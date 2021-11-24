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≡ Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42915
Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
Отправлено: 24.11.21 - 13:18
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Депутат Мажилиса Ерлан Смаилов раскритиковал политику Министерства труда и соцзащиты населения. Он потребовал поднять пособия кратно повышению минимальной заработной платы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7914
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 13:18
#1
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Сытый голодного не разумиет... старо как мир.

Цитата:
ссылается на отсутствие бюджетных средств.

На понты в виде павильонов в Дубае и госзаказные ролики со статьями у них всегда бабло найдется, а на соц обеспечение нищего народа - средств нет!
Надо запретить все имиджевые понты в виде курултаев, ассамблей и форумов, расходы на латиницу, ПОНТыоны и фанерный Туркестан... сразу деньги найдутся на открытие производств и поддержку обнищавшего за 30 лет мудрой политики незалэжности народа.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
160
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 13:38
#2
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еще чуть больше 8 лет потерпеть и все, 2030 настанет, все станет хорошо
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
99
Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
Отправлено: 24.11.21 - 13:58
#3
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Цитата:
lavprof:2030 настанет

Вспомнился анекдот: а что это за программа 2030?
-К этому времени останется 20-30 казахов

[Исправлено: Alehander, 24.11.2021 - 13:58]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7914
Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
Отправлено: 24.11.21 - 14:03
#4
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Цитата:
lavprof:
2030 настанет, все станет хорошо

придет НУРЛЫКУН... полный нурлыкун)
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
920
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 14:03
#5
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//Министерство защиты бюджета от населения//
Зачем защищать бюджет от населения, на бюджет кто-то нападает? тут, скорее, защищать население от бюджета, чтобы не сожрал
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2250
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 14:54
#6
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Цитата:
yudjin:
придет НУРЛЫКУН


Наоборот, он же уходит: поочерёдно и постепенно передаёт свои должностя второму Президенту.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7914
Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
Отправлено: 24.11.21 - 15:10
#7
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Цитата:
ACROS:
Наоборот, он же уходит: поочерёдно и постепенно передаёт свои должностя второму Президенту.

Согласно первоисточнику, Депутату Тарановского районного маслихата, заведующей Тобольским детским садом Ирины СЕРОУС, Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы, Нурсултан Абишевич, приезжаете к нам, радуется сама природа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5694
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 15:10
#8
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Детская потребительская корзина..
Каждый день киню просит, то есть киндер сюрприз..
На одно это только надо почти 12 тысяч.
А игрушки, а витаминки, а мясо, как одно из главного питания для роста..
А одешка...
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
26
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 16:04
#9
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Всё верно сказано депутатом. С"потолка"взяли цифру 5% инфляции + 2 % на опережение ,в то время как даже лживое Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан говорит о том ,что годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,4%, непродовольственные товары – на 7,3%, платные услуги – на 6,6%. Всё это на фоне бравурных отчётов областных Акимов об увеличении их должностных окладов практически вдвое! Я сам вчера через egov.kz отправил запрос в Минтруда и соцзащиты по этому вопросу. Скептикам сразу отвечу-мы народ и вправе задавать такие вопросы. Понятно, что ответ будет никакой и подготовит его мелкий клерк и подпишет один из замов. НО-как говорится: "Под лежачий камень коньяк не потечёт.."
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1671
Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат
Отправлено: 24.11.21 - 16:26
#10
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Цитата:
111:
Детская потребительская корзина..
Каждый день киню просит, то есть киндер сюрприз..

Вот непонятно, почему во взрослую потребительскую корзину не входит спиртное? Все-таки потребителей немало, а оно сейчас тоже постоянно растет в цене по инициативе государства и бьет по карману. Не хлебом же единым жив человек?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2733
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 16:55
#11
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Считаем, профильное министерство превратилось в простой собес республиканского масштаба и давно утратило идеологию и понимание собственной миссии в защите населения. Его давно пора переименовать в "Министерство защиты бюджета от населения". Аналогичная бездеятельная ситуация у госоргана сложилась и в сфере труда и защиты трудовых прав казахстанцев",
Источник:

Истина! Не защищает, а гнобит своих подзащитных!
Ну, а "бездеятельная ситуация", похоже, царит во всех правительственных сферах!
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2756
Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...
Отправлено: 24.11.21 - 17:43
#12
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