг...
Цитата:
elektron:
Это уже ланч.
Это уже ланч.
Не путайте меня, когда прочнесси, это завтрак, а пчли маврик в 3 дня просыпаттся изволят, то он завтракает, а не обедает!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:22
Цитата:
Точно говоришь...взял на ремонт магазина прораба. Он раньше Костанайскую церковь строил. Сотрудники магазина узнали, что под водку и закуску прораб любит разоблачать поповскую бесовщину. Как завхоз стырил домой все дары на пасху. Практиканток семинаристок разбирают как горячие пирожки. Зам попа не выходит в зал к людям, пока не примет в себя 150 грамм коньяка.Поп скупает в городе все емкости для приготовления святой воды. Смешно все это!
Уже не ваш земляк:
Точно говоришь...взял на ремонт магазина прораба. Он раньше Костанайскую церковь строил. Сотрудники магазина узнали, что под водку и закуску прораб любит разоблачать поповскую бесовщину. Как завхоз стырил домой все дары на пасху. Практиканток семинаристок разбирают как горячие пирожки. Зам попа не выходит в зал к людям, пока не примет в себя 150 грамм коньяка.Поп скупает в городе все емкости для приготовления святой воды. Смешно все это!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:33
Цитата:
Аааааа!
Я запутался!
Это было уже после того как на голову упала табличка с надписью ''доктор сизо,,? И до того как изобрел кУстанайский троллебус? Или после отьезда в Пакистан, но до того, как за изобретение трансформатора получил 4,5 доллара от Президента?
Доктор СИЗО:
Точно говоришь...взял на ремонт магазина прораба. Он раньше Костанайскую церковь строил. С
Точно говоришь...взял на ремонт магазина прораба. Он раньше Костанайскую церковь строил. С
Аааааа!
Я запутался!
Это было уже после того как на голову упала табличка с надписью ''доктор сизо,,? И до того как изобрел кУстанайский троллебус? Или после отьезда в Пакистан, но до того, как за изобретение трансформатора получил 4,5 доллара от Президента?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:40
Как говорит мой знакомый - пошла жара!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:46
Цитата:
Я сейчас тебя захотел! Надеюсь и в постели ты будешь драчливая козочка!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 00:47]
Don Julio:
Я сейчас тебя захотел! Надеюсь и в постели ты будешь драчливая козочка!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 00:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:51
Цитата:
Я тут давечи, нарезая ломтями кошерное сало, случайно палец обрезался ножом. Я теперь, таки, обрезанный, или нет?
Мне теперь ккому? К ребе или к имаму итти?
Цитата:
Сказал бывший коммунист предавший идеалы коммунизма, или таки вы, подозревая, и даже будучи коммунякой, им не верили!?
Доктор СИЗО:
Московский имам обьяснил москвичам. Пока не сделаете обрезание, в мечеть не ходите, пятер в копилку не сдавайте.Вы крещенные татары ((()
Московский имам обьяснил москвичам. Пока не сделаете обрезание, в мечеть не ходите, пятер в копилку не сдавайте.Вы крещенные татары ((()
Я тут давечи, нарезая ломтями кошерное сало, случайно палец обрезался ножом. Я теперь, таки, обрезанный, или нет?
Мне теперь ккому? К ребе или к имаму итти?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Сволочи коммуняки, что творили!
Сволочи коммуняки, что творили!
Сказал бывший коммунист предавший идеалы коммунизма, или таки вы, подозревая, и даже будучи коммунякой, им не верили!?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:01
Цитата:
Сало я люблю, картошку жарю на нем. Получил партбилет в обмен на комзвода спецназбатальона. Все так делали.В душе я остался беспартийным.
Don Julio:
Сало я люблю, картошку жарю на нем. Получил партбилет в обмен на комзвода спецназбатальона. Все так делали.В душе я остался беспартийным.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:10
Цитата:
За это на твоей Родине голову отрезают, выходит ты продал то Родину?
Доктор СИЗО:
Сало я люблю,
Сало я люблю,
За это на твоей Родине голову отрезают, выходит ты продал то Родину?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:31
Как хорошо..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:32
Макс, давай, заводи свою шарманку про Иманбека.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11957
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:34
Цитата:
Ну я понимаю когда 20 баранов, холодильник «Розенлев» и почётную грамоту.
Но чтоб комвзвода за партбилет первый раз слышу.
Надеюсь он хоть жив остался?
Впрочем, портить товар стоящий как несколько ишаков, просто так наверное никто не будет.
[Исправлено: Серый волк, 17.01.2022 - 22:38]
Доктор СИЗО:
Получил партбилет в обмен на комзвода спецназбатальона. Все так делали.
Получил партбилет в обмен на комзвода спецназбатальона. Все так делали.
Ну я понимаю когда 20 баранов, холодильник «Розенлев» и почётную грамоту.
Но чтоб комвзвода за партбилет первый раз слышу.
Надеюсь он хоть жив остался?
Впрочем, портить товар стоящий как несколько ишаков, просто так наверное никто не будет.
[Исправлено: Серый волк, 17.01.2022 - 22:38]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:34
Цитата:
Надеюсь и в постели ты будешь драчливая козочка!
---
Интим, дело, конечно, личное. Но хотелось бы знать - ты зоофил?!Так, на всякий случай.
Доктор СИЗО:
Надеюсь и в постели ты будешь драчливая козочка!
---
Интим, дело, конечно, личное. Но хотелось бы знать - ты зоофил?!Так, на всякий случай.
-
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