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Вторым положительным результатом протестов стало решение правительства о введении государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо и цен на социально значимые продовольственные товары, введение моратория на повышение коммунальных тарифов для населения. Огорчает только, что вводится это всего на полгода. Оставьте на постоянно, и бизнес никуда не денется.

[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2022 - 02:10]

Цитата:У товарища Воронина ярко выраженная ностальгия по СССР с пустыми полками,тотальным дефицитом всего и вся. Никогда такое регулирование ни к чему хорошему не приводило,бизнес не будет вкладывать деньги в убыточное дело,сейчас если и дорого но всё есть,а если начнут повально регулировать,то эти товары просто никто не будет продавать. Надо подходить с другой стороны,почему бы государству назло хапугам и спекулянтам, не организовать свою сеть небольших социальных магазинов и реализовывать продукцию стабфондов через них?Если это будет действительно большая сеть,тогда глядишь и в магазинах спекулянтов цены начнут снижаться,ведь если рядом аналогичный товар продают дешевле то кто будет брать дороже? А пока все эти показательные рейды по супермаркетам обычная показуха и игра на публику,цены от этого никогда не снизятся.