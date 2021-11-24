Re: Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от...

Отправлено: - 16:04

Всё верно сказано депутатом. С"потолка"взяли цифру 5% инфляции + 2 % на опережение ,в то время как даже лживое Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан говорит о том ,что годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,4%, непродовольственные товары – на 7,3%, платные услуги – на 6,6%. Всё это на фоне бравурных отчётов областных Акимов об увеличении их должностных окладов практически вдвое! Я сам вчера через egov.kz отправил запрос в Минтруда и соцзащиты по этому вопросу. Скептикам сразу отвечу-мы народ и вправе задавать такие вопросы. Понятно, что ответ будет никакой и подготовит его мелкий клерк и подпишет один из замов. НО-как говорится: "Под лежачий камень коньяк не потечёт.."