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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 15:53
Цитата:
Девочки были - беременные...
111:
Две девочки и мальчик..
Две девочки и мальчик..
Девочки были - беременные...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 15:56
Цитата:
Букву П у тебя ещё в Понедельник - забрали...
Доктор СИЗШ:
Сейчас редеоллегия по жалобе форумных клеветников забрала у меня одну букву П.
Сейчас редеоллегия по жалобе форумных клеветников забрала у меня одну букву П.
Букву П у тебя ещё в Понедельник - забрали...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:01
возле ЦУМа каток начал работать.
несмотря на дождь, публика катается.
несмотря на дождь, публика катается.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:02
Цитата:
У мальчика тоже было..
Всегда на сперму рыбы мальчика думал что это начинающие икринки..
А оказывается это не икринки..
drakon:
Девочки были - беременные...
Девочки были - беременные...
У мальчика тоже было..
Всегда на сперму рыбы мальчика думал что это начинающие икринки..
А оказывается это не икринки..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:07
дайте кто нибудь ШИЗН букву Д,
может ныть перестанет.
может ныть перестанет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:28
Цитата:
Я тебе букву С нужно вернуть!
alex_60:
Я тебе букву С нужно вернуть!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 364
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:35
Цитата:
Ты прям как, этот, РиндбрандТдт!
Или не, вылитый Абеснт ван Гот!
Я так точно не сумел бы, высокохудожественно размазать майонез по тарелке, пойду погрущщю всторонке...
Цитата:
Главное, что во Вторник- буква в, ввторую П не забрали...
111:
Как красиво.. Как у художника..
Как красиво.. Как у художника..
Ты прям как, этот, РиндбрандТдт!
Или не, вылитый Абеснт ван Гот!
Я так точно не сумел бы, высокохудожественно размазать майонез по тарелке, пойду погрущщю всторонке...
Цитата:
drakon:
Букву П у тебя ещё в Понедельник - забрали...
Букву П у тебя ещё в Понедельник - забрали...
Главное, что во Вторник- буква в, ввторую П не забрали...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 16:43
Уважаемая редколлегия! Огласите наконец свой список Неприкасаемых Лиц! А то мельтешат снизу под ногами тараканы))))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 17:27
помню один идиот на день Города
во время концерта на набережной,
выбежав в трусах из сьемной квартиры,
начал выдергивать провода из аппаратуры.
бедолагу увезли в заведение.
во время концерта на набережной,
выбежав в трусах из сьемной квартиры,
начал выдергивать провода из аппаратуры.
бедолагу увезли в заведение.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 17:37
Цитата:
Накатили у тебя воспоминания, не стыдно было тебе сверкать причиндалами перед толпой!
alex_60:
Накатили у тебя воспоминания, не стыдно было тебе сверкать причиндалами перед толпой!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 18:20
Цитата:
и все засмеялись.
форумчане то помнят, кто это был.
Доктор СИЗШ:
Накатили у тебя воспоминания,
Накатили у тебя воспоминания,
и все засмеялись.
форумчане то помнят, кто это был.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 18:23
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 364
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:02
Смотрю, товарищ СИЗОов сегодня в ударе и блещет искрометным юмором, как гимназистка на своем первом великосвецком балу.
Швыряя свои перлы на форуме, как лосось на нересте.
Так медленно шаркая иноходческой рысью, в недобрый час, он набьет себе вожделенную им букву П на свои подполковничьи плечи, получив звание полковника диванных войск.
Цитата:
И ты раздосадован, что их глотал?
Ну хучь, не тошнит, на соленые огурцы -не тянет?
Цитата:
Эхма, а я выходит самое интересное пропустил!
Нельзя ли поподробнее?
Или ссылочку на данный инцидент с этим вуайеристом-транвеститом?
Швыряя свои перлы на форуме, как лосось на нересте.
Так медленно шаркая иноходческой рысью, в недобрый час, он набьет себе вожделенную им букву П на свои подполковничьи плечи, получив звание полковника диванных войск.
Цитата:
111:
Всегда на сперму рыбы мальчика думал что это начинающие икринки.. А оказывается это не икринки..
Всегда на сперму рыбы мальчика думал что это начинающие икринки.. А оказывается это не икринки..
И ты раздосадован, что их глотал?
Ну хучь, не тошнит, на соленые огурцы -не тянет?
Цитата:
alex_60:
помню один идиот на день Города во время концерта на набережной, выбежав в трусах из сьемной квартиры, начал выдергивать провода из аппаратуры. бедолагу увезли в заведение.
помню один идиот на день Города во время концерта на набережной, выбежав в трусах из сьемной квартиры, начал выдергивать провода из аппаратуры. бедолагу увезли в заведение.
Эхма, а я выходит самое интересное пропустил!
Нельзя ли поподробнее?
Или ссылочку на данный инцидент с этим вуайеристом-транвеститом?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:31
От лица всех форумчан казахстанцев приношу всем сбежавшим в ерманию, в рашке, и еще собирающих отсюда сбежать, свои глубокие соболезнования! Сегодня у вас тяжелый день! Как вам приняла ваша новая родина? Скинхеды не беспокоят по ночам? Анбары не поджигают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11270
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.12.21 - 19:42
Цитата:
Президенту слава
Кто селёдку не кушает сегодня тот москаль!
111:
Ну и.. Слава президенту
Ну и.. Слава президенту
Президенту слава
Кто селёдку не кушает сегодня тот москаль!
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